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Росія не навантажує газопроводи через Україну і Білорусь, щоб змусити Європу дозволити запуск "Північного потоку - 2", - Reuters

Росія не навантажує газопроводи через Україну і Білорусь, щоб змусити Європу дозволити запуск

Російський концерн "Газпром" 2 листопада відмовився зарезервувати додаткові потужності для збільшення постачання газу до Європи, що допомогло знизити ціни на природний газ на європейському ринку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У Кремлі заявили, що Росія, як і раніше, планує розпочати прокачування газу до Європи відразу після поповнення внутрішніх резервуарів, відповідно до розпорядження, відданого "Газпрому" минулого тижня президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що Росія забезпечує третину всіх постачань газу до Європи, маючи ключове значення для стану справ на європейському ринку, де останнім часом різко зросли ціни на газ.

Москва заявляє, що виконує свої договірні зобов'язання, хоча Міжнародне енергетичне агентство та деякі європейські політики наголошують, що Росія могла б зробити більше.

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Однак "Газпром" відмовився від резервування додаткових потужностей з транзиту газу до Європи через Україну та Польщу на період із січня по вересень 2022 року. Це свідчить про те, що Росія не планує постачати більше газу, ніж передбачається вже існуючими контрактами, - принаймні за вказаними маршрутами.

Москва заперечує, що постачання було припинено для тиску на німецькі регулюючі органи, які мають дати добро на початок роботи нового трубопроводу "Північний потік - 2", що пролягає дном Балтійського моря.

Також читайте: РФ постійно зменшує транзит газу до Євросоюзу, - Макогон

За словами Путіна, постачання російського газу через "Північний потік - 2" розпочнеться впродовж одного дня після отримання дозволу.

Німецький регулюючий орган має сертифікувати трубопровід до початку січня, але може ухвалити це рішення раніше. Після цього рекомендація буде направлена ​​до Єврокомісії, яка матиме два місяці на ухвалення остаточного рішення.

Дмитро Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, вважає, що "Північний потік - 2", мабуть, став причиною відмови "Газпрому" від резервування додаткових потужностей з транзиту газу через Україну та газопровід, що пролягає через Білорусь.

"Газпром, ймовірно, робить ставку на те, що "Північний потік - 2" буде запущено найближчим часом, і не хоче на даний момент брати на себе додаткові зобов'язання, оскільки транзитні маршрути через Україну та трубопровід Ямал-Європа, ймовірно, використовуватимуться як додаткові шляхи після запуску "Північного потоку - 2"", - стверджує Маринченко.

Ціни на природний газ у Європі цього року зросли приблизно на 250%, а якоїсь миті на початку жовтня зросли у вісім разів через різке зростання попиту на енергетичні ресурси в європейській економіці, яка почала відновлюватися після торішнього спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19.

Автор: 

Газпром (3399) Північний потік (2475) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+11
Не начнет. Уже все.Кацапы получили веревочки от Европушки в свои руки. Теперь только подсмыкивать будут.
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02.11.2021 22:21 Відповісти
+9
«Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в Источник: »

А ПОЧЕМУ Брюссель не сделал Меркель предъяву за вредительство?

ведь цены не с потолка подскочили .
Как делать замечания Польше - так их не остановить ,
а как дать в глаз Меркель - так тишина
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02.11.2021 22:21 Відповісти
+6
Знаете, на сколько снизились поставки нефти во время Карибского кризиса? На 5%. А цена подскочила в 4 раза. Вот что-то подобное произошло и сейчас. ***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа. Теперь он поставил Европу в такие условия, что отказаться от запуска СП2 те уже не могут... Имеет ли к этому отношение Меркель? Конечно имеет - самое прямое. Не было бы СП2, не было бы газового шантажа и нынешних цен на газ бы не было. Они сами себя заманили в ловушку. Ну а нам остается надеяться, что кацапы какую-нибудь диверсию на нашем газопроводе не устроят.
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02.11.2021 23:37 Відповісти
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Можно подумать, что параша после запуска СП-2 начнёт опять загружать украинскую ГТС...
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02.11.2021 22:11 Відповісти
Не начнет. Уже все.Кацапы получили веревочки от Европушки в свои руки. Теперь только подсмыкивать будут.
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02.11.2021 22:21 Відповісти
А я об чём... Только на любой болт с резьбой найдётся болт побольше. Долговременный результат понятен- кацапы газ в Европу поставлять не будут- будут другие. А украинская ГТС начнёт работать в реверсном режиме для нужд самой Украины.
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02.11.2021 22:38 Відповісти
Хех. В отношении газа в Европе не все так просто. По крайней мере на сейчас.
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02.11.2021 22:46 Відповісти
И что она будет гонять по трубам? При мощностях украинской трубы, єто как в каждом вагоне метро возить не более одного человека.
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02.11.2021 22:46 Відповісти
Гонять ничего лишнего не надо. Закачивается технологический газ, поддерживается рабочее давление, и из системы отбирается столько, сколько нужно. Сколько забрали- столько и пополнили. А в хранилищах места хватит и для Украины, и для ЕС останется.
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02.11.2021 22:50 Відповісти
Как хотите, а вот я уверен, что СП-2 не заработает. Один уважаемый человек так сказал.
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02.11.2021 22:12 Відповісти
Любопытно что же ему помешает работать?
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02.11.2021 22:33 Відповісти
Не знаю, но уверен, что что-то помешает.
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02.11.2021 22:36 Відповісти
Ну для всего есть предпосылки всегда. А если надеяться на что-то, то это прямой путь к заблуждению.
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02.11.2021 22:47 Відповісти
Это на границе веры и интуиции.
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02.11.2021 22:50 Відповісти
Дима Гордон, он как то наванговал что СП 2 не заработает.
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02.11.2021 22:49 Відповісти
Что еще раз доказьівает - Москва использовала и будет использовать газ в качестве геополитического рьічага давления. Причем , после запуска СП-2 ей єто делать будет намного проще .
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02.11.2021 22:14 Відповісти
Проще? Чем же?
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02.11.2021 22:17 Відповісти
СП-1,2 можно мгновенно остановить , закрьів вентили на российской стороне трубьі - идеально для шантажа . Украинская ГТС имеет буфер в виде подземньіх газовьіх хранилищь емкостью более 30 млрд.куб. Даже при закрьітом вентиле с российской стороньі , газ можно поставлять в ЕС минимум 2 -3 недели . За єто время можно подогнать газовозьі с СПГ и избежать "заморозки".
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02.11.2021 22:39 Відповісти
В этот буфер газ сначала должен кто-то накачать. Если европейцы желают подстраховаться - могут закачать в эти же хранилища и через СП-1/2, нет проблем.
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02.11.2021 22:49 Відповісти
Ну положим Европа и свои хранилища имеет.
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02.11.2021 22:51 Відповісти
В сухом остатке : переход на работу исключительно СП-1,2 уменьшает єнергобезопасность стран ЕС и увеличивает возможности Кремля использовать газ в качестве рьічага давления. Ничего общего с честньім бизнесом.
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02.11.2021 22:57 Відповісти
Данилов , смотри вьіше. Я кирило-мефодию уже все растолковал , что и почему .
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03.11.2021 08:03 Відповісти
а потом суд нагнет рашку за невыполнение контрактов, но вообще такое вряд ли возможно, европе нужен газ ,но кацапам нужны деньги
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03.11.2021 21:01 Відповісти
«Цены на природный газ в Европе в этом году выросли примерно на 250%, а в Источник: »

А ПОЧЕМУ Брюссель не сделал Меркель предъяву за вредительство?

ведь цены не с потолка подскочили .
Как делать замечания Польше - так их не остановить ,
а как дать в глаз Меркель - так тишина
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02.11.2021 22:21 Відповісти
Какое отношение старушка имеет к беспрецедентному скачку цен в Азии?
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02.11.2021 22:25 Відповісти
Объяснять бесполезно, она в изоляции.
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02.11.2021 22:35 Відповісти
А сам ситуацию понимаешь, чтобы объяснить? Это чистая политика, а не "скачок цен в Азии". И немцы имеют к этому самое непосредственное отношение.
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02.11.2021 23:39 Відповісти
Знаете, на сколько снизились поставки нефти во время Карибского кризиса? На 5%. А цена подскочила в 4 раза. Вот что-то подобное произошло и сейчас. ***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа. Теперь он поставил Европу в такие условия, что отказаться от запуска СП2 те уже не могут... Имеет ли к этому отношение Меркель? Конечно имеет - самое прямое. Не было бы СП2, не было бы газового шантажа и нынешних цен на газ бы не было. Они сами себя заманили в ловушку. Ну а нам остается надеяться, что кацапы какую-нибудь диверсию на нашем газопроводе не устроят.
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02.11.2021 23:37 Відповісти
"***** через свои прокладки выкупил сам у себя газ, создав искусственный дефицит на рынке газа."
Коротко - нет. ***** не сокращал поставки газа в ЕС, о чём собственно ЕС и заявил недавно. Наоборот, поставки Газпрома в ЕС выросли, а вот поставки США в ЕС упали.
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02.11.2021 23:43 Відповісти
Они выросли в сравнении с 2020-м годом, когда был кризис и промышленность стояла. Теперь прогнозируемо начался бурный рост, поэтому штатам самим газа не хватает. Ну и переход развитых стран с угля на газ, наверное, сказывается. ***** без проблем мог увеличить поставки, но придержал. А вообще ЕС вроде как на 45% зависит от кацапского газа - это печально.
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02.11.2021 23:56 Відповісти
Что значит мог увеличить? Газпромовские босы же прямо говорят - увеличим - покупайте. Они ж не могут просто увеличить куда-то туда без контракта. Но что-то желающих нет по 1,5 килобакса платить. Что рф в росте цен не при чём - руководство ЕС прямым текстом сказало.
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03.11.2021 00:00 Відповісти
А что они могли еще сказать? Что они обосрались?
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03.11.2021 00:09 Відповісти
Могли бы сказать - виноват Газпром.
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03.11.2021 00:12 Відповісти
Так их об этом предупреждали, но они рассказывали про чисто экономические проекты и о том, как от этого всем станет хорошо. Признать, что виноват Грязьпром - поставить крест на своих политических карьерах. Так что теперь Грязьпром с руководством ЕС в одной лодке... А может, и всегда так было.
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03.11.2021 00:20 Відповісти
Тут почитал, что в этом году газпром по всем прикидкам поставит абсолютный рекорд по экспорту газа в ЕС за все годы. Нужно быть полным дебилом, чтобы при таком раскладе обвинить его в росте цен
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03.11.2021 00:24 Відповісти
Да ладно! А это что? https://www.kommersant.ru/doc/4966772
Осушили свои хранилища в Европе, а теперь по сути занимаются шантажом. Но политики здесь нет. Ага, главное, что дебилы верят. Ты новости, случайно не с сайта Грязьпрома берешь?
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03.11.2021 02:09 Відповісти
там много факторов, холодная зима много газа истратили ,а лето жаркое и безветренное надо много энергии на охлаждение, а ветряки все встали почти на 2 месяца, а угольные электростанции закрыты, аэс тоже закрыты, альтернативы газу нет, газпром качает, но он не копится а его сразу тратят, тут еще в азии спрос вырос и спг туда повезли , еще больший дефицит возникает.
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03.11.2021 21:09 Відповісти
С тем, что много факторов, я согласен. Но Грязьпром далеко не последнюю роль там сыграл.
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03.11.2021 21:46 Відповісти
вы так интересно рассуждаете, судя по обьемам ,газпром в этом году абсолютный рекорд поставит по поставке газа, но они плохие, а сша впополам снизила поставки в европу но они хорошие так получается?
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04.11.2021 22:08 Відповісти
Кацап? Тогда все ясно. Чукча не читатель. Ссылка на то, сколько вы поставите, выше.
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04.11.2021 22:23 Відповісти
Польше не делают замечания. Гонорливых колхозников взяли за жабры.
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02.11.2021 22:29 Відповісти
чем это они колхозники ? а то что националисты так это хорошо .
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03.11.2021 00:52 Відповісти
Це все підготовка до ревльної війни, аби українці благали ***** взимку 2021/2022 року врятувати їх від морозів.
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02.11.2021 22:23 Відповісти
для отопления украинцам достаточно газа собственной добычи.
А вот для промышленности -нет.
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02.11.2021 22:36 Відповісти
На эту зиму еще газа хватит. А вот на зиму 22/23, там будет просто задница.
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03.11.2021 13:11 Відповісти
Я думаю Газпрому выгодно, если цена на газ в Европе высокая.
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02.11.2021 22:24 Відповісти
Да ладно. Хотя... А ведь правда! Спасибо! Будто пелена упала с глаз.
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02.11.2021 22:27 Відповісти
более того - они добиваются ДОЛГОСРОЧНЫХ контрактов по высокой цене.
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02.11.2021 22:36 Відповісти
Это выгодно всем странам, продавцам газа.
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02.11.2021 22:51 Відповісти
Да шо вы гаварите? )
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02.11.2021 23:00 Відповісти
конкретно газпрому выгодно, но россии в целом нет, с такими ценами на газ вырастут цены вообще на все в европе, а ксцапы там и отдыхают и закупаются.
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03.11.2021 21:13 Відповісти
кто бы мог подумать.
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02.11.2021 22:34 Відповісти
Где американские газовозы? Почему США сократили поставки СПГ в Европу на 15% в этом году? Почему США никто не обвиняет?
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02.11.2021 22:36 Відповісти
Попробовал бы кто-нибудь из них обвинить США. Еще не родился в Европе такой смельчак. И если даже родится у этих полов Х настолько бесстрашный, без зубов он будет выглядеть полным дураком.
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02.11.2021 22:45 Відповісти
Молчит ЕС, потому что облажались, потому что Трамп их предупреждал как раз о таком варианте развития событий. И не забываем, что Байден противник добычи сланцевой нефти.
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02.11.2021 22:53 Відповісти
Тому що весь зріджений газ "поплив в Азію. Там ціни вищі. Просто бізнес.
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02.11.2021 23:51 Відповісти
Байден перестал выдавать лицензии на разработку газовых месторождений и шельфовую добычу . У его кукловодов фишка перейти на ветер и солнце .
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03.11.2021 00:54 Відповісти
по-большому счету это право мацковии продавать свое сырье и энергоресурсы по схемам и трубопроводам интересным только им... и наше право выдворять всю мацковскую оккупацию из Украины - начинать нужно из мацковско-гундяевского патархата - запрещать, как враждебную организацию, выселять из лавр и конфисковывать церкви. когда Рада примет соответствующий закон??
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02.11.2021 22:40 Відповісти
Начинать надо с массового внедрения энергосберегающих технологий и добычи энергии от возобновляемых источников энергии (ветровая для Украины не нужна по нескольким причинам, о которых надо вести длинный и отдельный разговор)
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02.11.2021 22:56 Відповісти
курвиметр, ты не понял политической складовой процесса и моего поста.... - это первое; второе - частный капитал сам разберется в причинах и эффективности... без длинных и отдельных разговоров.
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02.11.2021 23:05 Відповісти
Второе. Частный капитал не в состоянии разобраться практически ни с чем.
Примеры? Что вы скажете на загрязнение мирового океана пластиковыми отходами? Что вы скажете о стихийных свалках не только в Украине, но и во множестве стран ЕС? А смогли страны G-20 отказаться от использования угля в энергетике?
Нет РЫНОЧНОЙ цены на газ - она политическая и спекулятивная, а значит бизнесу остаётся лишь тихо скулить из канавы, а не выступать в роли решалы и разбиралы.
Украина может реально сократить энергопотребление в 4 раза и при этом не будет закрытия работающих заводов. Но на это нужна политическая воля и отказ от коррупции.

Первое. Уже однажды в Киеве были столкновения на религиозной почве. Хорошо тогда Кучме и Горбулину удалось найти вариант, который устроил обе стороны. Вы хотите взорвать ситуацию внутри страны на религиозном вопросе? И это тогда, когда практически вся верхушка украинской власти состоит из евреев - глупее предложения придумать было невозможно.
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02.11.2021 23:21 Відповісти
Сегодня средняя зарплата в Китае 7540 юаней (1150 долларов) в месяц. Погуглите сами. Китайцы тоже хотят жить зимой в тёплых просторных квартирах. И китайцев очень много. Поэтому сегодня Китай по всему миру скупает газ и уголь. И планирует к 2030 году увеличить потребление газа аж в 5 раз, заменив им уголь где только возможно. Поэтому нехватка газа в мире будет только нарастать.
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02.11.2021 22:42 Відповісти
И примерно 450 млн китайцев живет намного беднее украинцев.
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02.11.2021 22:57 Відповісти
а 450 млн. намного богаче. почему цифры такие?
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02.11.2021 23:02 Відповісти
Ну потому что такие и есть. И я не спорю про тех, кто живет богаче, я написал про количество нищих.
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02.11.2021 23:22 Відповісти
ты в китае был? видел как живет средний китаец?
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02.11.2021 23:06 Відповісти
В Китае львиная доля населения живет в очень теплом климате, там гораздо теплее чем у нас. И газ для отопления им нужен только на севере, где граница с Монголией и рашкой.
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03.11.2021 09:14 Відповісти
Volodymyr Omelyan

Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! і на 2 млн т нижче планових запасів. Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС. Зеленський грається з вогнем!
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02.11.2021 22:45 Відповісти
Он не с огнём играет. Он исполняет на рояле, спустив штаны, свой коронный номер.
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02.11.2021 22:48 Відповісти
Не с огнём, а с холодами.
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02.11.2021 22:58 Відповісти
На части ТЕС сложилась ситуация, когда они перешли только на нагрев воды для отопления и остановили свои паровые турбины - нет запаса угля.
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02.11.2021 22:59 Відповісти
кэп рулит
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02.11.2021 22:49 Відповісти
та в том рейтерс мабуть якісь генії працюють. Оце вони здогадались так здогадались. Оце да!
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02.11.2021 22:53 Відповісти
так и есть-это газовый шантаж...
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03.11.2021 08:16 Відповісти
Украина, Польша, Литва и другие страны предупреждали, что так и будет с СП-2. Германия и ЕС не послушали, теперь выгребаем все вместе...
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03.11.2021 13:15 Відповісти
 
 