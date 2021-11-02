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Новини Силовики
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18 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху від 3 листопада запрацюють у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та Запорізькій області

18 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху від 3 листопада запрацюють у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та Запорізькій області

Від 3 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького, а також Запорізької області розпочнуть роботу 18 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")
📍 вул. Нафтовиків, 4
📍 вул. Нафтовиків, 13
📍 вул. Перекопська, 163
📍 Бериславське шосе, 46
м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")
📍 Південна дорога, 2
📍 Південна дорога, 39
📍 вул. Семена Палія, 80
📍 Миколаївська дорога, 205
📍 просп. Небесної Сотні, 4
📍 Миколаївська дорога, 287
📍 просп. Шевченка, 4-А
📍 просп. Добровольського, 123-А
📍 вул. Семена Палія, 25-А
м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")
📍 Вінницьке шосе, 8/1
📍 вул. Кам'янецька, 132
📍 просп. Миру, 65
Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")
📍 на 526 км+613 автодороги Н-08
📍 на 2 км+372 автодороги Н-15

Таким чином, від завтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів, зазначили у поліції.

Автор: 

Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) швидкість (120) патрульна поліція (1444) Білошицький Олексій (116)


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И шо? Зайцевы как давили , так и будут давить и вакцинированных и нет....
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02.11.2021 19:46 Відповісти
гос оборонзаказ не выполняеться, концентраторов и вообще кислорода не хватает. енергию продавали, теперь закупаем. коррупциоеры живут припеваючи, НО!!!! если появляеться возможность залезть в карман обычным людям, работаем мгновенно, не покладая рук. а вам идиотам никто не сказал что никакие ограничения не дейчтвуют на мажоров и отмороженных?. нормальные ездят нормально.
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02.11.2021 19:48 Відповісти
Гм, порушники у нас тепер "звичайні люди"?
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02.11.2021 20:10 Відповісти
Ну теперь заживем! Это же самое важное. Херня на , что на Донбассе каждый день гибель защитников, в больницах кислорода нет, а на ТЭЦ угля.Камеры важнее, бизнес, ничего личного.
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02.11.2021 19:59 Відповісти
в харькове светофор был красный как задница у макаки и что? подействовало это на зайцеву? на сопляка этого, подействовало? а хрен там... но повод для закручивания гаек есть. возмущаюсь так как часто еду трассой гайсин умань, знаки есть, села нет, ****!!! гайсин винница. по прямой сплошная на затяжном повороте преривистая. может просто навести реальный порядок на дорогах а потом подтягивать ограничения. может пересмотреть ответственность за убитых и покалеченных в дтп а не от 3 до 8. вчера какой то утырок к продавщице нож приставил, не убил, не подрезал, до 15 лет. что за хрень твориться. и как понять даже от 3 до 8. 5 лет на капусту для судьи или прокурора?
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02.11.2021 20:03 Відповісти
Їзди нормально по ПДР, а не верещи тут.
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02.11.2021 21:20 Відповісти
головне - шляхи, усе остальное - трын-трава
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02.11.2021 20:09 Відповісти
Камер стало больше, а "оленей" на дорогах не уменьшилось!
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03.11.2021 10:49 Відповісти
 
 