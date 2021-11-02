18 комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху від 3 листопада запрацюють у Херсоні, Одесі, Хмельницькому та Запорізькій області

Від 3 листопада на автомобільних дорогах Одеси, Херсона, Хмельницького, а також Запорізької області розпочнуть роботу 18 приладів фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Розташування приладів:

м. Херсон (4 прилади контролю "КАСКАД")

📍 вул. Нафтовиків, 4

📍 вул. Нафтовиків, 13

📍 вул. Перекопська, 163

📍 Бериславське шосе, 46

м. Одеса (9 приладів контролю "КАСКАД")

📍 Південна дорога, 2

📍 Південна дорога, 39

📍 вул. Семена Палія, 80

📍 Миколаївська дорога, 205

📍 просп. Небесної Сотні, 4

📍 Миколаївська дорога, 287

📍 просп. Шевченка, 4-А

📍 просп. Добровольського, 123-А

📍 вул. Семена Палія, 25-А

м. Хмельницький (3 прилади контролю "КАСКАД")

📍 Вінницьке шосе, 8/1

📍 вул. Кам'янецька, 132

📍 просп. Миру, 65

Запорізька область (2 прилади контролю "КАСКАД")

📍 на 526 км+613 автодороги Н-08

📍 на 2 км+372 автодороги Н-15

Таким чином, від завтра автоматично фіксуватимуть правопорушення 236 приладів, зазначили у поліції.