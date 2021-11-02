На засіданні РНБО поставлено завдання довести щоденну кількість COVID-вакцинацій до 350 тисяч, - ОП

Перед місцевою владою стоїть завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, щоб щоденна кількість щеплень у країні досягла 350 тисяч.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки та оборони були поставлені за кількістю вакцинацій загалом по Україні та доведені до кожної області та кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми маємо робити понад два мільйони (щеплень. - Ред.)", - сказав Кирило Тимошенко.

За його словами, минулого тижня в один із днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.

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