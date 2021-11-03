"Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу у 2022 році, - Reuters

Російський газовий монополіст "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для постачання газу до Європи через Польщу та Україну з січня до вересня 2022 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

За даними видання, таке рішення російський монополіст ухвалив щодо ГТС України та трубопроводу "Ямал – Європа".

Додаткові поставки цими маршрутами могли б знизити ціну газу на європейському ринку, вважає інформагентство. Нинішні ж дії "Газпрому" свідчать, що російська компанія не планує постачати до Європи більше своїх контрактних зобов'язань, принаймні цими двома маршрутами, зазначає Reuters.

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На думку старшого директора агентства Fitch Дмитра Маринченка, "Газпром", найімовірніше, робить ставку на запуск найближчим часом трубопроводу "Північний потік-2" та "не хоче брати на себе додаткові зобов'язання".