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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО 77 танків за межами місць зберігання, - звіт

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО 77 танків за межами місць зберігання, - звіт

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 77 танків на двох полігонах у тимчасово окупованих РФ районах Донецької та Луганської областей, які перебували поза виділених місць зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №257/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 2 листопада 2021 року.

Згідно з документом, під час повітряного спостереження 26 жовтня було виявлено 10 танків невстановленого типу на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська). Також на цьому полігоні перебували ще 25 бойових броньованих машин, які не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

30 та 31 жовтня безпілотник ОБСЄ зафіксував 67 танків (невстановленого типу) на полігоні російських окупаційних військ біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька). Там же було виявлено ще 12 інших бойових броньованих машин.

Дивіться: Україна розповіла в ОБСЄ про виявлене на Донбасі найновіше російське озброєння: РЛС, системи РЕБ та броньовані автомобілі. ФОТОрепортаж

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО 77 танків за межами місць зберігання, - звіт 01

Автор: 

ОБСЄ (3515) звіт (415) танк (2094)


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Топ коментарі
+2
ну и всё, где байрактары, ублюдки?
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03.11.2021 08:09 Відповісти
+2
Почему Германия и Франция не выражают "ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" по этому поводе ? Язык в задницу втянуло ?
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03.11.2021 08:18 Відповісти
+2
зєкодлан на стражє інтєрєсов України?)
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03.11.2021 08:19 Відповісти
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Де ордло взяло 77 танків ?
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03.11.2021 08:06 Відповісти
Ксения , в гибридньіх российских корпусах в наличии от 400 до 500 танков , по разньім подсчетам. Хватает на целую танковую армию , а вьі спрашиваете , откуда у них танковьій полк.
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03.11.2021 08:11 Відповісти
Та і бурятів на ці танки ще вистачає.
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03.11.2021 08:51 Відповісти
Половину в шахтах відкопали, половину у воєнторгах купили
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03.11.2021 09:08 Відповісти
77 джавелинов уже ждут это заблудившееся стадо железа.
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03.11.2021 08:06 Відповісти
Ну беспилотники типа байракар тоже норм валят
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04.11.2021 19:47 Відповісти
ну и всё, где байрактары, ублюдки?
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03.11.2021 08:09 Відповісти
По новой зе доктрине мы с танками будем одним корветом воевать.Во как! У нас же денег куры не клюют.
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03.11.2021 08:28 Відповісти
Почему Германия и Франция не выражают "ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ" по этому поводе ? Язык в задницу втянуло ?
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03.11.2021 08:18 Відповісти
Тима, на себя нужно всегда рассчитывать, а не на Германию,Францию или Буркино - Фассо.
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03.11.2021 08:33 Відповісти
Вони вважають що це надувні танки.
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03.11.2021 08:50 Відповісти
Да похеру мы им …
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04.11.2021 19:48 Відповісти
зєкодлан на стражє інтєрєсов України?)
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03.11.2021 08:19 Відповісти
В стране напряг с металлоломом а там их аж 77, непорядок...
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03.11.2021 08:46 Відповісти
Ну зафиксировали и что дальше,какие действия?
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03.11.2021 10:02 Відповісти
И это только за пределами мест хранения! Всё накопано честным трудом шахтёров в шахте Зясядьки... ***** точно не при делах...
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03.11.2021 11:45 Відповісти
 
 