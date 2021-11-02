УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7399 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 534 34

Командувач ОС Павлюк: "Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій"

Командувач ОС Павлюк:

В України готові плани оборонної та контрнаступальної операцій на випадок ескалації війни на Донбасі.

Про це Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю американському журналісту Нолану Пітерсону в рамках "Місії Схід" Українського центру безпеки та співробітництва, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ми це (можливість ескалації. - Ред.) чудово розуміємо, чудово бачимо", - сказав Павлюк.

Він розповів про провокацію, яку військовослужбовці РФ влаштували біля кордону 8 вересня.

Читайте також: 90 тис. військових РФ перебувають біля кордонів України, - Міноборони

"Зібрали людей для святкування заходів своїх відповідних роковин. У цей час почали обстрілювати спочатку свої позиції, а потім позиції наших військ, поставивши гармати за людьми і чекаючи нашої відповіді. Самі розумієте для чого це було створено, щоб потім показавши цю картинку з іншого боку, спровокувати відповідний конфлікт", - розповів Павлюк.

Він наголосив, що тоді українські військовослужбовці не піддалися на цю провокацію.

"Ми чудово розуміємо, хто перед нами. Прекрасно розуміємо те, як Росія веде війну. Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, у нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступальну операцію. Війська до цього готові", - підсумував Павлюк.

Автор: 

кордон (4838) оборона (4856) росія (66461) операція Об’єднаних сил (6725) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
А четырех кратный уклонист готов?
показати весь коментар
02.11.2021 21:48 Відповісти
+7
Зебильная тупизна. Читай , недоделанное
показати весь коментар
02.11.2021 21:52 Відповісти
+6
Я вас зеленых приколистов просто считаю недоразвитыми. И то, что армия сейчас обходится без Зели, это плюс армии и минус клоуну.
показати весь коментар
02.11.2021 22:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А четырех кратный уклонист готов?
показати весь коментар
02.11.2021 21:48 Відповісти
Зебильная тупизна. Читай , недоделанное
показати весь коментар
02.11.2021 21:52 Відповісти
И что? Ты без него никак?
показати весь коментар
02.11.2021 21:54 Відповісти
Тупица! А как армия без главнокомандующего? Действительно, зебил это приговор
показати весь коментар
02.11.2021 21:55 Відповісти
Армия как-то обходится сейчас. И раньше обходилась. Не вижу никаких причин, чтобы что-то поменялось в этом смысле.

А зачем ругаешься? Пробовал как-то без ругани обойтись? Или совсем плохо тебе?
показати весь коментар
02.11.2021 21:58 Відповісти
Я вас зеленых приколистов просто считаю недоразвитыми. И то, что армия сейчас обходится без Зели, это плюс армии и минус клоуну.
показати весь коментар
02.11.2021 22:02 Відповісти
А педроты по-другому не умеют общаться, ни с кем
показати весь коментар
03.11.2021 07:32 Відповісти
Зачем он тебе?
показати весь коментар
02.11.2021 21:51 Відповісти
та шо он там саображает?скажут шо нить для отмазки,зеленое и схавает
показати весь коментар
02.11.2021 21:52 Відповісти
Полная боевая готовность ,держим порох сухим а моторы прогретыми .
показати весь коментар
02.11.2021 21:51 Відповісти
Топливо из Беларуси тоже везётся...
показати весь коментар
02.11.2021 22:06 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2021 21:52 Відповісти
только правду сказать не готовы... ни о потерях... ни о приказах... ни о предательстве и сдаче интересов главнюками.. ни о обогащении паркетных.. ни о фальшивых УБД всяким андонам...
показати весь коментар
02.11.2021 21:52 Відповісти
Вот и делайте выводы о том,чем всё закончится ,и готовы ли мы на самом деле.
показати весь коментар
02.11.2021 22:45 Відповісти
Круто...с главнокомандующим -тупым жлобом-малоросом из "рассмеши комика "...
показати весь коментар
02.11.2021 21:53 Відповісти
Эти глаза не могут врать
показати весь коментар
02.11.2021 21:54 Відповісти
Ермак с бубочкой уже давно слили кацапам все планы.!
показати весь коментар
02.11.2021 21:55 Відповісти
Все правильно сказал наш генерал , поддерживаю .
показати весь коментар
02.11.2021 21:56 Відповісти
Точно замечено, про выгребную яму-404:

показати весь коментар
02.11.2021 21:56 Відповісти
ага готовы, все говорят про скопление, а они не видят...
показати весь коментар
02.11.2021 21:58 Відповісти
"Помимо стабилизационной операции, у нас готова оборонительная операция, по возможности проведем и контр-наступательную операцию."
Только учтите, что планы всех этих операций через }{уйловских агентов Дерьмака и Демченко давно уже в Кремле. Да и Янелох их как минимум Луке уже выболтал.
показати весь коментар
02.11.2021 22:10 Відповісти
Не піддались на провокації ! 💪💪💪
Нас ї..ть ,а ми крєпчаєм !
показати весь коментар
02.11.2021 22:12 Відповісти
А нашо нам тая моцква ? Почорніла вся.. Визволяти її від орди із Закавказья ?
Нема навіть бажання дивитись на схід. Саменькі робіть.
показати весь коментар
02.11.2021 22:30 Відповісти
А народу Украины ,. для отражения военной агрессии, выдача оружия предусмотрена???
показати весь коментар
02.11.2021 22:25 Відповісти
На передовой и получишь
показати весь коментар
03.11.2021 07:34 Відповісти
А Вы чьих будете, такой "передовой"?
показати весь коментар
03.11.2021 09:19 Відповісти
Медвечука гуляти випустили ...ото так готові..
показати весь коментар
02.11.2021 22:28 Відповісти
мы готовы:
к полномасштабному вторжению,
к боевому применению,
к постковидному обострению,
к подорожавшему отоплению ...

мы не готовы :
к нормальной жизни течению!
показати весь коментар
02.11.2021 22:57 Відповісти
Только конченим зебилам, готовими лизать сапоги окупанта не понятно, что по соседству с паРашей и вонючими кацапами-имперцами, нормальной жизни не может бить в принципе.
показати весь коментар
03.11.2021 05:45 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
03.11.2021 04:07 Відповісти
 
 