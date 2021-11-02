Справу про махінації з житлом для Нацгвардії направлено до Антикорупційного суду, - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 7 осіб, яких звинувачують у незаконному заволодінні майном Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Серед обвинувачених – колишній народний депутат, колишній командувач Національної гвардії України, топменеджмент великої будівельної компанії України та колишній високопосадовець ЗСУ.

Зазначається, що після укладення між МВС України та будівельною компанією договору проектування та будівництва житлового будинку на території Печерського району міста Києва, який згодом був розбудований у житловий комплекс "Аристократ", групою осіб, у тому числі посадовими особами НГУ, за попередньою змовою було прийнято рішення про укладення додаткових угод для обміну нерухомого майна в ЖК "Аристократ" на нерухоме майно в ЖК "Оберіг" з метою заволодіння частиною вказаного майна під час обміну.

"Внаслідок укладення та виконання додаткових угод, якими змінено предмет договору в частині нерухомого майна, яке мало бути передано Національній гвардії України, Головним управлінням, втрачено активів на загальну суму 81 635 448 грн.

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14 травня 2019 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому командувачу Національної гвардії України та керівнику будівельної компанії.



Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що екскомандувач Нацгвардії отримав 125 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення дій, спрямованих на підтримку інтересів компанії-забудовниці. $100 тис. від отриманих коштів він залишив собі, іншу частину у розмірі $25 тис. - передав заступнику начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.



Крім того встановлено, що посадовець Нацгвардії отримав від колишнього нардепа та посадовців "Укрбуд Девелопмент" у якості неправомірної вигоди квартиру у центрі столиці площею 76 кв.м та вартістю 1,82 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Використовуючи підроблені документи, квартира була оформлена на близьку родичку командувача. Проте вартість її набуття значно відрізнялась від ринкової - 592,8 тис. гривень, тобто 7800 грн/кв.м.



Також фіктивні документи використовувались під час проведення обміну квартир Нацгвардії в центрі столиці на житло на околицях міста - йдеться про звіти про оцінку, які проводились на замовлення ТОВ "Укрбуд Девелопмент".

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5 травня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні нових злочинів колишньому командувачу Національної гвардії України, колишньому народному депутату - колишньому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент", а також службовим особам компанії - забудовниці. Крім того, повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, а саме заступнику начальника управління та заступнику начальника відділу централізовано розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління.



Сума встановлених у провадженні збитків перевищує 81 млн гривень.



На сьогодні дії осіб кваліфіковані:



• екснардепу, виконавчому директору та генеральному директору ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

• заступнику генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" з правових питань - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

• колишньому командувачу Національної гвардії України - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

• начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ - ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України;

• заступнику начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України.



На сьогодні досудове розслідування у вказаному провадженні закінчено, обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.