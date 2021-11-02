Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію на Донбасі та питання військово-оборонної співпраці України і США

Президент України Володимир Зеленський обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання військово-оборонного співробітництва між країнами.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушувалися питання військово-оборонної співпраці України та США, викликів в енергетиці", - сказано в повідомленні.

Зеленський зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України, а також вітають прогрес України у проведенні реформ та рішучу налаштованість на їхнє втілення.

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