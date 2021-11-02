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Рада ухвалила закон про впровадження обліку газу в енергетичних одиницях: кіловат-години замість кубометрів

Рада ухвалила закон про впровадження обліку газу в енергетичних одиницях: кіловат-години замість кубометрів

Верховна Рада України схвалила закон про перехід на європейські стандарти обліку природного газу в енергетичних одиницях (кВт-год) замість кубічних метрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За ухвалення відповідного законопроєкту №2553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків обсягу газу в одиницях енергії" в другому читанні проголосували 250 народних депутатів. Документ набуде чинності з 1 травня 2022 року.

Згідно з пояснювальною запискою, облік природного газу в Україні здійснюється в кубічних метрах, а в країнах ЄС облік природного газу здійснюється в одиницях енергії.

Законом передбачається надання права Кабінету Міністрів України приймати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу під час транспортування, зберігання, розподілу, видобутку, купівлі-продажу, постачання та споживання природного газу, у тому числі здійснення митного контролю та митного оформлення при переміщенні природного газу через митний кордон України, в одиницях енергії.

Також буде забезпечено інформування споживача про його спожитий обсяг теплової енергії із розрахунку одиниці вимірювання кіловат-година (кВт-год), в якості додаткової інформації в платіжних документах за послуги постачання теплової енергії.

Законопроєкт скасовує так звані "морозні" коефіцієнти, які газорозподільні компанії вписували в платіжки громадян за приведення до стандартних умов.

Довідка: Діюча в Україні система розрахунку газу не враховує теплотворність газу. Тобто, споживач не знає, яку кількість тепла отримує  одного кубометра газу. У країнах ЄС і в багатьох інших країнах світу споживання газу не вимірюється в куб.м, а розраховується, наприклад, в кВт-год або кілокалоріях.

Автор: 

ВР (15073) газ (10523) газорозподільні системи (83) Тарифи на газ (1063)


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Топ коментарі
+34
Це точно бо теплотворність газу будуть визначати облгази і з 1 травня 2022 нам будуть постачати найтеплотворніший газ в світі.
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02.11.2021 20:53 Відповісти
+25
Нас опять хотят облапошить.
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02.11.2021 20:48 Відповісти
+23
тебе все пересчитают, не переживай...бабло готовь, в общем.
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02.11.2021 20:55 Відповісти
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Народ та припиніть ви глаза випучувать у вас в усіх лічиоьники в кубах...І вартість одної кіловат годи за газ ще не встановили.... і для вас буде все в томуж виді але добавить строчка де ващі куби переведуть в киловатгодини все..
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03.11.2021 14:40 Відповісти
да.... блаженні щасливі й не розуміють, що вони ідійоти....
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03.11.2021 15:41 Відповісти
А для тогда чего эта фигня с квт-ами?Если переводят в квт,значит и цену установят за квт,иначе незачем огород городить.
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04.11.2021 14:08 Відповісти
Как вариант можно пересчитывать кубы в квт-ч с учетом среднемесячной теплотворной способности, будет коэффициент. И оплачивать за квт-ч.
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06.11.2021 15:16 Відповісти
ну майже три роки Зелені Шмиргалі думали, як іще "нагнути" українців і видавити з них останні копійки. Ось і придумали, після додаткової плати за транспортування газу, тепер іще будемо платити за кіловат-часи. А нараховувати ці кіловати будуть бариги з облгазів по середньо-стельовому. Шобло продовжує керувати державою і знущатися з народу.
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03.11.2021 15:10 Відповісти
1 м3 газа это эквивалент кажись 10,8 кВт.
Следующим ходом зелёных коммунистов будет цена газа по 18,15 грн (по нынешним ценам на электричество) + доставка
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03.11.2021 15:50 Відповісти
Какая взаимосвязь?) Вода и бензин измеряется в литрах, а цена разная))
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03.11.2021 17:26 Відповісти
А ты воду в бак заливаешь?
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03.11.2021 17:37 Відповісти
А вы газ пускаете по проводам?)))
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03.11.2021 18:01 Відповісти
Если ко мне придут требовать деньги на новый счетчик калорий, пошлю нахер. Пусть отключают. Потребление за год 300 кубов, для газ плиты я могу и в баллонах привезти, дабы не терпеть у себя дома газовиков жуликов-попрошаек. Третий сезон обогреваемся дровами. Кррасота!
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03.11.2021 16:55 Відповісти
Вони ся не вспокоять, пок їх не винесуть... ☺️
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03.11.2021 17:52 Відповісти
Кто-то заработает ещё больше, "кінець епохи бідності" называется))))
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03.11.2021 18:22 Відповісти
Калорийность газа в платёжку на оплату будет вписывать ................................
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03.11.2021 18:52 Відповісти
совсем не понятно, зачем тогда счетчик, если в результате невозможно проверить правильность начисления платы в платежке
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03.11.2021 20:32 Відповісти
В странах ЕС газ ГОРИТ! А не коптит красненьким как в Украине. Да и в газотранспортных компании в не врут потребителю, как принято в Украине.
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04.11.2021 09:16 Відповісти
А чего тут спорить.Счетчики можно и не менять. Придешь в горгаз,покажешь кубы,а тебе в калории пересчитают,или в киловаты.А как известно,украинский газ самый энергетичный в мире.Так что готовьте раза в 3 больше бабла за газ.Интересно одно,закупают газ в м3,добывают тоже,а вот нам продадут уже как квт или ккалл.
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04.11.2021 14:03 Відповісти
И еще.Авторы статьи.Вы если даете инфу,так давайте и расклад,что и по чем.А то вкинули инфу а люди ничего не понимая,начинают паниковать.Вот такой фокус-как можно рассчитать теплотворность газа в квт/ч.?Насколько я знаю из физики,теплотворность газа рассчитывается в калориях.Или что,будем сжигать газ,превращать в эл.энергию-так что ли?
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04.11.2021 14:17 Відповісти
Перевод единиц измерения никто не отменял. В кВт-ч любую энергию измеряют, не только электрическую.
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06.11.2021 12:24 Відповісти
Только в Украине меряют газ в калориях счетчиком который меряет литры. Боже, Храни Украину от идиотов...
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05.11.2021 16:35 Відповісти
Счетчик не "меряет литры"
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06.11.2021 14:47 Відповісти
Я так понимаю что на заправке у Игоря Валерьевича теперь бензин будет измерятся в килограммах?
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06.11.2021 15:37 Відповісти
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