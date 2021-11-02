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Тролейбусне сполучення запустять між трьома містами на Луганщині: з держбюджету на проєкт виділять 859 млн грн

Тролейбусне сполучення запустять між трьома містами на Луганщині: з держбюджету на проєкт виділять 859 млн грн

У грудні 2021 року між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним запустять першу ділянку тролейбусного сполучення.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Область отримає додаткові кошти і на подальше будівництво, і на придбання тролейбусів. Загалом їх потрібно 50 одиниць. Це будуть сучасні тролейбуси з можливістю автономного ходу, доступом для людей з інвалідністю, з функцією кондиціювання в салоні, щоб пасажирам було комфортніше", – розповів Гайдай.

Крім того, у найближчі два роки в регіоні відремонтують 10 шкіл, стільки ж дитячих садків та стадіонів. На все це додатково з Держфонду регіонального розвитку виділять понад 500 млн. грн.

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"Не буде більше ремонту - або лише фасад, або дах, або десь котельні. Ні. Тільки комплексні капітальні ремонти. Якщо щось робитиметься, якісь окремі проєкти - школа, садок, ліцей, гімназія, нема різниці що - комплексно робимо все повністю", - додав голова ОДА.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області планують запустити тролейбусне сполучення між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним. На проєкт із держбюджету виділять 859 млн грн. За виділені кошти закуплять 50 нових тролейбусів та збудують 87 км нових ліній.

Автор: 

Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) транспорт (1416) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4900)


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Топ коментарі
+7
для ОРДЛы нужнее всего колючая проволока и дуст
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02.11.2021 23:18 Відповісти
+4
Ну прямо Петросян!
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02.11.2021 23:13 Відповісти
+4
Люди, неадекваты, что им не скажи, у них везде зрада...
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02.11.2021 23:15 Відповісти
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Давно в пунктах приема металлолома троллейбусных проводов не было.
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02.11.2021 23:10 Відповісти
Ну прямо Петросян!
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02.11.2021 23:13 Відповісти
І не буде. Тому що "запускати" будуть поки що кілька км від Сєвєродонецька до залізничної станції Лисичанськ взагалі без контактної мережі. Для цього закупили за кошти сєвєродончан тролейбуси з автономним ходом по 11 мільйонів штука. Цей маршрут б'є усі рекорди збитковості і ніколи б не був реалізований, якби рішення там приймала будь-яка обрана містянами влада, а не безвідповідальна перед ними ВЦА.
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03.11.2021 08:53 Відповісти
Хорошая новость, троллейбус, трамвай это очень хорошо и современно , тихо и экологично!
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02.11.2021 23:10 Відповісти
А пушка шумная и копить,
Мы троллейбусами будем воевать?
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02.11.2021 23:13 Відповісти
на Цензоре все привиты,

не привитых вымарывают....
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02.11.2021 23:20 Відповісти
ну вот, я же предупреждал блохастого, что вымарают
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03.11.2021 00:02 Відповісти
Ты о чем?
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03.11.2021 00:19 Відповісти
Какая ордла, вы с луны свалились?😄география в помощь. Да и в интернете куча источников для изучения информации. Не позорьтесь😀
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04.11.2021 06:40 Відповісти
для ОРДЛы нужнее всего колючая проволока и дуст
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02.11.2021 23:18 Відповісти
А причем тут ОРДЛА? Эти города с 2014 вне оккупации.
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03.11.2021 02:08 Відповісти
Страну хотят добить?
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02.11.2021 23:11 Відповісти
Твою конечно
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02.11.2021 23:13 Відповісти
Иди писюн шефу полерни, ему им играть ещё на зоне придется.
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02.11.2021 23:14 Відповісти
Люди, неадекваты, что им не скажи, у них везде зрада...
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02.11.2021 23:15 Відповісти
Хорошо, что в Беларуси ещё один энергоблок АЭС запускают. Будет где лектричеством для новых троллейбусов разжиться.
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02.11.2021 23:24 Відповісти
А из Киева в Борисполь , или Бровары или Обухов ну какого то хрена ну не получается , видать откаты с продажи маршрутов сильно этому мешают , не говоря о том , что если туда продлить метро , то детские площадки в Киеве можно больше не застраивать и квадратные метры в цене упадут.
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02.11.2021 23:28 Відповісти
На Закарпатті взагалі ані тролейбусів, ані трамваїв нема. Живемо і без них якось
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03.11.2021 00:36 Відповісти
Количество населения и расстояние пробовал считать ? Если не в курсе то гугл в помощь , начни с понятия : ТОННА-КИЛОМЕТР , а там и до рентабельности пассажирских перевозок дойдешь..ААААА потом поймешь , что в мегаполисах 80% пробок создают люди которые ездят на работу из пригорода , по той причине , что общественный транспорт тривиально неудобный.
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03.11.2021 23:21 Відповісти
За средства Луганской области, а не бюджета страны! Все перед сепарами лебезят, зелейобики!
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02.11.2021 23:32 Відповісти
Тут не самі сєпари живуть
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02.11.2021 23:59 Відповісти
Интересно, они хотя бы понимают с какой скорость этот транспорт будет передвигаться. Кто и кому дал деньги на такой бред? Это ****** просто. Ладно в Крыму троллейбус ходил из Симферополя в Ялту. Так там по дороге хотя бы есть на что посмотреть. А на что будущие несчастные пассажиры будут смотреть здесь. Это просто лютый ******.
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03.11.2021 00:02 Відповісти
Эти три города практически слились. Посмотрите хотя бы Гугл-карты. Между границами городов от 100м (Северодонецк-Рубежное) до 2 км (Северодонецк-Лисичанск). Какие уж тут виды. Из одной промзоны в другую. В Крыму туристы катались, а тут люди на работу и базар будут ездить.
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03.11.2021 02:07 Відповісти
12-15 км между городами. Если будут делать третью нитку из Лисичанска по короткому пути до Рубежного, то это лишние еще14 км
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03.11.2021 07:44 Відповісти
Не нужно пока спешить там что либо строить и запускать. Может так случится что всё это достанется оккупантам, только зря деньги вбухаем. Я конечно надеюсь на лучшее, но от нашего говнокомандующего всего можно ожидать...
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03.11.2021 00:23 Відповісти
Зона потенційних військових дій... Це мені лише здається що питання безпеки там більш важливе...
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03.11.2021 02:47 Відповісти
бубочка решает сразу три проблемы:
1. пилит бабло.
2. разваливает экономику
3. готовит инфраструктуру для будущих оккупированных территорий РФ.
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03.11.2021 07:42 Відповісти
Мдя. Этот проект 1985 года. При совке бабла не было, а тут по время войны, во время кризиса, во время падения экономики... Да и троллейбусный парк умирает, точнее одна рухлядь ездит.
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03.11.2021 07:40 Відповісти
Хотят новые пустить...вроде даже с автономным ходом...но они же нах здесь не нужны!Навели бы просто порядок с маршрутками
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04.11.2021 03:44 Відповісти
500 кисородных станций можно былоб для больниц прикупить
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03.11.2021 09:14 Відповісти
Ну профессионалам же виднее, как удобнее бюджетные бабки пилить
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03.11.2021 09:49 Відповісти
Они здесь нах не нужны!!!!!Очередной распил бабла!!!!
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04.11.2021 03:42 Відповісти
 
 