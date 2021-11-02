Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, з початку доби найманці РФ 4 рази відкривали вогонь, - штаб ООС
З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази відкривали вогонь. В результаті обстрілу військами РФ один український воїн дістав смертельне поранення.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки.
Біля Причепилівки окупаційні війська двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
"Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили окупантів припинити вогневу активність.
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, тобто всі в владі заодно - грабують, а нам крутять кіно по ящику і в медіа- опозиції , правляча більшість і т д - всі заодно пограбунок країни, а ми тупо ведемося, а вони вже гастільки знахабніли і очманіли, що найняли актора грати роль президента і всю його свору тиснути кнопки за законопроекти , які здають інтереси України заходу, а вони набивають кишені з траншів, а найкраші сини гинуть на Донбасі. З приводу політичного шоу то мені свого часу доніс препод в інституті, який тоді був нардепом, не првірив, але тепер, зробивши аналіз 30 рокі незалежності , згадавши його слова - дійшов тої думки
чы то не ровня постановочной стрелкотне на шифера?
Обо**авшиеся.
Где удары за солдата?
Дуже боляче.