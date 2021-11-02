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Новини Коронавірус і карантин
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Учні понад 4,7 тис. шкіл перебувають на канікулах через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

Учні понад 4,7 тис. шкіл перебувають на канікулах через ситуацію з COVID-19, - Шкарлет

На сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл в Україні (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6 384.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив у своєму Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Як довго діти навчатимуться онлайн, залежить від епідеміологічної ситуації, показників вакцинації серед педагогів, а також від кожного з нас. Бо саме ми своїм відповідальним ставленням та дотриманням карантинних обмежень можемо сприяти спаду захворюваності на COVID-19", - зазначив Шкарлет.

Він повідомив, що сьогодні на канікулах перебувають учні понад 4,7 тис. шкіл (34% від загальної кількості), дистанційно навчаються – 6384.

Найбільша кількість шкіл на канікулах у таких областях:

  •  Одеська – 427 шкіл;
  •  Київська – 415;
  •  Запорізька – 346;
  •  Дніпропетровська – 305;
  •  Харківська – 285.

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Як відомо, згідно з ухваленими змінами до Постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236, навчальні заклади можуть працювати очно в "червоній" зоні карантину, якщо 100% працівників вакциновано двома дозами від COVID-19.

Через невиконання цієї вимоги загалом у "червоній зоні" на дистанційну форму навчання перейшли 3 тис. 207 шкіл. Найбільше у:

  •  Львівській області – 819 шкіл;
  •  Дніпропетровській – 476;
  •  Івано-Франківській – 387.

Автор: 

карантин (18172) освіта (1321) школа (2228) навчання (600) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134) Шкарлет Сергій (353)


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Да во всех областях из за такого дебила как ты дети не могут получать нормальное образование....
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02.11.2021 18:18 Відповісти
Очільник Міністерства освіти плагіатчік Шкарлет каже, що наукові роботи, де виявили плагіат, він https://hromadske.ua/posts/ministr-osviti-shkarlet-vidpoviv-na-zvinuvachennya-u-plagiati писав у співпраці з іншими вченими, або редагував
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02.11.2021 18:24 Відповісти
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02.11.2021 18:20 Відповісти
Бізнес не можна закривати, а ось учнів та студентів треба потримати на дистанційному навчанні не менше місяца. Діти та молодь активно заражають один одного в душних класах та на перервах, а потім несуть ковід додому, особливо небезпечно для їх старих та ******** бабусь та дідусів
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02.11.2021 19:46 Відповісти
вывезли маски? шарлатаны по эфирам? вакцину вовремя не закупили?
дети заложники тупости выбора их родителей
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02.11.2021 18:20 Відповісти
це там, де кисень сьогодні закінчився...

На Миколаївщині хоча б однією дозою вакцинували 98 відсотків освітян. Область стала лідером серед регіонів за цим показником і посідає друге місце в Україні.
Про це https://t.me/SerhiyShkarlet/377 повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.
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02.11.2021 18:21 Відповісти
Краще б навели статистику по дітях яких не пускають батьки до навчальних закладів в зв'язку з відсутністю обігріву приміщень. Заклади освіти які не опалюються?Де статистика, мабуть причина у вакцинації "кочегара", не допустили до роботи...🦧
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02.11.2021 18:27 Відповісти
Эх , еще бы вакцину от холода в школах, вот тогда образовательный процесс запустился побыстрее.
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02.11.2021 19:09 Відповісти
Несмотря на выполненные нормы вакцинации персоналами этих школ. Выродки солгали в очередной раз. Но нарид и дальше верит.
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02.11.2021 19:10 Відповісти
 
 