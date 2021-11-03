Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО 77 танків за межами місць зберігання, - звіт

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 77 танків на двох полігонах у тимчасово окупованих РФ районах Донецької та Луганської областей, які перебували поза виділених місць зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №257/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 2 листопада 2021 року.

Згідно з документом, під час повітряного спостереження 26 жовтня було виявлено 10 танків невстановленого типу на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська). Також на цьому полігоні перебували ще 25 бойових броньованих машин, які не підпадають під дію Мінських угод щодо відведення озброєння.

30 та 31 жовтня безпілотник ОБСЄ зафіксував 67 танків (невстановленого типу) на полігоні російських окупаційних військ біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька). Там же було виявлено ще 12 інших бойових броньованих машин.

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