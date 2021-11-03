Журналістів виштовхали з рівненського храму за спробу зняти службу. ВIДЕО
Телевізійники намагалися зняти сюжет про те, як віряни дотримуються карантинних обмежень.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Рівне 1", повідомляє Цензор.НЕТ.
Його співробітники прийшли із камерою до нижнього храму Воскресенського кафедрального собору, де проводить богослужіння УПЦ (МП). На кадрах, які встигли зняти журналісти, видно, що люди стоять впритул один до одного, масок на них немає.
Буквально за кілька хвилин телевізійників виштовхали з церкви двоє чоловіків. Вони вимагали видалити зняте у храмі відео.
"Стер швидко усе бігом, я сказав. Навіщо ти знімаєш, тобі хтось дозволяв це робити?!" - вигукнув один із чоловіків.
Журналісти поспілкувалися на вулиці з парафіянами храму. Вони зазначають, що багато вірянх розповідали, що вірять у "небезпеку" вакцин.
У Рівному зараз діє "червона" зона карантину. Богослужіння там можна проводити, якщо у всіх учасників є сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести, а на кожну людину припадає щонайменше 4 квадратні метри площі.
Будь ласка, зачекайте...
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Аааа, це просто 73/43%зебіли з зеленою прислугою урода наркомана при владі...
Селям алейкум, Максе!
привіт від сержанта, старшого!
Мишкевича забанили, я тепер працюю ДДТ-ем
З повагою, старшина 3 ТБ, МОЛОДШИЙ сержант.
ФИЛИАЛ РУЦКЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ!...вот тогда и посмотрим кто туда пойдут)) и сколько запроданцев ошивается в Украине)))
Православное образование
1. О посещении храма
1.24. Разрешается ли в храме фото- и видеосъемка?
- Общецерковного запрета на фото- и видеосъемку в храмах не существует (пример: трансляция Рождественских и Пасхальных богослужений с участием Патриарха). Однако лучше в каждом конкретном случае выяснять, не запрещена ли в храме съемка.
Фсё нормально.Бох не даст им заразиться.А менты не в упор не видят нарушений ограничений красной зоны карантина.Мож им к окулисту всем околотком сходить-зрение проверить?
бити поклони-це і є ті діла,по котрим їх треби судити,як написано а Євангеліє від Матвія-
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
16
По плодам их узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
17
Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Лк 6, 43
18
Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Мф 3, 10 http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ Ин 15, 6
19
Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
20
Итак по плодам их узна́ете их.
Хотели скандал - получили скандал.
Задание выполнено.
Какие ваши "умо"заключения?
Через что передаётся коронавирус?
Где дистанция?
Но здесь вопросов у корреспондентов нет, они попёрлись в церковь.
Почитай мой первый пост.
Нужен был скандал в кацапской церкви - получили скандал.
Рад, что до тебя, хоть и долго, но доходит, иногда.
Другие - что Бога нет.
И то, и другое недоказуемо.
Деньги считать будете?" (с)
Все вакцинированные и в масках.
0 : 1
Скоро уже в туалете снимать захотят.
Есть интимные вещи, при которых человек имеет право на уединение, без присутствия посторонних дебилов.
А в мечеть или синагогу ввалиться не желают?
Что, очко жим-жим?
Быдлота, блин, а не журналисты.