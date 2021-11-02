Суд у справі МН17 продовжуватиме спроби допитати курського комбрига Мучкаєва до 20 лютого 2022 року

Суд у Нідерландах, який розглядає справу про збиття над Донбасом літака рейсу МН17, розраховує, що Росія відреагує на запит слідчого судді щодо можливості допитати командира 53-ї зенітної бригади в Курську Сергія Мучкаєва.

Суд встановив термін щодо Мучкаєва до 10 лютого 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На думку суду, є шанс. З цієї причини не можна виключати, що запит буде схвалено", - зазначив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Напередодні захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника ГРУ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу - звернувся до суду і наполягав, щоб спроби допитати Мучкаєва були продовжені.

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Наступне засідання суду відбудеться 8 листопада о 10:00 за місцевим часом.

Слово у суді матимуть родичі загиблих, які виявили бажання виступити у суді та розповісти, як трагедія МН17 вплинула на їхні життя.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

24 вересня у судовому комплексі "Схіпхол" закінчився дев'ятий блок слухань у справі про трагедію МН17.

У судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах розпочався 10-й блок слухань у справі про знищення літака рейсу МН17. Слідчий суддя завершив попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року. Згідно з попереднім графіком, слухання відбуватимуться 1-2, 8-9, 15-17 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді. Планується, що у вівторок, 9 листопада, буде обговорено звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада у прокуратури буде заключне слово, зокрема про винесення вироку. Також суд залишає можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада.