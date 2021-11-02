2 листопада у зоні ООС загинув воїн 128-ї ОГШБр Сергій Єлісєєв. ФОТО
Сьогодні, 2 листопада, на Приазовському напрямку внаслідок обстрілу позицій ЗСУ російськими військами загинув Сергій Єлісєєв, військовослужбовець 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.
Про це йдеться на Facebook-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"З сумом повідомляємо про тяжку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій внаслідок поранень несумісних із життям загинув воїн одного з гірничо-штурмових батальйонів Сергій Єлісєєв", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що Єлісєєв служив у лавах ЗСУ з перших років війни. У воїна залишилися дружина та син.
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