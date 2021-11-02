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Новини Війна
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Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, з початку доби найманці РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, з початку доби найманці РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС

З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази відкривали вогонь. В результаті обстрілу військами РФ один український воїн дістав смертельне поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки.

Біля Причепилівки окупаційні війська двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили окупантів припинити вогневу активність.

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+9
і де заяви меркельші і макрончика?
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02.11.2021 17:22 Відповісти
+8
слава герою, захиснику вітчизни. низький уклін.
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02.11.2021 17:32 Відповісти
+4
Біля Павлополя загинув український військовий

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02.11.2021 17:23 Відповісти
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і де заяви меркельші і макрончика?
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02.11.2021 17:22 Відповісти
А набіса ми їм треба?
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02.11.2021 17:45 Відповісти
та не треба. Але справа не в них, а в тому зброді, який служить у зєлі. Чому вони не вимагають від пуцінських сраколизів меркельші і макрончика висловитись і з цього приводу також? расіяне ледь шо - телефонують і жаліються і вимагають підтримки
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02.11.2021 18:56 Відповісти
Томущо ніхто не збирався , не збирається евнчати ту війну, тоиущо під час смути війни легше красти, маніпулювати -1. По 2ге скажу так нам вже 30 років показують шоу(політика)
, тобто всі в владі заодно - грабують, а нам крутять кіно по ящику і в медіа- опозиції , правляча більшість і т д - всі заодно пограбунок країни, а ми тупо ведемося, а вони вже гастільки знахабніли і очманіли, що найняли актора грати роль президента і всю його свору тиснути кнопки за законопроекти , які здають інтереси України заходу, а вони набивають кишені з траншів, а найкраші сини гинуть на Донбасі. З приводу політичного шоу то мені свого часу доніс препод в інституті, який тоді був нардепом, не првірив, але тепер, зробивши аналіз 30 рокі незалежності , згадавши його слова - дійшов тої думки
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02.11.2021 23:20 Відповісти
Біля Павлополя загинув український військовий

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02.11.2021 17:23 Відповісти
слава герою, захиснику вітчизни. низький уклін.
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02.11.2021 17:32 Відповісти
где громкое выдыво от царя леонида?
чы то не ровня постановочной стрелкотне на шифера?
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02.11.2021 17:34 Відповісти
Старая швабра не проявляет обеспокоенность по этому поводу???
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02.11.2021 17:35 Відповісти
Беспилотник поднимайте или все-навоевались?
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02.11.2021 17:38 Відповісти
беспилотники надо применять, не обязательно байрактары, другие, маленькие, но действенные, надо отбивать охоту у врага применять хоть какое оружие, одними добрыми словами войну не остановить...
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02.11.2021 17:56 Відповісти
Это тот что утром был или уже новый?
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02.11.2021 18:16 Відповісти
Его смерть на совести зелёного уклониста
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02.11.2021 18:35 Відповісти
Где дроны?
Обо**авшиеся.
Где удары за солдата?
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02.11.2021 19:10 Відповісти
За каждого убитого украинца, нужно убивать по 10 а то больше свинособак!
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02.11.2021 19:25 Відповісти
Де Байрактар, *****, де?
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02.11.2021 20:42 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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02.11.2021 22:13 Відповісти
Ну и где Байрактары? Или раз в год использовали и все на этом???..Надо сделать так что бы это было обыденным делом и что бы орки даже высунуться не смели из своих нор!...
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02.11.2021 23:01 Відповісти
Світла пам'ять.
Дуже боляче.
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03.11.2021 01:55 Відповісти
 
 