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Новини
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"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу у 2022 році, - Reuters

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для постачання газу до Європи через Польщу та Україну з січня до вересня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

За даними видання, таке рішення російський монополіст ухвалив щодо ГТС України та трубопроводу "Ямал – Європа".

Додаткові поставки цими маршрутами могли б знизити ціну газу на європейському ринку, вважає інформагентство. Нинішні ж дії "Газпрому" свідчать, що російська компанія не планує постачати до Європи більше своїх контрактних зобов'язань, принаймні цими двома маршрутами, зазначає Reuters.

Читайте: "Північний потік-2" збільшить шанси на війну Росії та України, - голова "Нафтогазу" Вітренко

На думку старшого директора агентства Fitch Дмитра Маринченка, "Газпром", найімовірніше, робить ставку на запуск найближчим часом трубопроводу "Північний потік-2" та "не хоче брати на себе додаткові зобов'язання".

Автор: 

Газпром (3398) росія (66417) Північний потік (2475) транзит газу (1014)


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Топ коментарі
+12
евротюлени, да постройте себе газопроводы из южных стран, че вы с этими орками то связались?...они же вам весь моск вынесут, бабки авансом возьмут, и на газ средь зимы лютой кинут еще и ржать будут))).. а жопы морозить будете вы...)))
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03.11.2021 02:04 Відповісти
+8
Дают дешево, плюс возможность попилить российские бабло на этих проектах соблазняет европейских чиновников, но как видишь, нет ничего более дорогого, чем "дешевый" российский газ, это старое правило.
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03.11.2021 02:27 Відповісти
+7
Не, не всегда. Не хочешь покупать скажем, сумку, в этом магазине - просто идешь в другой магазин. Сумок везде навалом. С газом немного не так. Никакого другого магазина нет. Поставщиков газа - по пальцам пересчитаить. Прставщиков, у которых есть свободный нерасписанный надолго обьем - и того меньше. Хотелки купить у другого поставщика также ослажняются проблемами доставки - что, к каждому поставщику проложен газопровод? Или у всех страждущих газа есть выход к морю и терминал по приему СПГ? Если бы все было так просто. Увы, покупка газа (и много чего еще) это в том числе и желание продавца продать необходимый объем по приемлемой цене. Кстати, тут много пишут про СПРАВЕДЛИВУЮ рыночную цену (типа вот если бы она была и т. д.). Никакой справедливой рыночной цены не бывает. Рынок - это всегда спекуляция и игра на бирже. Какая нахрен справедливость?
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03.11.2021 07:45 Відповісти
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********* триндела вообще про прекращение транзита с января.
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03.11.2021 01:46 Відповісти
Якщо росія відмовляється використовувати труби для прокачки власного газу, вона має надати право прокачки газу в ЄС для Туркменістану, Узбекістану, Афганістану та інших країн.
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03.11.2021 10:28 Відповісти
Слово "право" и москавиты... два противоположных берега океанов.
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03.11.2021 10:43 Відповісти
евротюлени, да постройте себе газопроводы из южных стран, че вы с этими орками то связались?...они же вам весь моск вынесут, бабки авансом возьмут, и на газ средь зимы лютой кинут еще и ржать будут))).. а жопы морозить будете вы...)))
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03.11.2021 02:04 Відповісти
Дают дешево, плюс возможность попилить российские бабло на этих проектах соблазняет европейских чиновников, но как видишь, нет ничего более дорогого, чем "дешевый" российский газ, это старое правило.
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03.11.2021 02:27 Відповісти
так там же обьем, на пол Украины потянет))...
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03.11.2021 02:30 Відповісти
Ну они хотели построить, из Катара. Оказалось, это не так просто.
Ты думаешь путлер просто так в Сирию полез ?
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03.11.2021 10:00 Відповісти
знаю об этом, ....но если б хотели построили бы...и пу с башаркой. хрен бы чего сделали, так хотели значит...
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03.11.2021 10:17 Відповісти
Там контракт "качай или плати".

По другим потокам качать дороже. Сейчас сделали громкое заявление, а потом тихо пойдут качать. За 40 млрд кубов в год - вынь да положь 2,6 млрд за год. И такой контракт будет ещё 3 года.
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03.11.2021 02:05 Відповісти
Стоимость прокачки по УГТС $2,66 за 1 тыс. куб. м на 100 км. Протяженность УГТС 1192,48 км.Т.е. стоимость транзита 31,72 долларов. Итого, от объеме транзита 40 млрд кубов Украина получит $1, 269 млрд долларов.
Макогон уверял, что себестоимость прокачки около 2 млрд. Наверное, преувеличил.
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03.11.2021 02:15 Відповісти
Всё верно сказано , для обслуживания ГТС требуется около 1 млрда баксов в год . https://korrespondent.net/business/companies/4363571-ozvucheny-raskhody-na-soderzhanye-hts-ukrayny
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03.11.2021 09:19 Відповісти
Это на грани рентабельности. Мы ничего не заработаем на таких условиях
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03.11.2021 11:53 Відповісти
Можно сдавать в аренду хранилища, можно их модернизировать и расширить. Много можно, но никто этого не сделает.
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03.11.2021 12:27 Відповісти
С совка ниче не делалось. Вся система построена чтобы гнать газ из Сибири в Европу. В том числе и хранилища. Чтобы их сдавать в аренду к ним надо отдельную трубу из ЕС. Та труба что есть во-первых построена качать только на запад, а во-вторых по факту сдана в аренду газпрому. То есть ему в руки дали рычаг блокирующий украинские хранилиша. Он просто оставит какой-то символический транзит, чтобы заблокировать теоретически возможный реверс.
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03.11.2021 13:08 Відповісти
Вот именно что с совка ниче не делалось. У нас так во всем, и в армии и в энергетике и в науке, начинают что то делать только когда уже все летит в е****, иначе всем плевать.
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03.11.2021 13:12 Відповісти
Там же несколько труб параллельно идут. Неужели нет возможности их разделить и перенаправить одну из них на восток?
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04.11.2021 17:23 Відповісти
Украина раньше держала рашку за горло. Поэтому и могла давить из них газ по 40 долларов, как Кучма, или повышать тариф за транзит сколько захочет. Совок построил удавку на шее кацапов, сам об этом не подозревая.
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03.11.2021 02:16 Відповісти
Цифирь давай
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03.11.2021 07:21 Відповісти
Польша не вложила ни цента в постройку трубопровода на своей территории , все строил "Газпром" , от того и тариф супернизкий. Украинский тариф также ниже среднеевропейского , но не намного. О какой "жадности" брешете ?
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03.11.2021 06:31 Відповісти
Уточненная заявка (реноминация) на прямую поставку в западном направлении с 10:00 по Москве действительно равна нулю. В результате газ качается только по реверсной заявке (около 150 тыс. куб. м в час), свидетельствуют данные прокачки за последний отчетный час (с 11:00 до 12:00 по Москве).

Профиль потребления и логистики потоков газа в выходные дни меняется, так как существенно снижается потребление со стороны промышленности. Кроме того, в пятницу и субботу в Европе довольно тепло и солнечно, дожди и холода придут с началом новой недели.

Позже в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам прокомментировали: "Заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме. Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей"
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03.11.2021 09:54 Відповісти
Молодцы поляки !
И никто не упрекнет их в попытках нагреть руки на торговле с государством-оккупантом.
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03.11.2021 10:02 Відповісти
А шо,они не зря сп-2строили?
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03.11.2021 03:12 Відповісти
кинули евролохов?))...ну что и следовало ожидать...))
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03.11.2021 03:51 Відповісти
Неправда , разница не такая и большая , а с учетом необходимости возврата вложенньіх в строительство СП-2 средств , разницьі практически не будет. Украинская ГТС давно уже окупилась , в отличие от СП-1, 2 .
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03.11.2021 06:36 Відповісти
Та им всё равно!есть сп-2.он должен работать!
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03.11.2021 06:43 Відповісти
Кому , "им" ? В ЕС думают и о своей єнергобезопасности , которая пострадает в случае исключения из схемьі поставок украинской ГТС . Недаром Меркель неоднократно заявляла , что Германия заинтересована в продолжении работьі ГТСУ.
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03.11.2021 07:03 Відповісти
Она говорила,она много чего говорила,перед этим посовещавшись с Путиным.
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03.11.2021 08:12 Відповісти
Много говорили украинские политики, что надо избавляться от газовой зависимости. Транзит газа сюда тоже относится. Теперь Украина избавится от газовой зависимости 100%. Интересно какие будут альтернативы.
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03.11.2021 06:46 Відповісти
Не перекручивайте , избавление от газовой зависимости заключается в недопущении диктата "Газпрома" и Кремля .
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03.11.2021 07:05 Відповісти
О чем я и говорю, нет газа - нет диктата.
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03.11.2021 07:09 Відповісти
Нет ума , считай , калека ! Продолжайте тупить , х-о
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03.11.2021 07:12 Відповісти
Тупишь ты, газ чей? Чей газ тот и диктует цену и условия. Не согласен - не бери.
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03.11.2021 07:14 Відповісти
Окупатель всегда прав , не ? Или вьі в магазине унижаетесь перед продавцом , за свои деньги ?
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03.11.2021 07:22 Відповісти
Не, не всегда. Не хочешь покупать скажем, сумку, в этом магазине - просто идешь в другой магазин. Сумок везде навалом. С газом немного не так. Никакого другого магазина нет. Поставщиков газа - по пальцам пересчитаить. Прставщиков, у которых есть свободный нерасписанный надолго обьем - и того меньше. Хотелки купить у другого поставщика также ослажняются проблемами доставки - что, к каждому поставщику проложен газопровод? Или у всех страждущих газа есть выход к морю и терминал по приему СПГ? Если бы все было так просто. Увы, покупка газа (и много чего еще) это в том числе и желание продавца продать необходимый объем по приемлемой цене. Кстати, тут много пишут про СПРАВЕДЛИВУЮ рыночную цену (типа вот если бы она была и т. д.). Никакой справедливой рыночной цены не бывает. Рынок - это всегда спекуляция и игра на бирже. Какая нахрен справедливость?
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03.11.2021 07:45 Відповісти
Та , да! В период с 1991г по 2010 г Украина могла диктовать Газпрому ЛЮБЬІЕ тарифьі на транзит газа в ЕС , по вашей логике ? Ведь другого пути попасть на премиальньій европейский рьінок у РФ не бьіло , от слова совсем. Украина вела себя честно и по-партнерски , дав возможность Газпрому заработать сотни миллиардов долларов , без которьіх Расея бьі доедала хрен без соли. Теперь Украину "отблагодарили" , в чисто кацапской манере - войной , оккупацией и газовьім шантажем. Не так ?
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03.11.2021 07:58 Відповісти
Обсуждать это бессмыслено. Об этом сломано копий - можно страну забором огородить. Но нравиться нам это или нет - первопричина всего этого одна:
16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял главнейший документ - Декларацию о государственном суверенитете Украины, с которой закончилась история УССР и началась история независимости современной Украины. В разделе ІХ Декларации Украина определила свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не будет принимать участия в военных блоках. С этой декларацией в то время согласились все, и на этих условиях Украина по большому счету получила независимость. После решения руководства Украины прекратить нейтральность все стало развиваться так как стало. И по другому, увы, быть не могло.
Еще раз повторю, обсуждать это уже бессмыслено, но теперяшняя херня - это все отсюда.
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03.11.2021 08:25 Відповісти
В 2010 г Украина подтвердила свой внеблоковьій статус , и что ?
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03.11.2021 08:37 Відповісти
А что было не так в 2010 году?
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03.11.2021 08:41 Відповісти
Ограничения єкспорта украинских товаров в РФ-ию по надуманньім предлогам , отказ пересматривать цену на газ в соответствии с изменившимися условиями рьінка , антиукраинская риторика в прессе и на ТВ , кабальньіе "Харьковские соглашения" и много другого негатива со стороньі Расеи.
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03.11.2021 08:48 Відповісти
Кожен захищає свій ринок і намагається заробити на комусь будь-якими доступними йому способами. В одній країні, яка ЧЕСНО конкурувати не в спромозі, є навіть закон "про протидію противникам шляхом санкцій", який вони і застосовують, коли бачать, що в чесній конкуренції програють повністю, вигадавши для цього яку-небудь причину. Як у випадку з тим же Хюавей, приміром. Ти, мабуть, здогадався, в якій. Підказка: ні, це не кацапи, кацапські санкції нічого не варті і ні на кого не вплинуть. Хіба що на власних громадян.
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03.11.2021 09:08 Відповісти
А что было дльше? Маскаляку на гиляку? Или забыли? Чего же хотите в отношениях?
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03.11.2021 08:44 Відповісти
Распятого мальчика в трусиках забьіл , и поставки самолетами "спецсредств" для разгона мирньіх демонстраций , протестующих против отказа Януковича от евроинтеграции.
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03.11.2021 08:51 Відповісти
Вот по этому любое обсуждение темы в этом ключе бессмыслено - все скатится к этому.
Нужно понимать, что в политике и истории любой страны без исключения грязи и крови по-колено. И основная работа СМИ - отмыть своих и заляпать чужих.
Можно включиться в этот срач, но можно и обменяться своими мнениями по теме.
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03.11.2021 09:03 Відповісти
Если Украина будет двигаться и дальше западным курсом и купит американский сжиженный газ у Польши, что ты будешь тогда волать? Про СССР иЮрия Гагарина?
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03.11.2021 09:16 Відповісти
Двигайтесь и закупайте, кто-то разве против?
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03.11.2021 09:18 Відповісти
В каком месте я писал что мне нужна Россия и ее газ? Вместо наклейки на других ярлыков со своими фантазиями и поучений о правильности бытия попробуй для начала провести газ в дома россиян и улучшить их быт, построив сортир не на улице, а в доме. Это станет достойным тестом вашего становления как личности.
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03.11.2021 09:34 Відповісти
Зачем ? Они же привыкли сотни лет жить в гамне, и их все устраивает))
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03.11.2021 10:42 Відповісти
Дмитрий , пока руки в крови украинцев у Кремля . Не путайте теплое с мягким и не обвиняйте жертву насилия.
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03.11.2021 09:22 Відповісти
именно для метания этого срача на вентилятор,ты сюда и приползо?
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03.11.2021 11:07 Відповісти
скажи а вы все кацапы мужиложцы и свинособаки ?
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03.11.2021 09:26 Відповісти
Майже так і було. Яка була тоді ціна газу для України? Але! Були ще і європейські покупці, які просто не дозволяли Україні дуже бикувати проти газпрому, бо завжди були зацікавлені отримувати кацапський газ безперебійно і якомога дешевше. А українська влада, яка всі 30 років сиділа на трубі і годувалась з неї та "чесність і партнерство" - поняття несумісні.
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Комик , украинская влада не "годувалась с трубьі" , а ее целенаправленно коррумпировал "Газпром" , с далеко идущими целями , поставленньіми Кремлем.
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03.11.2021 09:19 Відповісти
Ага. Всі такі чесні, але клятий газпром... Вірю!
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03.11.2021 10:07 Відповісти
Газпром может и коррумпирован украинскую владу, но она была этому безмерно рада.
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03.11.2021 10:16 Відповісти
Так, і, навіть, палко бажала стати корумпованою газпромом...
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03.11.2021 10:48 Відповісти
Нет не унижаетесь,но платите столько,сколько нужно продавцу!
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03.11.2021 08:14 Відповісти
Скока - скока платить ?
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03.11.2021 08:20 Відповісти
На ціннику написано. Не влаштовує - іди в інший магазин, шукай дешевше.
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03.11.2021 08:58 Відповісти
На заборе тоже много чего пишут , но там доски ...
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03.11.2021 09:17 Відповісти
Цінник в магазині - не паркан, на жаль. Подивись в чек, що тобі видали на касі - пересвідчишся. Кількість грошей на банківській карті, якою ти розрахувався, до і після покупки, тобі це підтвердить...
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03.11.2021 10:53 Відповісти
Комик , тьі задрал своим упорством. В магазине ценьі одинаковьіе для всех покупателей , а у Газпрома все не так. Учи матчасть , не прикальівайся , надоел!
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03.11.2021 12:59 Відповісти
Ти відстав від життя. Чи живеш на іншій планеті? А, може в якійсь Венесуелі? В Україні то при Союзі ціни були однакові для всіх. Тепер в багатьох магазинах діють різні акції і скидки. Причому, теж для всіх по-різному. Залежить, приміром, і від кількості товарів, яку ти купуєш, від того, чи є в тебе картка магазину, постійним клієнтам різні бонуси нараховують та інші. Теж, дивлячись на який товар, зрозуміло.
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03.11.2021 13:16 Відповісти
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03.11.2021 14:09 Відповісти
На рынке всегда балом правит покупатель. Какой может быть диктат у продавца?
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04.11.2021 17:29 Відповісти
"Нежданчик" . Разве СП-2 не для того строился, чтобы Украине подосрать?
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03.11.2021 07:14 Відповісти
Результат закономерен. Наступает новая реальность отбивания газовх крелитов Газпромом. Против лома нет приёма.
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03.11.2021 07:27 Відповісти
а чего там "скорее всего" .. и так все ясно и гадать не нужно.....
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03.11.2021 07:53 Відповісти
Поляки сами отказались от ихнего газа.
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03.11.2021 07:54 Відповісти
Что у вас за маниакальное желание обслуживать Россию.
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03.11.2021 09:18 Відповісти
Вообще то Польша сама его вышвырнкла и отказалась продлевать контракт
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03.11.2021 10:27 Відповісти
кончилось лето - нюхайте конфЭту
сказал газпром
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03.11.2021 11:06 Відповісти
Ликбез. Что такое газ по $2000.
youtube.com/watch?v=IZ8l1BJ61Yo
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03.11.2021 11:38 Відповісти
И слава Б-гу, этих денег простые жители никогда не видели. Просто прятались по воровским министерским карманам.
Пора принимать хорошие законы для предпринимателей, малого-среднего бизнеса и спрыгивать с Российской газовой иглы.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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03.11.2021 12:05 Відповісти
 
 