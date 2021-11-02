Один із патрульних катерів типу "Айленд" буде названо на честь Героя України В'ячеслава Кубрака

Черговий патрульний катер типу "Айленд", який незабаром відправлять зі США в Україну, буде названий на честь загиблого командира інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти прапорщика В’ячеслава Кубрака.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

В’ячеслав Кубрак проходив військову службу з 2005 року. Брав участь у миротворчій операції в Косово. З 15.09.2014 виконував бойові завдання в районах проведення АТО на території Донецької та Луганської областей у складі ротної тактичної групи ВМС (на той час сектор "М"). З 25.09.2015 виконував бойові завдання в АТО на посаді командира інженерно-саперного взводу 36-ї окремої бригади морської піхоти та командира групи розмінування. У 2019 році під час бою виніс із залишених позицій противника, де проводили розмінування, тяжко пораненого побратима, при цьому сам зазнав поранення. За мужність і героїзм нагороджений знаком начальника Генерального штабу — Головнокомандувача ЗСУ "За розмінування" (2017 рік), а також державними нагородами — медаллю "За бездоганну службу" (2018 рік) і орденом "За мужність" (2019 рік).

08.10.2019 під час проведення розмінування на лінії бойового зіткнення поблизу селища Водяне група розмінування на чолі з прапорщиком В’ячеславом Кубраком потрапила під обстріл противника. Повертаючись до своїх позицій, підрозділ натрапив на мінно-вибухове загородження, встановлене противником, яке унеможливлювало безпечний рух групи. Для збереження життя та здоров’я підлеглих прапорщик Кубрак прийняв рішення відвести особовий склад та самостійно приступив до розмінування. Під час знешкодження вибухового пристрою зазнав тяжкого поранення. Був евакуйований до Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, але врятувати його життя лікарям не вдалося. Похований 13.10.2019 в с. Миролюбівка Херсонської області.

Указом Президента України від 22 серпня 2020 року прапорщику Кубраку присвоєно звання Герой України (посмертно).