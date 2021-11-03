Журналістів виштовхали з рівненського храму за спробу зняти службу. ВIДЕО

Телевізійники намагалися зняти сюжет про те, як віряни дотримуються карантинних обмежень.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Рівне 1", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його співробітники прийшли із камерою до нижнього храму Воскресенського кафедрального собору, де проводить богослужіння УПЦ (МП). На кадрах, які встигли зняти журналісти, видно, що люди стоять впритул один до одного, масок на них немає.

Буквально за кілька хвилин телевізійників виштовхали з церкви двоє чоловіків. Вони вимагали видалити зняте у храмі відео.

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"Стер швидко усе бігом, я сказав. Навіщо ти знімаєш, тобі хтось дозволяв це робити?!" - вигукнув один із чоловіків.

Журналісти поспілкувалися на вулиці з парафіянами храму. Вони зазначають, що багато вірянх розповідали, що вірять у "небезпеку" вакцин.

У Рівному зараз діє "червона" зона карантину. Богослужіння там можна проводити, якщо у всіх учасників є сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести, а на кожну людину припадає щонайменше 4 квадратні метри площі.