"ОПОРА" просить не визнавати Терехова переможцем виборів мера Харкова через фальсифікації

Відповідне звернення направили до міської територіальної виборчої комісії. Якщо вона не прислухається – "ОПОРА" готує позов до суду.

Про це повідомив координатор спостереження "ОПОРИ" за виборами на Харківщині Микола Зінченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадської організації.

"ОПОРА" звернула увагу на розбіжності у протоколах підрахунку голосів на десяти виборчих дільницях. Дії Новобаварської та Основ'янської районних ТВК щодо затвердження протоколів вона просить визнати незаконними.

"Також у скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Терехова І. О. обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати таке рішення", - сказано в повідомленні "ОПОРИ".

Смотрите: Проект "Без цензуры": Харьковский облом Зеленского. Все подробности и итоги выборов мэра в Харькове. ВИДЕО

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.