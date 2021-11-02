Командувач ОС Павлюк: "Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій"

В України готові плани оборонної та контрнаступальної операцій на випадок ескалації війни на Донбасі.

Про це Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю американському журналісту Нолану Пітерсону в рамках "Місії Схід" Українського центру безпеки та співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ми це (можливість ескалації. - Ред.) чудово розуміємо, чудово бачимо", - сказав Павлюк.

Він розповів про провокацію, яку військовослужбовці РФ влаштували біля кордону 8 вересня.

Читайте також: 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

"Зібрали людей для святкування заходів своїх відповідних роковин. У цей час почали обстрілювати спочатку свої позиції, а потім позиції наших військ, поставивши гармати за людьми і чекаючи нашої відповіді. Самі розумієте для чого це було створено, щоб потім показавши цю картинку з іншого боку, спровокувати відповідний конфлікт", - розповів Павлюк.

Він наголосив, що тоді українські військовослужбовці не піддалися на цю провокацію.

"Ми чудово розуміємо, хто перед нами. Прекрасно розуміємо те, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, у нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступальну операцію. Війська до цього готові", - підсумував Павлюк.