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Новини
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Виробництво будівельної продукції зростає завдяки дорожньому будівництву та іпотечному кредитуванню, – Мінекономіки

Виробництво будівельної продукції зростає завдяки дорожньому будівництву та іпотечному кредитуванню, – Мінекономіки

У січні-вересні 2021 року виробництво будівельної продукції зросло на 3,2% завдяки відновленню доріг за програмою "Велике будівництво" та державному кредитуванню іпотеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства економіки України, оприлюдненій на урядовому порталі.

"Одним з факторів позитивної динаміки, яку ми спостерігаємо в галузі будівництва, є нарощування темпів реалізації проєктів "Великого будівництва", які спрямовані на покращення транспортної інфраструктури. Цьогоріч фінансування державного дорожнього фонду збільшилось майже вдвічі порівняно з минулим роком, що дозволило виконати значно більший обсяг робіт з будівництва та відновлення автошляхів", - зазначив перший заступник міністра економіки Володимир Гринюк.

Також на збільшення обсягів виробництва будівельної продукції позитивно впливає запуск державної програми з іпотечного кредитування. Як повідомили в міністерстві, українці почали більше інвестувати у будівництво власного житла, що стимулювало активізацію на ринку будівництва нерухомості.

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"За даними Держстату, з початку року обсяг житлового будівництва збільшився на 18,4%.Загалом найвище зростання індексу будівельної продукції з початку року спостерігалося у Тернопільській (на 54%), Черкаській (на 33%), Одеській (на 24%), Рівненській (на 23%) та Хмельницькій (на 14%) областях", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що впродовж 2021 року за програмою "Велике будівництво" буде відновлено 6 500 км доріг і 245 мостів.

Автор: 

іпотека (417) Мінекономрозвитку (2378) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+3
Цена воровства на дорогах.

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02.11.2021 18:27 Відповісти
+2
шоб катафалки нэ потовклы рессоры...
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02.11.2021 18:08 Відповісти
+2
Увага бот продоляка.
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02.11.2021 18:12 Відповісти
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Ура-а-а!!!!!!!!!!! Слава Великому Зе! А якщо рахувати не по загальним сумам (з накруткою у кишені "правильних людей"), а у кількісному еквіваленті?
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02.11.2021 18:06 Відповісти
Скажіть навіщо платники податків витрачають мільярди на те, щоб наркомани ублюдки посцяли їм в очі, розказуючи таку дичину
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02.11.2021 18:07 Відповісти
Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції). Платники податків самі собі обрали таку владу, самі її терплять вже третій рік, то хай не скиглять.
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02.11.2021 18:09 Відповісти
Найвеличніший наркєт в усьому зразковий!!! Нарід у захваті! Все хаває..
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02.11.2021 18:11 Відповісти
Дійсно будівництво споживає багато матеріалів, дійсно зростання є і це об'єктивний факт, а нормальні дороги допоможуть з логістикою і здешевлять кінцевий продукт.
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02.11.2021 18:10 Відповісти
Увага бот продоляка.
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02.11.2021 18:12 Відповісти
Цена воровства на дорогах.

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02.11.2021 18:27 Відповісти
Медицина не стане працювати краще якщо вливати в неї більше грошей, просто красти будуть більше.
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02.11.2021 18:28 Відповісти
Ага. А ты, хворе, будешь меньше здесь гадить, если не давать денег

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02.11.2021 18:31 Відповісти
У вас не тільки розуму немає, а й совісті.
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02.11.2021 19:05 Відповісти
каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг
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02.11.2021 18:06 Відповісти
А оно когерентно росту количества ковидных могил в стране?
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02.11.2021 18:06 Відповісти
в последний путь с комфортом (для провожающих)
- бабы еще нарожают, мы за ценой не постоим (А. Зеленский)
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02.11.2021 18:08 Відповісти
шоб катафалки нэ потовклы рессоры...
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02.11.2021 18:08 Відповісти
Дикая дичь зебобикам на ужин. Кстати, говорят, не каждый зебобик в обозримом будущем сможет себе позволить роскошь поужинать. Но то таке…
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02.11.2021 18:11 Відповісти
Саме тому глава Мінекономіки Любченко написав заяву про відставку?
Агов...
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02.11.2021 18:14 Відповісти
Глава Мінфіну теж подав у відставку, - через "стрімкий зріст економіки", який заявляв Чмигаль
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02.11.2021 18:16 Відповісти
Интересные дела!
" В этом году финансирование государственного дорожного фонда увеличилось почти ВДВОЕ по сравнению с прошлым годом" , а производство строительной продукции выросло всего на 3,2%!!!
Где деньги, Зин?
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02.11.2021 18:19 Відповісти
"достижения" зе-команды в том, что они переименовали программу развития дорог от 2018 года https://cfts.org.ua/spetsproekty/programma_na_300_milliardov_5_voprosov_chto_sdelaet_s_dorogami_ukravtodor_za_5_let
в "велiкє крадiвництво". ну и цены накрутили как смогли.
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02.11.2021 18:20 Відповісти
все хорошо...но больницы без кислорода - а это борьба за жизнь а не за славу....
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02.11.2021 18:51 Відповісти
 
 