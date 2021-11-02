Міністр оборони Таран подав заяву про відставку, – представник уряду в Раді Мельничук
Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", – написав Мельничук.
Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.
Топ коментарі
+36 Rino Onix
показати весь коментар02.11.2021 19:01 Відповісти Посилання
+12 Rino Onix
показати весь коментар02.11.2021 18:57 Відповісти Посилання
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.11.2021 19:01 Відповісти Посилання
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