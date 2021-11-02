Виробництво будівельної продукції зростає завдяки дорожньому будівництву та іпотечному кредитуванню, – Мінекономіки
У січні-вересні 2021 року виробництво будівельної продукції зросло на 3,2% завдяки відновленню доріг за програмою "Велике будівництво" та державному кредитуванню іпотеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства економіки України, оприлюдненій на урядовому порталі.
"Одним з факторів позитивної динаміки, яку ми спостерігаємо в галузі будівництва, є нарощування темпів реалізації проєктів "Великого будівництва", які спрямовані на покращення транспортної інфраструктури. Цьогоріч фінансування державного дорожнього фонду збільшилось майже вдвічі порівняно з минулим роком, що дозволило виконати значно більший обсяг робіт з будівництва та відновлення автошляхів", - зазначив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.
Також на збільшення обсягів виробництва будівельної продукції позитивно впливає запуск державної програми з іпотечного кредитування. Як повідомили в міністерстві, українці почали більше інвестувати у будівництво власного житла, що стимулювало активізацію на ринку будівництва нерухомості.
"За даними Держстату, з початку року обсяг житлового будівництва збільшився на 18,4%.Загалом найвище зростання індексу будівельної продукції з початку року спостерігалося у Тернопільській (на 54%), Черкаській (на 33%), Одеській (на 24%), Рівненській (на 23%) та Хмельницькій (на 14%) областях", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що впродовж 2021 року за програмою "Велике будівництво" буде відновлено 6 500 км доріг і 245 мостів.
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- бабы еще нарожают, мы за ценой не постоим (А. Зеленский)
Агов...
" В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти ВДВОЕ по сравнению с прошлым годом" , а производство строительной продукции выросло всего на 3,2%!!!
Где деньги, Зин?
в "велiкє крадiвництво". ну и цены накрутили как смогли.