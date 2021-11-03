"ОПОРА" просить не визнавати Терехова переможцем виборів мера Харкова через фальсифікації
Відповідне звернення направили до міської територіальної виборчої комісії. Якщо вона не прислухається – "ОПОРА" готує позов до суду.
Про це повідомив координатор спостереження "ОПОРИ" за виборами на Харківщині Микола Зінченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт громадської організації.
"ОПОРА" звернула увагу на розбіжності у протоколах підрахунку голосів на десяти виборчих дільницях. Дії Новобаварської та Основ'янської районних ТВК щодо затвердження протоколів вона просить визнати незаконними.
"Також у скарзі міститься прохання визнати рішення про визнання Терехова І. О. обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати таке рішення", - сказано в повідомленні "ОПОРИ".
Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові відбулися позачергові вибори міського голови. На посаду претендували десятеро кандидатів. Переможцем визнали Ігоря Терехова – він набрав 50,66% голосів. "ОПОРА" повідомляла про численні фальсифікації. Нацполіція розпочала провадження за фактом порушень на виборах мера Харкова.
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А нам всё равно,
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас -
В самый жуткий час
Мы волшебную
Косим трын-траву.
Это к сожалению про всех нас!
там же ж очевидно - у Харкові вибір без вибору - навіщо витрачати ресурси "багатої України"
Зачем нужно было этими вбросами заниматься? Не понимаю.
Отрыв и так значительный и результат был известен еще до выборов.