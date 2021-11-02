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Новини Коронавірус і карантин
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Рада проголосувала у першому читанні за посилення кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію

Рада проголосувала у першому читанні за посилення кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію

Верховна Рада зробила перший крок для встановлення відповідальності за підробку документів про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні 282 народні депутати проголосували за законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень у першому читанні.

Також депутати проголосували за скорочення удвічі термінів підготовки документа до другого читання.

"Щоб ми могли наступного пленарного тижня проголосувати (загалом. - ред.)", - пояснив спікер Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів

У чинній редакції Кримінального кодексу України немає норм про відповідальність за підробку документів щодо проведення вакцинації. З урахуванням цього законопроєкт пропонує доповнити КК статтею 321-3, яка передбачає встановити відповідальність за використання особою свідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Водночас, законопроєкт встановлює відповідальність за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Крім того, виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

Автор: 

карантин (18172) підробка (443) Стефанчук Руслан (763) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Хай першим відповість президент за підробку аналізу з кліники Пальчевського. Свідками була більшість народу України, а вже після можна говорити про покарання людей
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02.11.2021 18:37 Відповісти
+7
а чего только о вакцинации? а дипломов, научных работ и диссертаций???
а сигарет, алкоголя и продуктов питания? бензина ? лекарств? деклараций ))))
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02.11.2021 18:41 Відповісти
+6
.
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02.11.2021 18:40 Відповісти
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Це повна дурня, посилення відповідальності лише збільшить хабарі ментів та прокурорів, але ні на що більше це не вплине! Злочинців зупиняє тільки невідворотність покарання, а не тяжкість!
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02.11.2021 18:24 Відповісти
О, зЕлотий дощик пішов, а теплий то який)
як тобі ця сцаніна в очі?
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02.11.2021 18:28 Відповісти
Так может вообще отменить УК? Глядишь и вообще взятки перестанут давать.
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02.11.2021 18:32 Відповісти
Баран, если использовать то что есть - то этого достаточно.

Клоуны работать нифига не делают - а для дебилов шоу устраивают.
А дебилы (зебилы) довольны - шоу есть.
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02.11.2021 18:38 Відповісти
В действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует нормы об ответственности за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. Источник:
Читал? Или в глазки балуешься, хамло?
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02.11.2021 18:51 Відповісти
358 ст. УК Украины. Расшифровки об именно "вакцинации" там, естественно нет. Это УК, а не полное собрание сочинений. Для этого есть толкования и судебная практика.
Умник
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02.11.2021 19:05 Відповісти
іноді краще жувати, тупе зебільне стадо.

Що - на кожну підробку кожного документа голосувати окремий закон?..
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02.11.2021 19:32 Відповісти
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02.11.2021 18:27 Відповісти
Хай першим відповість президент за підробку аналізу з кліники Пальчевського. Свідками була більшість народу України, а вже після можна говорити про покарання людей
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02.11.2021 18:37 Відповісти
Підтвержую,я особисто стояв у черзі з 30 мільонів громадян УкраЇни,які стояли до Пальчевського,аби стати свідком того,як пан Зеленський здає аналізи.Краще не пишіть дурниць.
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02.11.2021 19:56 Відповісти
Дурниці, це ваші виправдання і намагання в черговий раз обібрали народ, який і так не забезпеченим. Чи все що дозволено Юпітера не дозволено бику?
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03.11.2021 00:40 Відповісти
*Юпітеру треба
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03.11.2021 00:40 Відповісти
.
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02.11.2021 18:40 Відповісти
а чего только о вакцинации? а дипломов, научных работ и диссертаций???
а сигарет, алкоголя и продуктов питания? бензина ? лекарств? деклараций ))))
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02.11.2021 18:41 Відповісти
Якщо всі невакциновані, обов'язково, як всіх лякають, повиздихають. Кого будуть штрафувати?
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02.11.2021 18:44 Відповісти
тогда настанет счастье, потому что исчезнут идиоты.
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02.11.2021 20:39 Відповісти
https://rumble.com/vlgoai-36049914.html?fbclid=IwAR3JMyw7lWpl-HLNdw-SU30ukLGbQJYI-blLdkNYO4Hl8Vyr1aGQN6XwvVI
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02.11.2021 18:45 Відповісти
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм
https://rumble.com/vjjb0x--.-1.html
Часть2
https://rumble.com/vjrt6l--.-2.html
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02.11.2021 19:29 Відповісти
Это закон для стада....которое должно стоять в стойле.....
Элите на него плевать...


02.11.21 13:16 6902 РАНЕЕ ПО ТЕМЕ:
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02.11.2021 19:08 Відповісти
А подделка лекарств? Опять двойные стандарты! Украинцы тысячи выбрасывают на покупку пустышек, которые ни черта не помогают, в лучшем случае облегчают симптомы,в результате чего люди в запущенных стадиях оказываются в реанимации.А повышение цен на лекарства, как только начинается сезон ОРВИ, сразу в полтора раза, это не преступление,да? Волки в овечьей шкуре вдруг озаботились здоровьем нации? Из за грабительских цен, тарифов, ставок по кредитам люди не могут позволить себе полноценно питаться, сохранять и поддерживать здоровье.Где государственные программы по диабету и онкологии? Вы,сволочи интересовались, сколько человеку надо отдать денег за обычный аппендицит? Теперь все списываете на ковид? Сколько же отката вам ненасытным свиньям пообещали фармкорпорации за третью фазу испытаний, в участников которых вы принудительно превратили всех украинцев?
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02.11.2021 19:20 Відповісти
Не - лучче атдельный закон на падделку каждага лекарства!

И слуги урода при деле - на всю жисть есть работа - "законы" голосовать, и зебилы довольны глядя шоу ИБД...
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02.11.2021 19:35 Відповісти
за подделку лекарств уголовное наказание до 15 лет. Что вы еще хотите?
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02.11.2021 20:39 Відповісти
Хоть кто нибудь сел?
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02.11.2021 20:53 Відповісти
За собой бы лучше смотрели, чем судить кого то.
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02.11.2021 19:41 Відповісти
Знаю парочку с сертификатами, полученными за сутки... Два укольчика в воздух за пять минут и все довольны.. И медсестра, и пациент
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02.11.2021 19:51 Відповісти
Так сертифікат же ніхто не підробляв.
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02.11.2021 20:51 Відповісти
Это нерешима задача для зебилов,такой вариант означает все впорядке))
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02.11.2021 21:01 Відповісти
Вакцинация предназначена для предотвращения тяжести в болезни. Вакцинация эффективна только для тех, кто не болел. Если заставляют вакцинироваться всех и вся так настойчиво с угрозами тюрьмы, то возникают сомнения , что это вакцинация.
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02.11.2021 20:18 Відповісти
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02.11.2021 20:21 Відповісти
Підробка документів, плагіат, інтелектуальна крадіжка, фальсифікація аналізів, зайняття посад завдяки купленим дипломам то таке... Уся Верховно-Позеленівша Рада прагне в "чемпіони з боротьби з коронавірусом"... От тільки чим відрізняється фальшивий диплом від фальшивої довідки або брехні в деклараціях та ж ТП Верешук, "міністр" Рєзнік(ов) і сам "юрист" ЗЕгенерат пояснити не можуть. І навіть бояться бо таке спливе що змиє їх в унітаз...
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02.11.2021 21:08 Відповісти
 
 