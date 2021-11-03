УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10232 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 397 10

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 7 разів відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 7 разів відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Минулої доби, 2 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, по наших позиціях у напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворог здійснив два обстріли з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ окупанти двічі здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Також читайте: Командування ЗС РФ посилює передову ДРГ та снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не використовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 3 листопада порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військ РФ. За добу ворог 7 разів відкривав вогонь на Донбасі, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29517) Донбас (22358) втрати (4479) ЗСУ (7714) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Сколько гибнет наших парней. Больно читать такие вести. Почти каждый день. Ответки опять нет.
показати весь коментар
03.11.2021 07:37 Відповісти
+3
Где обеспокоенность немчуры и жабоедов?
показати весь коментар
03.11.2021 07:43 Відповісти
+2
Вот интересно,сколько дебилковатому зе надо,чтоб было одновременно убито наших ребят,сто,тысячу,чтоб разорвать эту ..здоту московскую в клочья?
показати весь коментар
03.11.2021 07:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько гибнет наших парней. Больно читать такие вести. Почти каждый день. Ответки опять нет.
показати весь коментар
03.11.2021 07:37 Відповісти
Вот интересно,сколько дебилковатому зе надо,чтоб было одновременно убито наших ребят,сто,тысячу,чтоб разорвать эту ..здоту московскую в клочья?
показати весь коментар
03.11.2021 07:44 Відповісти
Та клован наших парней вообще за людей не считает, подтвердил это своими 42 годами. Послушная кукла, выполняющая желание Дерьмака и бородатой бабушки.
показати весь коментар
03.11.2021 07:55 Відповісти
Где обеспокоенность немчуры и жабоедов?
показати весь коментар
03.11.2021 07:43 Відповісти
Та им уже надоело,выражать свою крайнюю озабоченность,не помогает почему-то!?
показати весь коментар
03.11.2021 07:46 Відповісти
ответов нет из-за собравшихся в руководстве Украине чудаков... в дальнейшем надо не в отставку отправлять керующих угребков, а прямо на нары...
показати весь коментар
03.11.2021 07:45 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2021 08:17 Відповісти
а в это время клоун не дополз до выступления в Глазго...передоз...
показати весь коментар
03.11.2021 08:33 Відповісти
БПЛА поднимали,или на учебном заряде все закончилось?Навоевались.
показати весь коментар
03.11.2021 09:13 Відповісти
 
 