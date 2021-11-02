Учні понад 4,7 тис. шкіл перебувають на канікулах через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет
На сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл в Україні (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6 384.
Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Як довго діти навчатимуться онлайн, залежить від епідеміологічної ситуації, показників вакцинації серед педагогів, а також від кожного з нас. Бо саме ми своїм відповідальним ставленням та дотриманням карантинних обмежень можемо сприяти спаду захворюваності на COVID-19", - зазначив Шкарлет.
Він повідомив, що сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6384.
Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:
- Одеська – 427 шкіл;
- Київська – 415;
- Запорізька – 346;
- Дніпропетровська – 305;
- Харківська – 285.
Як відомо, згідно з ухваленими змінами до Постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236, навчальні заклади можуть працювати очно в "червоній" зоні карантину, якщо 100% працівників вакциновано двома дозами від COVID-19.
Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній зоні" на дистанційну форму навчання перейшли 3 тис. 207 шкіл. Найбільше у:
- Львівській області – 819 шкіл;
- Дніпропетровській – 476;
- Івано-Франківській – 387.
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На Миколаївщині хоча б однією дозою вакцинували 98 відсотків освітян. Область стала лідером серед регіонів за цим показником і посідає друге місце в Україні.
Про це https://t.me/SerhiyShkarlet/377 повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.