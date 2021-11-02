Напад на журналістів в "Укрексімбанку": справа пішла до суду без відеозаписів, - адвокат "Схем"

Прокуратура не долучила до переданих в суд матеріалів ключові докази – відео- та аудіозаписи із кабінету голови правління "Укрексімбанку" Мецгера.

Про це заявив адвокат журналістів "Схем" Анатолій Попов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сьогодні зазначену справу відправили в суд, але в ній відсутні ключові докази. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні", – заявив Попов.

Крім того, в процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, сказав адвокат.

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"Як нам стало відомо, розслідування справи за статтею 146 про незаконне утримання журналістів у приміщенні банку було закрито. А лише ця стаття вважається саме кримінальним злочином. Інші дві статті, за якими справа пішла в суд – це кримінальні проступки, за якими і порядок розслідування спрощений, і відповідальність значно менша. Ми будемо оскаржувати рішення про закриття справи в частині 146 статті", – зазначив Попов.

Раніше пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.