Росія не навантажує газопроводи через Україну і Білорусь, щоб змусити Європу дозволити запуск "Північного потоку - 2", - Reuters

Російський концерн "Газпром" 2 листопада відмовився зарезервувати додаткові потужності для збільшення постачання газу до Європи, що допомогло знизити ціни на природний газ на європейському ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У Кремлі заявили, що Росія, як і раніше, планує розпочати прокачування газу до Європи відразу після поповнення внутрішніх резервуарів, відповідно до розпорядження, відданого "Газпрому" минулого тижня президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Росія забезпечує третину всіх постачань газу до Європи, маючи ключове значення для стану справ на європейському ринку, де останнім часом різко зросли ціни на газ.

Москва заявляє, що виконує свої договірні зобов'язання, хоча Міжнародне енергетичне агентство та деякі європейські політики наголошують, що Росія могла б зробити більше.

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Однак "Газпром" відмовився від резервування додаткових потужностей з транзиту газу до Європи через Україну та Польщу на період із січня по вересень 2022 року. Це свідчить про те, що Росія не планує постачати більше газу, ніж передбачається вже існуючими контрактами, - принаймні за вказаними маршрутами.

Москва заперечує, що постачання було припинено для тиску на німецькі регулюючі органи, які мають дати добро на початок роботи нового трубопроводу "Північний потік - 2", що пролягає дном Балтійського моря.

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За словами Путіна, постачання російського газу через "Північний потік - 2" розпочнеться впродовж одного дня після отримання дозволу.

Німецький регулюючий орган має сертифікувати трубопровід до початку січня, але може ухвалити це рішення раніше. Після цього рекомендація буде направлена ​​до Єврокомісії, яка матиме два місяці на ухвалення остаточного рішення.

Дмитро Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, вважає, що "Північний потік - 2", мабуть, став причиною відмови "Газпрому" від резервування додаткових потужностей з транзиту газу через Україну та газопровід, що пролягає через Білорусь.

"Газпром, ймовірно, робить ставку на те, що "Північний потік - 2" буде запущено найближчим часом, і не хоче на даний момент брати на себе додаткові зобов'язання, оскільки транзитні маршрути через Україну та трубопровід Ямал-Європа, ймовірно, використовуватимуться як додаткові шляхи після запуску "Північного потоку - 2"", - стверджує Маринченко.

Ціни на природний газ у Європі цього року зросли приблизно на 250%, а якоїсь миті на початку жовтня зросли у вісім разів через різке зростання попиту на енергетичні ресурси в європейській економіці, яка почала відновлюватися після торішнього спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19.