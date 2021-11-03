"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу у 2022 році, - Reuters
Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для постачання газу до Європи через Польщу та Україну з січня до вересня 2022 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.
За даними видання, таке рішення російський монополіст ухвалив щодо ГТС України та трубопроводу "Ямал – Європа".
Додаткові поставки цими маршрутами могли б знизити ціну газу на європейському ринку, вважає інформагентство. Нинішні ж дії "Газпрому" свідчать, що російська компанія не планує постачати до Європи більше своїх контрактних зобов'язань, принаймні цими двома маршрутами, зазначає Reuters.
На думку старшого директора агентства Fitch Дмитра Маринченка, "Газпром", найімовірніше, робить ставку на запуск найближчим часом трубопроводу "Північний потік-2" та "не хоче брати на себе додаткові зобов'язання".
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Ты думаешь путлер просто так в Сирию полез ?
По другим потокам качать дороже. Сейчас сделали громкое заявление, а потом тихо пойдут качать. За 40 млрд кубов в год - вынь да положь 2,6 млрд за год. И такой контракт будет ещё 3 года.
Макогон уверял, что себестоимость прокачки около 2 млрд. Наверное, преувеличил.
Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление со стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.
Позже в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей"
И никто не упрекнет их в попытках нагреть руки на торговле с государством-оккупантом.
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял главнейший документ - Декларацию о государственном суверенитете Украины, с которой закончилась история УССР и началась история независимости современной Украины. В разделе ІХ Декларации Украина определила свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках. С этой декларацией в то время согласились все, и на этих условиях Украина по большому счету получила независимость. После решения руководства Украины прекратить нейтральность все стало развиваться так как стало. И по другому, увы, быть не могло.
Еще раз повторю, обсуждать это уже бессмыслено, но теперяшняя херня - это все отсюда.
Нужно понимать, что в политике и истории любой страны без исключения грязи и крови по-колено. И основная работа СМИ - отмыть своих и заляпать чужих.
Можно включиться в этот срач, но можно и обменяться своими мнениями по теме.
сказал газпром
youtube.com/watch?v=IZ8l1BJ61Yo
Пора принимать хорошие законы для предпринимателей, малого-среднего бизнеса и спрыгивать с Российской газовой иглы.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!