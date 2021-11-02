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Новини Коронавірус і карантин
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Школи у Львові відкриються за умови стабілізації динаміки госпіталізацій та повної вакцинації педагогів, - Садовий

Школи у Львові відкриються за умови стабілізації динаміки госпіталізацій та повної вакцинації педагогів, - Садовий

Навчання у школах Львова в очному режимі відновиться після стабілізації ситуації з коронавірусом у місті, а також за умови повної вакцинації освітян.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові відновити навчання в очному режимі, як тільки динаміка госпіталізацій стабілізується. Але правила "червоної зони", затверджені Кабміном, ніхто не скасовував. Тому всі заклади мають бути готові на 100%. Це означає, що всі працівники шкіл мають бути вакциновані двома дозами вакцини. Це єдина умова, за якої ми зможемо відновити нормальний навчальний процес", - зазначив Садовий.

Він також додав, що пропонуватиме комісії з надзвичайних ситуацій послабити обмеження у сфері культури.

"Ми можемо використати зарубіжний досвід і на першому етапі відкрити індивідуальне відвідування галерей та музеїв за попереднім записом та при повній вакцинації. Як тільки ситуація в лікарнях стабілізується, всі заклади відкриються для відвідувачів. Але знову ж таки є одна ключова вимога – 100% вакцинації. Для того, щоб захищати права людей, має бути кого захищати. Тому бережіть себе і не нехтуйте своїм здоров'ям", - резюмував мер Львова.

Читайте також: Кількість пацієнтів з інсультами у Львові збільшилася майже вдвічі через COVID-19, - лікарі

Автор: 

карантин (18172) Львів (3099) освіта (1321) Садовий Андрій (536) школа (2228) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Короче! Загнали страну в задницу, а теперь несут ересть, то эпидемия, то угля нет. Просто все гораздо проще. Ума и совести нет у наших правителей.
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02.11.2021 17:48 Відповісти
Бізнес не можна закривати, а ось учнів та студентів треба потримати на дистанційному навчанні не менше місяца. Діти та молодь активно заражають один одного в душних класах та на перервах, а потім несуть ковід додому, особливо небезпечно для їх старих та ******** бабусь та дідусів.
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02.11.2021 18:02 Відповісти
дважды уколотые разносят заразу ничуть не хуже антиваксеров...
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02.11.2021 17:49 Відповісти
Sex Education@nakhiba

Від корони померла 25-річна знайома. Не знаю, чи була вакцинована. Це завжди шок.

К@arsarq

це не Папаїка? Бо теж 25 років

Sex Education@nakhiba

Вона

Потомок Олега@preatorian87

Не була
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02.11.2021 17:49 Відповісти
иду по улице, вижу 2 мужика разговаривают. Прохожу- слышу о чем говорят - 39 вторую ночь. А днем? - вроде меньше..
вот такие нынче мужицкие разговоры.
И скорые за окном не умолкают.
Чото я нагнетаю.
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02.11.2021 17:55 Відповісти
Садовий роміє,що за півтори місяці почнуться свята,і тоді нікого у Львові вдома не втримаєш...Жоден карантин,жодні штрафи і заборони не завадять львівянам ходити в гості і святкувати...І раз цього не минути він хоче щоб принаймні у свята львівяни увійшли здоровими...А потім знову нова хвиля,знову карантин...таке вже у нас пішло життя...
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02.11.2021 17:56 Відповісти
Это шантаж
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02.11.2021 19:26 Відповісти
Нічого не сказано про опалення в школах і інших дошкільних і навчальних закладах.
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02.11.2021 19:42 Відповісти
Дурачек как и кличко
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02.11.2021 19:56 Відповісти
 
 