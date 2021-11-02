На засіданні РНБО поставлено завдання довести щоденну кількість COVID-вакцинацій до 350 тисяч, - ОП
Перед місцевою владою стоїть завдання нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, щоб щоденна кількість щеплень у країні досягла 350 тисяч.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час спілкування з представниками ЗМІ у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
"Є конкретні завдання, які на засіданні Ради національної безпеки та оборони були поставлені за кількістю вакцинацій загалом по Україні та доведені до кожної області та кожного міста. Загальна кількість – 350 тисяч вакцинацій на добу. Тобто за кожен тиждень ми маємо робити понад два мільйони (щеплень. - Ред.)", - сказав Кирило Тимошенко.
За його словами, минулого тижня в один із днів було вакциновано 317 тисяч осіб, водночас в інші дні кількість щеплень не перевищувала 300 тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
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23 "местные власти". Что бы другим неповадно было!
они боятся, что вакцина изменит их ДНК?
У многих привились родные и они видели побочки и смерти, и стали просто боятся.
А принуждение такое настойчивое от дегенеративной власти должно вызывать подозрение у каждого нормального человека.
То как это дело обстаит в украине, по большому счету вина самих украинцев... Большинство этих человеков, с хлебушком вместо мозга, выбрало в 19 году абсолютно тупорылую власть... Более того, смотрю я сейчас вот были довыборы, и снова выбирают зекоМанду... Я блин в шоке если откровенно... Чего вы хотите от людей, которые пришли туда, тупо зарабатывать бабло... Им плевать на то что кто то не уедет на поезде без сертификата... Они просто знают, что в европе, делают так... И они тупо все копируют...
November 2 (GMT)
4,514 new cases and 9 new deaths in Poland
November 1
4,897 new cases and 13 new deaths in Poland
October 31
7,155 new cases and 9 new deaths in Poland
Сейчас о том, что вакцинированные гораздо реже болеют ковидом в тяжелой форме, а соответственно гораздо реже попадают под госпитализацию, соответственно снижают нагрузку на медицину общество, вакцинируется не для какого то конкретного человека, а чтоб сообща победить распространение заболевания... Я немогу, а главное, как бы это подчеркнуть, не хочу, вдаваться в подробности почему вакцины это единственное, что сможет победить корону... Решать каждому ... Не хотите вакцинироваться не жалуйтесь на то что свас требуют какие то справки, а у вас их нет...
...
А и да, я еще сейчас проверю не этот ли самый текст вчера кто то писал в теме о ковиде
November 2 (GMT)
4,514 new cases and 9 new deaths in Poland
November 1
4,897 new cases and 13 new deaths in Poland
October 31
7,155 new cases and 9 new deaths in Poland
Влітку - вживається, щоб уникнути збігу голосних: між літерами, що позначають голосні; після голосного перед приголосним.
Наступного разу приїду в гості влітку або восени.
Купити квіти влітку можна значно дешевше.
Улітку - пишеться між буквами, що позначають приголосні, після розділових знаків.
Роман улітку відпочивав у бабусі.
Люблю купатись - улітку вода в річці дуже тепла.
Ой! Нє! Краще! На виході з дому перевіряйте наявність сертифікату! То ж подвійний профіт! Спочатку штраф у 17 тис грн, а потім "непримусова" обов'язкова вакцинація! І вакцина не скисне, і чийсь бюджет поповниться! Не дякуй...те....
А взагалі нагадало анєк про прапорщика та поїзд з відомим вислівом "поїзд стій! Раз-два!"
Дикий распил и воровство из бюджета Украины кумов, сватов и друзей Зеленского продолжается гигантскими темпами. На очереди игорный рынок объемом в 20 миллиардов долларов, и вот почему...
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1468002333572067?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 ч. ·
Сегодня мы с вами спасем наших 5 миллионов гривен прямо, украинский рынок объемом в двадцать миллиардов долларов в год и одного простого студента из Кременчуга. Неожиданное сочетание, не правда ли?
С вами Антон Швец, заваривайте чаек и усаживайтесь поудобней, вас ждет увлекательная история коррупции, жадности и долболедизма.
Как вы знаете в нашей стране легализовали игорный бизнес - все эти казино, онлайн-казино и автоматы. На самом деле, конечно, никакого легализации не произошло, потому что «легализацией» игорки у нас занимался российский бандит Борис Баум. Конечно, мы продаем лицензии на ведение игорного бизнеса кому-то, и кто-то даже их покупает, но это все ни о чем.
Дело в том, что согласно законопроекту 2713-д (правки в налоговый кодекс), который сейчас дополз до второго чтения, организатор азартных игр должен облагаться налогом в 10% от ВАЛОВОГО ДОХОДА (в дополнение к доходу на прибыль 18%). Однако рассчитывать тот самый валовый доход, да и мешать игрокам рынка занижать доход на прибыль (а также делать много всего другого), должна была специальная система онлайн-мониторинга под управлением профильного регулятора - Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАИЛ). Эта система до сих не разработана, не создана и внедрена, но вот недавно игровой регулятор КРАИЛ объявил тендер на написание техзадания этой системы. Техзадание это первый этап любой разработки, это составление условий для разработчика о том, какой именно должна быть будущая система.
Ссылку на этот тендер я брошу во втором каменте.
Сумма - 5 400 000 гривен, основная цель написать техническое задание для системы онлайн-мониторинга. Тендер начат в сентябре, сроки разработки с 1 октября по 20 декабря. Напоминаю, что сейчас 2 ноября и тендер все еще не проведен, так что не очень понятно, как будущий создатель техзадания должен начать его разрабатывать с первого октября. Не могу сказать хватает ли оставшегося времени для разработки квалифицированного техзадания и достаточна ли указанная сумма. Поясню.
Сложность системы онлайн-мониторинга, согласно требованиям записанным в ЗАКОНЕ, неслабая. Во-первых, она полностью онлайновая и в реальном времени. Это посекундно. Например, в каждый игровой автомат должна быть встроена аппаратная хреновина, которая должна передавать данные о каждой ставке и о результате игрового раунда в реальном времени в центр мониторинга. Более того, каждый игрок должен в системе авторизироваться со своим уникальным айди, который надо отдельно авторизировать. Более того должна быть возможность удаленного отключения автомата из центра. На случай обрыва связи или электроснабжения все это должно как-то резервироваться и потом досылаться с верификацией.
Все это как-то должно ехать по общим каналам связи, но с сохранением персональной информации игроков и согласно правилам защиты информации КСЗИ. И это только игровые автоматы. Аналогичная система должна работать со всеми организаторами азартных игр, включая онлайн-казино, которые вообще физически крутятся на серверах хер знает где и непонятно как должны верифицировать игроков. Это прям высоконагруженный аппаратно-программный комплекс, который должен работать с кучей разного софта и харда, и быть отказоустойчивым, отрезервированным и иммунным к фроду и попыткам манипуляции со стороны недобросовестных организаторов азартных игр.
Написание даже техзадания на такую систему это неслабая работа, которая должна учесть огромное число факторов. Это прям тяжело. Я знаю фирмы в Украине, которые В ПРИНЦИПЕ могут справится с таким заданием вообще, а не за отведенный срок.
На тендер КРАИЛа по написанию ТЗ для этой системы заявились пять компаний. Три фирмы из пяти по формальным причинам к тендеру не допустили. Осталось две компании ТОВ «IT Эскорт» и ТОВ «Прософт». Несмотря на то, что вы уже успели проорать со слова эскорт, ТОВ «IT Эскорт» это старая компания с длительной историей и кучей выигранных тендеров. Ее создатели и директора реально существующие люди, с цифровым следом и историей. Не буду ничего говорить про бизнес-модель этой компании, каждый сам сможет посмотреть соответствующие выводы Держаудитслужбы и решения судов.
А останавливаться на ТОВ «IT Эскорт» я не буду, потому что настоящим фаворитом тендера на разработку техзадания для сложной системы онлайн-мониторинга всей игорки является вторая компания - ТОВ «Прософт».
ТОВ «Прософт» это компания пустышка. Кто за ней стоит, мне установить не удалось, там целый куст фунтов достаточно профессионально и системно занимающихся созданием пустых предприятий под ключ. Кому они продали фирму узнать крайне сложно, во всякому случае путем осинта. Уставной фонд компании 1000 гривен, среди создателей и бывших директоров фирмы некие господа Ромашко и Лукий. Ромашко и Лукий через несколько из своих других предприятий упираются в конце концов в ІМТЕКС КОММЕРС где-то на Сейшелах. ІМТЕКС КОММЕРС звенит в целой куче каких-то регионаловских распилов на армейке во времена Януковича. И не только.
Доказательств почему Прософт пустышка миллион. Во-первых, текущий фунт некто Письменный становится бенефициаром Прософта уже во время самого тендера (шесть дней назад). Полумертвая компания среди фаворитов крупного тендера, самое время ее продать, лол. До этого Письменный был в Прософте директором. Появляется в Прософте Письменный через пару месяцев после принятия закона про игорку в 2020 году, в период самых сильных дебатов про разработку системы онлайн-мониторинга. Тогда же оттуда пропадает Ромашко. Сам Письменный никому в айти-мире неизвестен, про него никто не слышал. Его цифровой след в принципе не прослеживается нигде и никогда. Никакой деятельности Прософта до этого тендера не прослеживается, это было полумертвое предприятие.
Во-вторых, этот тендер - первое участие Прософта в тендерах вообще. Как я уже сказал даже разработка техзадания это огромная работа, которая требует, КАК МИНИМУМ огромного опыта разработки и внедрения систем аналогичного объема. Это невозможно выполнить, если ты делаешь это в первый раз. Нельзя собрать одноразовую команду просто физически.
В-третьих, среди квалифицированных работников, которых согласно условиям тендера обязан показать Прософт, вторым номером идет студент 2 курса регионального университета. Студент очной формы обучения.
Остановлюсь на студенте. Хочу обратится к студенту как технарь к технарю. Грінченко Павло Анатолійович, который учится на втором курсе дневного отделения Кременчугского Национального Университета Остроградского в Институте Электрической Инженерии. Братик, я понимаю, что ты только со школы и тебе нужны деньги, потому что степухи ты не получил. Я тебя нашел. Ты вроде нормальный парень, толковый и рукастый. Понятно, что тебе в уши натрусили чуши и не рассказали на что тебя подписывают.
Беги оттуда. Люди, с которыми ты связался, это фунты, за которыми стоят профессиональные аферисты и воры. Эти люди скоммуниздят пять миллионов гривен и растворятся в тумане. Тебя кинут, тебе даже зарплату не заплатят, но ты до конца жизни будешь ходить по допросам. Эти люди уже прикрываются тобой, твои документы уже валяются в онлайне, я нашел тебя за пять минут. И тебе скоро придется объяснять, как чувак, основным достижением которого является создание на школьных уроках труда электролобзика из мотора от советской стиралки, в свободное от учебы в универе время стал архитектором системы, которая должна обслуживать огромный кластер нашей страны. Не совершай ошибки, не глупи. Не подписывай НИЧЕГО, особенно актов приемо-передачи, даже в обмен на зарплату и трудовую. Беги оттуда, а лучше свяжись со мной, я в не втравливаю людей в блудняк и плачу звонкой монетой за любую ценную инфу, которая поможет мне в расследовании.
Плюс у Прософта проблемы с банковской гарантией и целой кучей других вещей, которую можно прочитать в жалобах исключенных компаний в тендерной документации.
Понятно, что Прософт среди фаворитов тендера мог появиться только при очень большом желании КРАИЛ и в нарушении всего чего только можно. Понятно, что тендер уже порешан и именно Прософт является фаворитом.
В чем суть этого замута. Дело в пяти миллионах гривен? Конечно нет.
Конечно, размещением тендера занимался КРАИЛ, но надо понимать, что никакого КРАИЛа не существует на самом деле. Это фикция. Когда НАБУ недавно хлопала на взятке членов КРАИЛ, стало понятно из прослушки, что все люди в комиссии просто фунты с зарплатой две тысячи долларов в месяц, а всем КРАИЛом рулит Боря Баум, сосед и кент Давида Арахмии, отвечающий в Офисе Президента за игорку. Это он снимает кассу, а подписанты, включая номинального главу КРАИЛ Иван
Хто не хоче вакцинуватись - той не хоче більше так жити. Ц
в нацгвардиюна вакцинацию
и при условии, что после снятия штрафа в течение месяца полудурочные поумнеют и решат вакцинироваться, тогда автоматически вернуть им изьятые деньги.
после вакцинации не означает вследствие вакцинации. могли заразится в транспорте/школе/больнице, потому что у нас нет обязательного ношения сертифицированных масок и главное, что нет огромных штрафов за неношение масок.