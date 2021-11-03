В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали

В Україні зафіксовано 23 393 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 3 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 мільйонів щеплень!

За добу 02 листопада в Україні:

зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421);

310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 935 осіб;

летальних випадків – 720;

одужало – 11 937 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 979 086 осіб;

одужало – 2 466 674 особи;

летальних випадків – 69 447;

проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.







