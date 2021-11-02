Рада проголосувала у першому читанні за посилення кримінальної відповідальності за підробку документів про вакцинацію

Верховна Рада зробила перший крок для встановлення відповідальності за підробку документів про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, на позачерговому засіданні 282 народні депутати проголосували за законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень у першому читанні.

Також депутати проголосували за скорочення удвічі термінів підготовки документа до другого читання.

"Щоб ми могли наступного пленарного тижня проголосувати (загалом. - ред.)", - пояснив спікер Руслан Стефанчук.

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У чинній редакції Кримінального кодексу України немає норм про відповідальність за підробку документів щодо проведення вакцинації. З урахуванням цього законопроєкт пропонує доповнити КК статтею 321-3, яка передбачає встановити відповідальність за використання особою свідомо підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Водночас, законопроєкт встановлює відповідальність за внесення медичним працівником свідомо неправдивих відомостей до медичної документації про щеплення у вигляді штрафу від 34 тис. грн до 68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від одного до трьох років.

Крім того, виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень, можуть спричинити покарання у вигляді штрафу від 85 тис. грн до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років.