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Новини
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Напад на журналістів в "Укрексімбанку": справа пішла до суду без відеозаписів, - адвокат "Схем"

Напад на журналістів в

Прокуратура не долучила до переданих в суд матеріалів ключові докази – відео- та аудіозаписи із кабінету голови правління "Укрексімбанку" Мецгера.

Про це заявив адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сьогодні зазначену справу відправили в суд, але в ній відсутні ключові докази. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні", – заявив Попов.

Крім того, в процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, сказав адвокат.

Читайте також: Справа про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": обвинувальний акт щодо чотирьох осіб направлено до суду

"Як нам стало відомо, розслідування справи за статтею 146 про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином. Інші дві статті, за якими справа пішла в суд – це кримінальні проступки, за якими і порядок розслідування спрощений, і відповідальність значно менша. Ми будемо оскаржувати рішення про закриття справи в частині 146 статті", – зазначив Попов.

Раніше пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

прокуратура (3709) Укрексімбанк (480) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+16
Кишенькова прокуратура "працює".
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02.11.2021 21:10 Відповісти
+15
своих не бросают, и это еще журналистам повезло восстановить запись - так бы обвиняемыми были они
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02.11.2021 21:19 Відповісти
+10
И чиво я такой неудивлённый?
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02.11.2021 21:19 Відповісти
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02.11.2021 21:07 Відповісти
за что вы боролись на то и напоролись, расхлебывайте набросчики на вентилятор
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02.11.2021 21:08 Відповісти
Виборці Щєлєнськава заслужили тої сраки, яка скоро почнеться. І будуть вигрібати за свій вибір. І це - справедливо.
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02.11.2021 21:15 Відповісти
Страшне те ,що вигрібати будуть інші . Як і раніше. А ті ,хто вибрав, лежатиме на дивані перед телевізором.
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02.11.2021 21:35 Відповісти
Таких наглых бандюг ещё не было при власти ! Даже бандюковича вели себя скромне
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02.11.2021 23:02 Відповісти
Все правильно. Если туда приложить видео, то Порошенко туда запишет свою агитацию.
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02.11.2021 21:08 Відповісти
І правильно зробить. Треба ж комусь вигрести з Української хати це зільоне лайно.
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03.11.2021 08:30 Відповісти
Кишенькова прокуратура "працює".
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02.11.2021 21:10 Відповісти
Это неправильные записи, удалённые и впоследствии восстановленные записи не могут быть доказательством
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02.11.2021 21:11 Відповісти
Могут, после подтверждения аутентичности независимой экспертизой. Ходатайство судье с требованием приобщения после необходимых процессуальных действий. Напомнить судье, что его действия не должны препятствовать обьективному рассмотрению.
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02.11.2021 21:20 Відповісти
А зачем Вы это мне объясняете?
Для людей у которых проблемы с чувством юмора я смайлик поставил... вижу - не помогло...
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02.11.2021 21:54 Відповісти
У меня тоже иногда проблемы с чувством юмора, но теперь и я понял: смайлик - это вроде закадровый смех, чтобы помочь зрителям догадаться, что это таки да смешно.
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02.11.2021 23:27 Відповісти
Судя по комментариям, шутка явно не удалась
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02.11.2021 23:35 Відповісти
ИМХО, нормально. Я смайлик заметил, но сарказм уловил и без него, из смысла.
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03.11.2021 00:36 Відповісти
А суддя поверне ту справу на додаткове розслідування. Воно йому треба по "сирій" справі місяцями очікувати коли збиратимуться слідством докази.
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02.11.2021 21:55 Відповісти
Вони вирвані із контексту (зі справи).
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02.11.2021 21:41 Відповісти
А ты как вижу, юрист с сумасшедшим стажем...
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02.11.2021 21:42 Відповісти
Тупой, ещё тупее.
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02.11.2021 21:55 Відповісти
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02.11.2021 21:14 Відповісти
Порив смердючого вітру змін.
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03.11.2021 08:22 Відповісти
своих не бросают, и это еще журналистам повезло восстановить запись - так бы обвиняемыми были они
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02.11.2021 21:19 Відповісти
Потерпілі можуть стати обвинуваченими і на підставі відеозапису нападу на них.
Прецеденти такої "роботи" прокурватури є.
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03.11.2021 10:09 Відповісти
И чиво я такой неудивлённый?
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02.11.2021 21:19 Відповісти
"Око государєво" дивиться лише в одну сторону
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02.11.2021 21:32 Відповісти
Зеленский друзей не сдаёт!
Он их отмазывает!
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02.11.2021 21:35 Відповісти
Так "досягнень" то немає, про що ще можна мекати, хіба що при Порошенку не таке відбувалося, Але це вже шаблон.
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02.11.2021 21:45 Відповісти
Очень логично поступает. Рука руку...
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02.11.2021 21:44 Відповісти
Прокуратура не приобщила к переданным в суд материалам ключевые доказательства - видео- и аудиозаписи из кабинета главы правления "Укрэксимбанка" Мецгера. -Как же так? Удивляются украинцы. А вот так ! Им отвечает находчиво правящая Украиной еврейская мафия Коломойского.
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02.11.2021 21:46 Відповісти
Непонятно кто там за рулём был.
И вообще, был ли в том автомобиле руль?!
А видео потерялись... просто потерялись.
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02.11.2021 22:21 Відповісти
клоунам -
кремлёвцы
в 2019-м
поставили задачу :
рассмешить страну...
до слёз
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02.11.2021 23:06 Відповісти
Пока у нас Зеля, дела такого рода будут заканчиваться пшиком.
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03.11.2021 08:19 Відповісти
Ну, прокурватура і не на такі фокуси здатна.
Наприклад, відозйомку нападу на журналістів може оформити у справу про напад журналістів на працівників банку.
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03.11.2021 10:07 Відповісти
 
 