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Новини Оборона
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Міністр оборони Таран подав заяву про відставку, – представник уряду в Раді Мельничук

Міністр оборони Таран подав заяву про відставку, – представник уряду в Раді Мельничук

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України", – написав Мельничук.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.

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Автор: 

Міноборони (7516) оборона (4856) відставка (1473) Таран Андрій (267) Мельничук Тарас (56)


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Топ коментарі
+36
Поставте міністром оборони Сергія Кривоноса!!!
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02.11.2021 19:01 Відповісти
+12
Наступний буде 100% профан в військовому ділі.
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02.11.2021 18:57 Відповісти
+12
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02.11.2021 19:01 Відповісти
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Наступний буде 100% профан в військовому ділі.
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02.11.2021 18:57 Відповісти
Да вы, батенька, оптимист с этими 100%.
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02.11.2021 19:31 Відповісти
Профан? не знаю каким он был в военном деле но воровать он был проффесионалом..
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02.11.2021 20:51 Відповісти
дуже гарна новина...
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02.11.2021 18:57 Відповісти
АЛЛИЛУ́ЙЯ



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02.11.2021 18:59 Відповісти
Тарана давно треба було гнати, але хто буде наступний.
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02.11.2021 19:00 Відповісти
Рашистский агент, которого назначит Дерьмак...
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02.11.2021 19:02 Відповісти
Резников будет...йурист...
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02.11.2021 19:13 Відповісти
В якого військового досвіду тільки два роки армії (((
Країні яка захищається від дуже сильного агресора на чолі якого маньяк, таке не підходить.
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02.11.2021 19:17 Відповісти
юрист против оленевода на *********? как по мне так достойно!
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02.11.2021 20:21 Відповісти
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02.11.2021 21:01 Відповісти
ХЗ. Из того что я вижу, пока правительства Украины и Рашки воюют со своим населением. А в зоне ОРДЛО у них совместные игры. Как еще понимать товарооборот и засилие рашковских товаров в Украине?
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03.11.2021 08:30 Відповісти
Тарана давно надо было не гнать, а судить.
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02.11.2021 19:31 Відповісти
Та хоч кебети вистачило не призначати "Мері Попінс", вирішили без лишнього вереску "радикально інтегрувати" на іншу посаду.
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02.11.2021 19:52 Відповісти
Подождите немного, ещё не вечер
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02.11.2021 21:47 Відповісти
Якби він ще був би "томним".
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02.11.2021 22:02 Відповісти
надеюсь он доживет до суда над ЗЕленой мразью, своим возрастом. не проволынит! Хотя похоже в Россию скоро свинтит!
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02.11.2021 19:00 Відповісти
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02.11.2021 19:01 Відповісти
Поставте міністром оборони Сергія Кривоноса!!!
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02.11.2021 19:01 Відповісти
Не поставят ((( К сожалению...
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02.11.2021 19:03 Відповісти
Так Сєрий реально нормальний чувак.
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02.11.2021 19:13 Відповісти
Чтоб он победил мордор? ермаку с его песиком зюзей это как раз не надо....
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02.11.2021 19:06 Відповісти
Та ви шо! Він же на Путіна "нападьот"! Це ж не переживуть ні Меркель ні Макрон.
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02.11.2021 19:55 Відповісти
Скоро министром обороны будет рабинович, зам. кива.
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02.11.2021 19:07 Відповісти
Таран акционером компаний Коломойского будет жить-поживать и добра наживать. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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02.11.2021 19:08 Відповісти
Шота зейобіки розбігаються! Путлер сказав їм ховатися? Перед вторгненням?
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02.11.2021 19:16 Відповісти
ну вот очередной министр обеспечил себе , своим родственникам безбедную старость ... пилять времянщики однодневки... хомчак трус первостепенный, молодуху соблазнил, старость обеспечил и в кусты... нахрена нам такие генералы одноднеки .. лишить падлюк всех льгот., за херовую работу!
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02.11.2021 19:17 Відповісти
свиня накрала, може відпочивати.
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02.11.2021 19:22 Відповісти
Черговий міністр назначений "слугами народу" виявився бездарним керівником,який завалив усе,що можна було завалити,а це ******* державною зрадою.
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02.11.2021 19:23 Відповісти
Ну так теперь понятно, почему весь мир видит наращивание войск у наших границ, а Мин обороны - нет. Крысы побежали с корабля. Первой побежала самая осведомленнаая - Министр обороны.
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02.11.2021 19:33 Відповісти
Аваков
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02.11.2021 22:02 Відповісти
Следующим президентом должен быть военный.
Залужный, Забродский, Кривонос, Кривонос и т.д.
Но только не эти пиджаки мямли, артисты всех жанров.
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02.11.2021 19:33 Відповісти
Я дивився пару інтерв'ю з С. Кривоносом, реально розумний і адекватний хлопак.
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02.11.2021 19:38 Відповісти
ЗЕдедушка неплохо подхарчился напоследок, теперь и внукам хватит.
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02.11.2021 19:37 Відповісти
тока вот зачем менять писсуар на унитаз?
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02.11.2021 19:46 Відповісти
наверно лысый или мадам с паросолькою подвешанная на кране, интересно сколько мшинистов крана надо?
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02.11.2021 19:46 Відповісти
Войска РФ у границ Украины. Запад видит, Киев нет.

Соединенные Штаты за неделю направили в Черное море два корабля для выполнения операций с союзниками по НАТО, какие именно - не уточняется. Усиление американского присутствия в Черном море связывают с обострением на Донбассе.
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02.11.2021 20:00 Відповісти
Данилюк (т.е. Коломойский) трижды предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Это при Наеве и Кривоносе. Виндман-киевский еврей, слившийся в США. Виндман сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. Откажется Виндман в четвёртый раз- министром обороны Украины будет Резников.
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02.11.2021 20:10 Відповісти
А какая разница обычно резник становится резниковым, ну как изя Игорем..
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02.11.2021 20:22 Відповісти
Вот ещё интересная новость.

Бывшая жена экс-футболиста "Зенита" и сборной Украины Анатолия Тимощука обвинила его в контрабанде икон с Украины на €10 млн.

"Контрабандой в особо крупном размере, около €10 млн, Тимощук их вывез в Россию. Он когда-то рассказывал, что это украинское достояние и так далее. Но вывез их в Россию, и они находятся в подвале его квартиры на Крестовском острове".
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02.11.2021 20:28 Відповісти
Таран пішов на таранку
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02.11.2021 20:44 Відповісти
яка ж все таки охvєнна в нас держава - можна займатися саботажем, розвалювати галузь, брати хабарі, ставити уробків на вигідні посади, а потім раз. І у відставку.
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02.11.2021 22:49 Відповісти
Главно командующий ваще бегунок. Пора уже в отставку и в тюрьму
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03.11.2021 08:49 Відповісти
 
 