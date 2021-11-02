Школи у Львові відкриються за умови стабілізації динаміки госпіталізацій та повної вакцинації педагогів, - Садовий

Навчання у школах Львова в очному режимі відновиться після стабілізації ситуації з коронавірусом у місті, а також за умови повної вакцинації освітян.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові відновити навчання в очному режимі, як тільки динаміка госпіталізацій стабілізується. Але правила "червоної зони", затверджені Кабміном, ніхто не скасовував. Тому всі заклади мають бути готові на 100%. Це означає, що всі працівники шкіл мають бути вакциновані двома дозами вакцини. Це єдина умова, за якої ми зможемо відновити нормальний навчальний процес", - зазначив Садовий.

Він також додав, що пропонуватиме комісії з надзвичайних ситуацій послабити обмеження у сфері культури.

"Ми можемо використати зарубіжний досвід і на першому етапі відкрити індивідуальне відвідування галерей та музеїв за попереднім записом та при повній вакцинації. Як тільки ситуація в лікарнях стабілізується, всі заклади відкриються для відвідувачів. Але знову ж таки є одна ключова вимога – 100% вакцинації. Для того, щоб захищати права людей, має бути кого захищати. Тому бережіть себе і не нехтуйте своїм здоров'ям", - резюмував мер Львова.

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