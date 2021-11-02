Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, з початку доби найманці РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС

З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази відкривали вогонь. В результаті обстрілу військами РФ один український воїн дістав смертельне поранення.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки.

Біля Причепилівки окупаційні війська двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

"Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн зазнав бойової травми на Донбасі. За добу війська РФ 14 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ООС

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили окупантів припинити вогневу активність.