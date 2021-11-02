Рада ухвалила закон про впровадження обліку газу в енергетичних одиницях: кіловат-години замість кубометрів

Верховна Рада України схвалила закон про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год) замість кубічних метрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За ухвалення відповідного законопроєкту №2553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків обсягу газу в одиницях енергії" в другому читанні проголосували 250 народних депутатів. Документ набуде чинності з 1 травня 2022 року.

Згідно з пояснювальною запискою, облік природного газу в Україні здійснюється в кубічних метрах, а в країнах ЄС облік природного газу здійснюється в одиницях енергії.

Законом передбачається надання права Кабінету Міністрів України приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобутку, купівлі-продажу, постачання та споживання природного газу, у тому числі здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година (кВт-год), в якості додаткової інформації в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії.

Законопроєкт скасовує так звані "морозні" коефіцієнти, які газорозподільні компанії вписували в платіжки громадян за приведення до стандартних умов.

Довідка: Діюча в Україні система розрахунку газу не враховує теплотворність газу. Тобто, споживач не знає, яку кількість тепла отримує одного кубометра газу. У країнах ЄС і в багатьох інших країнах світу споживання газу не вимірюється в куб.м, а розраховується, наприклад, в кВт-год або кілокалоріях.