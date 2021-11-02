У водіїв, які не сплачують штрафи за перевищення швидкості понад 150 км/год, забиратимуть автомобілі, - Мін'юст
Державна виконавча служба вилучатиме транспортні засоби у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах.
Про це заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
За його словами, спровокували таке рішення Мін'юсту резонансні ДТП у Харкові.
Там, за попередніми даними Нацполіції, швидкість автомобілів порушників перевищувала позначку у 180 км на годину. Тому, вилучення авто водіїв-боржників, які перевищують швидкість у містах, розпочнеться саме з Харкова.
Потім цю ініціативу буде реалізовано у столиці, а згодом – і по всій Україні. Поки що умовною "цифрою реагування" обрано перевищення швидкості у 150 км на годину.
Виконавча служба за наявності законних підстав буде ініціювати та проводити спільно з працівниками МВС вилучення за борги автомобілів таких "швидкісних" порушників.
"Колеги з МВС систематизували певну інформацію щодо порушників, які перевищують швидкість на значні цифри (йдеться саме про стиль їзди в містах, а не на автошляхах). Як і прогнозувалось, такими порушниками є одні й ті ж самі люди. Тому, у Мін’юсті вирішили долучитись до наведення порядку на дорогах, оскільки, як виявилось, любителі швидкої їзди водночас не дуже полюбляють сплачувати штрафи за такі порушення. Якщо людина дозволяє собі їздити містом зі швидкістю у понад 150 км/год, то вона має за це відповідати. Особливо за умови, якщо вона не тільки порушує швидкісний режим, але й не сплачує штрафи по таким перевищенням. Водії з такою манерою пересування піддають небезпеці звичайних громадян", – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що у Харкові наразі таких "системних" порушників швидкісного режиму їзди налічується до 10 осіб, у Києві – до 30. Усього по Україні – майже півтори сотні водіїв.
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- нужно сделать исключение Вождю..
Т.е. все-таки про зарабатывание бабла, а не про предотвращение ДТП. Думали давно как бы это провернуть. А тут и повод подходящий: резонансное ДТП в Харькове.
Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора.
Сколько % ДТП по причине превышения скорости?
Евробляха на лысой резине, скорость 80 км/ч. Тормозной путь - 50м.
ВMW на Мишелине, скорость 150 км/ч. Тормозной путь - 25 м.
Ответственный и внимательный водитель притормаживает заранее и сразу
******* (особенно болтающий по телефону) не среагирует и начнет тормозитть когда уже поздно.
Дело в скорости?
А вот, "кретинизм водителя" очень легко фиксируется и наказывается. Только для этого полиция должна: 1. Быть, 2. Работать. А т.к. нет ни первого, ни второго ... остается создавать видимость работы путем ужесточения наказания.
дядя де ви такий гальмівний шлях побачили ? у бмвешних ДТМках ?
більше 30 метрів зі швидкості 100 це чудовий результат для цивільного авто.
"Но разве дело в превышении? В том же Харькове, причиной было не превышение, а проезд на красный сигнал светофора."- дурак, ясно, не перевищення швидкості в 3 рази стало причиною, а наявність на траекторії руху в місті СВІТВОФОРА.
шкода що таких от бовдурів як ВИ на дорогах тьма
Путину тоже долго потакали "не, ну он же ядерные бомбы не запускает ...". Пока у него совсем башню не унесло от безнаказанности.
В американской явно прописано что изымать нельзя. Можно штрафовать, увезти на штрафстоянку, временно изъять как улику но забрать нельзя.
В Канаді за перевищення швидкості більш як на 50км/год від дозволеної забирають авто на штрафмайданчик і потім штраф може бути до 10 000 доларів, плюс автострахівка зросте "До небес". Мабуть за 150 км/год в місті був би цуґундер.
Цілком правова позиція: на того, хто не сплачує будь-який законний борг, подають до суду, а там вирішують яке майно у боржника забрати під реалізацію для сплати боргу.
Цікаво може повернутися для тих, у кого машина за 100 тисяч доларів, а борг всього 100 доларів. Ось тут і поле діяльності для тих, хто буде забирати і в майбутньому, не виключено, реалізовувати подібні авто якщо власники так і заплатять борг.
Все существующие радары измеряют путь, пройденный за мгновение, что является откровенным обманом.
Время измерения не должно быть меньше часа.
А я, как лох, езжу до 60 км/час.