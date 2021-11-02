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Новини Війна
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2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв. ФОТО

Сьогодні, 2 листопада, на Приазовському напрямку внаслідок обстрілу позицій ЗСУ російськими військами загинув Сергій Єлісєєв, військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв 01

"З сумом повідомляємо про тяжку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій внаслідок поранень несумісних із життям загинув воїн одного з гірничо-штурмових батальйонів Сергій Єлісєєв", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Єлісєєв служив у лавах ЗСУ з перших років війни. У воїна залишилися дружина та син.

Автор: 

Донбас (22358) втрати (4479) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) операція Об’єднаних сил (6725)


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