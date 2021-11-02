Учні понад 4,7 тис. шкіл перебувають на канікулах через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

На сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл в Україні (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6 384.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як довго діти навчатимуться онлайн, залежить від епідеміологічної ситуації, показників вакцинації серед педагогів, а також від кожного з нас. Бо саме ми своїм відповідальним ставленням та дотриманням карантинних обмежень можемо сприяти спаду захворюваності на COVID-19", - зазначив Шкарлет.

Він повідомив, що сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6384.

Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:

Одеська – 427 шкіл;

Київська – 415;

Запорізька – 346;

Дніпропетровська – 305;

Харківська – 285.

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Як відомо, згідно з ухваленими змінами до Постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236, навчальні заклади можуть працювати очно в "червоній" зоні карантину, якщо 100% працівників вакциновано двома дозами від COVID-19.

Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній зоні" на дистанційну форму навчання перейшли 3 тис. 207 шкіл. Найбільше у: