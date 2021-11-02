Тролейбусне сполучення запустять між трьома містами на Луганщині: з держбюджету на проєкт виділять 859 млн грн

У грудні 2021 року між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним запустять першу ділянку тролейбусного сполучення.

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Область отримає додаткові кошти і на подальше будівництво, і на придбання тролейбусів. Загалом їх потрібно 50 одиниць. Це будуть сучасні тролейбуси з можливістю автономного ходу, доступом для людей з інвалідністю, з функцією кондиціювання в салоні, щоб пасажирам було комфортніше", – розповів Гайдай.

Крім того, у найближчі два роки в регіоні відремонтують 10 шкіл, стільки ж дитячих садків та стадіонів. На все це додатково з Держфонду регіонального розвитку виділять понад 500 млн. грн.

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"Не буде більше ремонту - або лише фасад, або дах, або десь котельні. Ні. Тільки комплексні капітальні ремонти. Якщо щось робитиметься, якісь окремі проєкти - школа, садок, ліцей, гімназія, нема різниці що - комплексно робимо все повністю", - додав голова ОДА.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області планують запустити тролейбусне сполучення між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним. На проєкт із держбюджету виділять 859 млн грн. За виділені кошти закуплять 50 нових тролейбусів та збудують 87 км нових ліній.