2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв. ФОТО

Сьогодні, 2 листопада, на Приазовському напрямку внаслідок обстрілу позицій ЗСУ російськими військами загинув Сергій Єлісєєв, військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

Про це йдеться на Facebook-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З сумом повідомляємо про тяжку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій внаслідок поранень несумісних із життям загинув воїн одного з гірничо-штурмових батальйонів Сергій Єлісєєв", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Єлісєєв служив у лавах ЗСУ з перших років війни. У воїна залишилися дружина та син.