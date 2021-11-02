ВС призупинив провадження у справі про відсторонення Тупицького до набрання чинності рішення КС з цього ж питання

Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду призупинив провадження у справі про усунення з посади судді Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"2 листопада суд продовжив розгляд справи № 9901/43/21 за позовом Олександра Тупицького про оскарження указу президента від 29 грудня 2020 року № 607/2020 "Про усунення з посади судді Конституційного Суду України" (щодо усунення з посади судді строком на два місяці) з моменту його прийняття", - сказано в повідомленні.

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Під час судового засідання колегія суддів заслухала клопотання представника відповідача про зупинення провадження у справі до вирішення Конституційним Судом справи щодо конституційного подання 49 народних депутатів України про відповідність Конституції України (конституційності), зокрема, указу президента України від 29 грудня 2020 р.

Верховний Суд задовольнив клопотання представника відповідача, призупинив провадження у справі № 9901/43/21 до набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-4/2021(133/21).

Нагадаємо, 26 лютого 2021 року підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного суду з 28 лютого ще на один місяць.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 року №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

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27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного Суду України.

В Офісі президента заявили, що Зеленський має намір подавати апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним його указу від 27 березня "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким було скасовано указ експрезидента Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного суду 19 жовтня ухвалила Постанову про відкриття конституційного провадження у справі про відповідність Основному закону указів президента України Володимира Зеленського щодо усунення з посади та звільнення голови КС Олександра Тупицького.