18 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху від 3 листопада запрацюють у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та Запорізькій області
Від 3 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького, а також Запорізької області розпочнуть роботу 18 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Розташування приладів:
м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")
📍 вул. Нафтовиків, 4
📍 вул. Нафтовиків, 13
📍 вул. Перекопська, 163
📍 Бериславське шосе, 46
м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")
📍 Південна дорога, 2
📍 Південна дорога, 39
📍 вул. Семена Палія, 80
📍 Миколаївська дорога, 205
📍 просп. Небесної Сотні, 4
📍 Миколаївська дорога, 287
📍 просп. Шевченка, 4-А
📍 просп. Добровольського, 123-А
📍 вул. Семена Палія, 25-А
м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")
📍 Вінницьке шосе, 8/1
📍 вул. Кам'янецька, 132
📍 просп. Миру, 65
Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")
📍 на 526 км+613 автодороги Н-08
📍 на 2 км+372 автодороги Н-15
Таким чином, від завтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів, зазначили у поліції.
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Петр Дибров #460784
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Юрій Вінгорськи
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