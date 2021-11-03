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Журналістів виштовхали з рівненського храму за спробу зняти службу. ВIДЕО

Журналістів виштовхали з рівненського храму за спробу зняти службу. ВIДЕО

Телевізійники намагалися зняти сюжет про те, як віряни дотримуються карантинних обмежень.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Рівне 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники прийшли із камерою до нижнього храму Воскресенського кафедрального собору, де проводить богослужіння УПЦ (МП). На кадрах, які встигли зняти журналісти, видно, що люди стоять впритул один до одного, масок на них немає.

Буквально за кілька хвилин телевізійників виштовхали з церкви двоє чоловіків. Вони вимагали видалити зняте у храмі відео.

Також дивіться: "Гра у вакцинацію": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять чому українці не хочуть вакцинуватися і чи є Зеленський гарантом свободи слова в Україні?

"Стер швидко усе бігом, я сказав. Навіщо ти знімаєш, тобі хтось дозволяв це робити?!" - вигукнув один із чоловіків.

Журналісти поспілкувалися на вулиці з парафіянами храму. Вони зазначають, що багато вірянх розповідали, що вірять у "небезпеку" вакцин.

У Рівному зараз діє "червона" зона карантину. Богослужіння там можна проводити, якщо у всіх учасників є сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести, а на кожну людину припадає щонайменше 4 квадратні метри площі.

Автор: 

журналістика (1789) Рівне (577) свобода слова (391) УПЦ МП (1214) церква (701) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Нарушили таинство шабаша масковского патриархата.
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03.11.2021 00:47 Відповісти
+15
А шо такоє? Чому у церков з камерами не можна? В усьому світі можна, знімати, десь треба за це плати, десь безкоштовно, та лише московські попи залякують вірян та відвідувачів так, наче це не церква, а таємний військовий обьєкт. Кагебешники у рясах вже навіть зовсім не паляться.
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03.11.2021 00:38 Відповісти
+13
Давайте вгадаю з першого разу: це був приход РПЦвУ
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03.11.2021 00:26 Відповісти
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Давайте вгадаю з першого разу: це був приход РПЦвУ
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03.11.2021 00:26 Відповісти
ні, написано в інфі "УПЦ (МП)". А хіба досі існує ця юридична особа? Якщо існує - то чому не виконується Закон про перейменування та перереєстрацію?
Аааа, це просто 73/43%зебіли з зеленою прислугою урода наркомана при владі...
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03.11.2021 00:29 Відповісти
Ты с кем это базаришь?
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03.11.2021 00:34 Відповісти
УПЦ МП потрібно заборонити в Україні. Хай йдуть в піддпілля і служать по квартирам, як 50 років служило УГКЦ, подивимось скільки в них залишиться священників які погодяться нелегально служити без храмів, мерседесів та церковних лавок і головне без грошей.
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03.11.2021 10:32 Відповісти
Ні до якої церкви більше не піду. Церкви не проти щоб людей ховали в мішках.
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03.11.2021 00:28 Відповісти
Додумались в церковь с камерами. Журналисты постоянно кричат о правах, а сами без мыла в жопу лезут.
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03.11.2021 00:31 Відповісти
А чьи права они нарушили?
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03.11.2021 00:34 Відповісти
Людей. В церковь ходят не для того что бы конь с камерой тебя снимал. Я про моральную сторону этой ситуации, без приглашения нехер лезть туда, куда не звали.
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03.11.2021 00:39 Відповісти
В смысле? Они оскорбили чувства верующих?
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03.11.2021 00:40 Відповісти
ці досі вірять, що при фотографуванні у них крадуть душу - папуаси, кеп !

Селям алейкум, Максе!
привіт від сержанта, старшого!
Мишкевича забанили, я тепер працюю ДДТ-ем
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03.11.2021 00:47 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже.
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03.11.2021 00:48 Відповісти
Сколько аккаунтов, ботва?
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03.11.2021 00:54 Відповісти
В період моєї служби в ЗСУ за контрактом СТАРШІ сержанти в мене були підлеглими.
З повагою, старшина 3 ТБ, МОЛОДШИЙ сержант.
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03.11.2021 08:32 Відповісти
Нарушили таинство шабаша масковского патриархата.
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03.11.2021 00:47 Відповісти
Моральна сторона і права - це різні речі... Церква не є приватною власністю, тому зйомка там не заборонена!
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03.11.2021 00:47 Відповісти
цe ж адeпти русского мiра. вони любять трактувати закони собi на вигоду. а так як багато законiв нiхто нe знає то спрацьовує
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03.11.2021 09:04 Відповісти
Люди и на футбол ходят не для того, чтобы их кто-то снимал, а смотреть игру, но там никто не додумался бы журналистов выталкивать. Вообще-то церковь это не приватное владение, поэтому сьемка там разрешена.
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03.11.2021 00:48 Відповісти
Запрещено снимать людей без их согласия. Люди были против и выгнали журналистов. Закон соблюден? Если он важен в первую очередь, а не мораль.
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03.11.2021 01:02 Відповісти
Кем запрещено? И противодействие журналистской деятельности - как раз противозаконно. Но московитским сатанистам закон не писан.
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03.11.2021 01:11 Відповісти
Ага. Розкажи про це "протіводєйствіє" Нацжінкам, які влітку на своєму шабаші побили журналіста прямо на очах у сцикунів з "нової рехвормованої" поліції.
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03.11.2021 08:36 Відповісти
ти ж тeж спeкулюєш- мова йдe за сторону протилeжну журналiстам а ти одразу журналстiв на пeршe мiсцe ставиш. начe вони боги. по тобi виходить що журналiсти у любу дiку вправi лiзти тiльки того що на iх боцi такий закон - як туз б"є всi iншi закони!
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03.11.2021 09:10 Відповісти
попцы были против, но не люди..попцам люлей после службы и на родные болота на пинках!))а на церкви табл. МОСКОВСКИЙ ПАРХАТ!
ФИЛИАЛ РУЦКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ!...вот тогда и посмотрим кто туда пойдут)) и сколько запроданцев ошивается в Украине)))
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03.11.2021 01:54 Відповісти
Церква громадське місце. З таки-ми же самими правами як магазин, бібліотека чи кінозал.
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03.11.2021 01:08 Відповісти
алe цe нe значить що приватна особа дала згоду на зйомку за замовчуванням.
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03.11.2021 09:12 Відповісти
Хм.. ст. 307 ГК Украины определяет, что физическое лицо может быть снято на фото-, кино-, теле- или видеопленку только с его согласия. Согласие лица на съемку его на фото-, кино-, теле- или видеопленку допускается, если съемки проводятся открыто на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера. Так что идут те попы куда подальше.
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03.11.2021 10:04 Відповісти
а как насчёт моральной стороны комерции самой церкви прямо в церкви? За всё бабло дерут про прейскуранту, и не слабо дерут надо сказазть.. как насчёт такой моральной стороны когда молитвы боженьке за бабло продают? Или это другое??
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03.11.2021 01:16 Відповісти
Храм божий відкритий для всіх, лось москальський
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03.11.2021 05:51 Відповісти
если Ты пришел в храм к Господу-Отцу на тайное с ним общение, но в то же времья обращаешь внимание не только на коней с камерами.но и кто во что одет , да и какие "кобылы" ноги , которая напротив Тебья,то Ты зря ходишь в храм и никогда Ты там ,невидимым Богом не будешь услышан
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03.11.2021 10:16 Відповісти
Згоден, нічого там робити журналістам, там потрібно робити контрозвідці. Давно московськми фсбешникам у рясах зубів не вибивали.
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03.11.2021 11:22 Відповісти
Он еще не додумался.
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03.11.2021 00:43 Відповісти
А шо такоє? Чому у церков з камерами не можна? В усьому світі можна, знімати, десь треба за це плати, десь безкоштовно, та лише московські попи залякують вірян та відвідувачів так, наче це не церква, а таємний військовий обьєкт. Кагебешники у рясах вже навіть зовсім не паляться.
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03.11.2021 00:38 Відповісти
бо там там твориться "таінство охмурєнія та обболваніванія"
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03.11.2021 00:42 Відповісти
Ты, судя по лексикону, тоже верун какой-то московитской сатанистской секты?
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03.11.2021 00:45 Відповісти
Закон цього не вимагає! Ще от у москальських попів не вистачало дозволу питати! Та їх гнати треба звідси!
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03.11.2021 00:48 Відповісти
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03.11.2021 00:57 Відповісти
Общественное место - МОЖНО снимать!
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03.11.2021 00:58 Відповісти
Там і так вже поставлені "прилавки" - барижать всіляким магічним приладдям, а ПДВ не платять, як всі ФОПи.
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03.11.2021 01:15 Відповісти

Православное образование
1. О посещении храма


1.24. Разрешается ли в храме фото- и видеосъемка?

- Общецерковного запрета на фото- и видеосъемку в храмах не существует (пример: трансляция Рождественских и Пасхальных богослужений с участием Патриарха). Однако лучше в каждом конкретном случае выяснять, не запрещена ли в храме съемка.
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03.11.2021 01:03 Відповісти
так тут нe цeркву знiмали а люд. люд нe цeрковнe начиння за зйомку якого ти зараз розказуєш
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03.11.2021 09:14 Відповісти
тут вeлася вiдeофiксаця правопорушeння. ти щe нe навчився примiняти закони. лишe знання iх нe достатньо
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03.11.2021 09:18 Відповісти
Ривненская вата приползла к бесноватым кацапским попам на молебен.
Фсё нормально.Бох не даст им заразиться.А менты не в упор не видят нарушений ограничений красной зоны карантина.Мож им к окулисту всем околотком сходить-зрение проверить?
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03.11.2021 00:37 Відповісти
Ривненская ВИШИвата - всі виключно українською паразіти балакають !
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03.11.2021 00:43 Відповісти
Мова спілкування не є ознакою ворога чи патріота.А от те,що вони прийшли до московських попів
бити поклони-це і є ті діла,по котрим їх треби судити,як написано а Євангеліє від Матвія-

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.




16
По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?




17
Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.

http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Лк 6, 43


18
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.

http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Мф 3, 10 http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Ин 15, 6


19
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.




20
Итак по плодам их узна́ете их.
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03.11.2021 01:01 Відповісти
Корреспонденты получили то, чего хотели.
Хотели скандал - получили скандал.
Задание выполнено.
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03.11.2021 00:44 Відповісти
Москалям слова не давали!
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03.11.2021 00:50 Відповісти
класичнe русскомозглe умозаключєнiє
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03.11.2021 09:20 Відповісти
Матч Динамо - Барселона.
Какие ваши "умо"заключения?

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03.11.2021 09:24 Відповісти
цeрква - закрита кiмната. тут - вiдкритe повiтря
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03.11.2021 09:28 Відповісти
И что?
Через что передаётся коронавирус?
Где дистанция?
Но здесь вопросов у корреспондентов нет, они попёрлись в церковь.
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03.11.2021 09:34 Відповісти
чeрeз концeнтрацiю у закритому простoрi вирогiднсть заражeння у кiлька разiв бiльшa нiж на свiжому повiтрi
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03.11.2021 09:42 Відповісти
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03.11.2021 09:53 Відповісти
то ти собi показав
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03.11.2021 10:02 Відповісти
То - Ницой тебе показала.
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03.11.2021 10:03 Відповісти
нe приплiтай нiцой у своi рускомозглi приколи
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03.11.2021 10:07 Відповісти
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03.11.2021 10:10 Відповісти
бо у Рiвному нe було футболу. алe була служба у кацапськiй цeрквi
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03.11.2021 10:04 Відповісти
Вот и дошло до тебя.
Почитай мой первый пост.
Нужен был скандал в кацапской церкви - получили скандал.
Рад, что до тебя, хоть и долго, но доходит, иногда.
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03.11.2021 10:08 Відповісти
НУ ЯКщо ти використовуєш слово "скандал" -цe лeксика як раз русскомозглих. тобi трeба нf запорєбрiк. я там бачу фiксацiю правопoрушeння у сeктi антиваксeрiв. скандалу нe бачу.
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03.11.2021 13:57 Відповісти
"Одни люди верят, что Бог есть.
Другие - что Бога нет.
И то, и другое недоказуемо.
Деньги считать будете?" (с)
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03.11.2021 00:52 Відповісти
По названию статьи уже понятен Патриархат.
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03.11.2021 00:57 Відповісти
Здесь у корреспондентов вопросов не возникло.
Все вакцинированные и в масках.
0 : 1

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03.11.2021 01:06 Відповісти
тому що у Рiвному нe було футболу. iм заради тeбe трeба було iхати у Киiв?
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03.11.2021 10:06 Відповісти
Геть москальського попа.
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03.11.2021 01:22 Відповісти
Задолбали.
Скоро уже в туалете снимать захотят.
Есть интимные вещи, при которых человек имеет право на уединение, без присутствия посторонних дебилов.
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03.11.2021 05:14 Відповісти
Прокацапских бесов надо везде снимать, здоровее будешь
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03.11.2021 05:38 Відповісти
О , там в "храме", вата интимом занимается ?😂
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03.11.2021 07:55 Відповісти
Вже порушили справу за перешкоджання роботі журналістам? А "владику" московії вже притягли до відповідальності за масові зібрання під час карантину? Чи московській церкві вже можна? А з якою країною в нас війна рівняни? Що немає в місті українських церков, таких як ПЦУ чи Греко-католицької? Одні співають пісні про Бандеру, а інші йдуть цілують руки і чоботи ху@лу, бо ніколи російська церква не була самостійною від влади.
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03.11.2021 08:23 Відповісти
Хай попробуют устроить с'емки в театре или музее.
А в мечеть или синагогу ввалиться не желают?
Что, очко жим-жим?
Быдлота, блин, а не журналисты.
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03.11.2021 10:22 Відповісти
В музеях, в основному, можна. Але в більшості - за окрему плату.
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03.11.2021 11:00 Відповісти
ПС. Може, в цьому випадку журналюгам теж треба було так вчинити - відслинити попам за тарифом - і знімай, скільки влізе?..
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03.11.2021 11:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o7cNCu50ncQ надо как в на родине ихнего бога хассидов дустом
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03.11.2021 09:39 Відповісти
мракобесие
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03.11.2021 10:33 Відповісти
 
 