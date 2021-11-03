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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали

В Україні зафіксовано 23 393 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 3 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 мільйонів щеплень!

За добу 02 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421);

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 госпіталізовано – 5 935 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 летальних випадків – 720;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 одужало – 11 937 осіб.

Також читайте: Понад 93% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані, - МОЗ

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 захворіло – 2 979 086 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 одужало – 2 466 674 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 летальних випадків – 69 447;

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали 13

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5405) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Але ж антиваксам не докажеш. Вони продовжують істерично стверджувати, що ковід то звичайний ОРВІ. Пересмаркав і забув.
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03.11.2021 08:19 Відповісти
+9
У меня дочка врач,и они в отделении все вакцинированы и в защитных костюмах и масках ходят. А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
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03.11.2021 08:35 Відповісти
+7
Нынешние школьники слушают моргенчлена и инстасобаку. Не вижу смысла им вообще в школу ходить...
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03.11.2021 08:37 Відповісти
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Тю. Всего-то) Нам нужны рекорды. Украина будет на ПЕРВОМ месте.
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03.11.2021 08:17 Відповісти
Як і належить "чемпіонам" по боротьбі з КОВІДом.
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03.11.2021 08:20 Відповісти
Щоб з меншими втратами вийти з такого становища, треба не закривати магазини та кафе, бо люди втратять бізнес, а потримати учнів та студентів на дистанційній освіті. Діти активно заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід в транспорті та додому.
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03.11.2021 08:26 Відповісти
Никто никого не заражает более чем обычным ОРВИ.
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03.11.2021 08:30 Відповісти
Нынешние школьники слушают моргенчлена и инстасобаку. Не вижу смысла им вообще в школу ходить...
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03.11.2021 08:37 Відповісти
Міф про колективний імунітет (herd immunity, або стадний імунітет) від нинішньої вакцинації проти COVID-19…

Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!

Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?

Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???

На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?

Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?

-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)

-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?

Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???

-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !

- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!

-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!

Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?

Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?

Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
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03.11.2021 09:09 Відповісти
Але ж антиваксам не докажеш. Вони продовжують істерично стверджувати, що ковід то звичайний ОРВІ. Пересмаркав і забув.
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03.11.2021 08:19 Відповісти
Так так и есть. Просто ОРВИ один выделили из тысяч других и вот теперь колитесь ВСЕ Но скоро мы узнаем истинный замысел вакцинации.
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03.11.2021 08:23 Відповісти
Так не колись... Купи себе бумажку, как большинство нарида, и радуйся жизни
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03.11.2021 08:25 Відповісти
Поинтересуйтесь у врачей и медперсонала типа ковидных отделений почему они не прививаются и даже редко ходят в масках на работе
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03.11.2021 08:28 Відповісти
Я говорю об облегчении своего существования в сложившихся условиях. В Польше вообще нет обязательной вакцинации. У меня сотрудники приобрели себе сертификаты и не парятся . Цена 500-800 гривен.
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03.11.2021 08:31 Відповісти
Передай своїм колегам, що за підробний сертифікат світить термін у два роки.
Не штраф.
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03.11.2021 08:32 Відповісти
Світить то світить але хто то доведе... Це неможливо=))))
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03.11.2021 08:40 Відповісти
Це вже поставлено на потік і довести без відеодоказу чи підстави нереально... Робиться запис про щеплення але щеплення не відбувається... Справа 3 хвилин=)))
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03.11.2021 08:42 Відповісти
Перевірка і доведе.
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03.11.2021 09:00 Відповісти
Антитела?
- "ихтамнет"

нереально довести говоришь
нереально было и Аль Капоне посадить, но таки сгноили парня то.
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03.11.2021 09:21 Відповісти
Ну чтоб узнать есть или нет антител, нужно кровь взять. Как они это сделают? У 16 летнего ушлепка не могут взять , а вы о взрослом ) привязывать будут?😂
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03.11.2021 09:27 Відповісти
совершенно законно - принудительно.
или вы думал шо напр. если вор что то ..... украл(!), то его тоже будут только "ата-та, так нельзя"?
другое дело шо это типо нарушение то шо купил сертификат и надо потаскать за ухо и отпустить, а чо?
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03.11.2021 09:51 Відповісти
Антитела исчезают за месяц из организма после так называемой "привики" . Остаются Т-клетки памяти . Они могут жить до 6 месяцев .
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03.11.2021 19:15 Відповісти
а, ок, ок.
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03.11.2021 19:20 Відповісти
Вот эти сотрудники молодцы. Респект и уважуха им
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03.11.2021 08:35 Відповісти
вот что напоминает покупка сертификата
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03.11.2021 12:17 Відповісти
Поцікавтесь ще у них, чому вони то за януковища голосували, то за зеленського.
Бо тупі напево.
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03.11.2021 08:31 Відповісти
У меня дочка врач,и они в отделении все вакцинированы и в защитных костюмах и масках ходят. А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
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03.11.2021 08:35 Відповісти
Делал прививку в центре вакцинации, может они (врачи) и вакцинированы, но все естественно, или неестественно, без масок и защитных костюмов, подозреваю, что так везде.
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03.11.2021 08:52 Відповісти
То знач у вас такі врачі..срачі.
А в нас у білих захисних костюмах, в окулярах та респіраторах.
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03.11.2021 08:58 Відповісти
А ты или вреш ,или за деньги фейки разносишь.
Тут без "или" - врешь в обоих случаях.
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03.11.2021 08:54 Відповісти
Сан, иди уже в свою палатуи не высовыйся, сколько же у вас на Украине больных сектантов антивусологов?
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03.11.2021 08:41 Відповісти
Ага, ага. Глупые советы даёте. Знакомый купил родителям самые дорогие сертификаты, а они взяли и умерли. Глупый ваш совет.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
кстати, ёто высрал доктор Коморовский(ну, шо типо парень купил предкам сертифы и ВНЕЗАПНО получил хату в наследство ), щас вроде в политику собрался - набивка попу.лярности и .... поход на.(политику).
ека невидаль.
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03.11.2021 09:24 Відповісти
А другие укололись самой лучшей бормотухой,и коней двинули от яда!
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03.11.2021 09:30 Відповісти
ОРВІ, так. Це загальна назва.
Але скажіть, чи багато вмирає від аденовірусної або риновірусної інфекцій ?
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03.11.2021 08:30 Відповісти
Кто когда и где диагностировал ЛАБОРАТОРНО хотя бы какие то вирусные инфекции
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03.11.2021 08:34 Відповісти
Така інформація збирається.
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03.11.2021 19:27 Відповісти
КОВИД не ОРВИ , КОВИД это разновидность семейства вирусов гриппа . От гриппа смертей много .
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03.11.2021 19:25 Відповісти
Грип це також ГРВІ.
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03.11.2021 19:28 Відповісти
КОВИД это искуственно созданный в лаборатории вирус который случайно попал в окружающую среду из-за расхлябанности китайский вирусологов. Прививок от него нет . Есть стимуляторы имунной системы . Бороться против биологического оружия одними стимуляторами невозможно . Вирус создавался так чтобы он мог мутировать быстро .
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03.11.2021 19:22 Відповісти
Твердое второе место в мире по смертности.
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03.11.2021 08:26 Відповісти
Херсонська - 1(один!)трупик похоже дали установу по занижению цыфр, что бы небыло рекорда трупиков!
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03.11.2021 08:26 Відповісти
Да странно, в областях где заболевает меньше смертность больше а тут только 1.
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03.11.2021 08:29 Відповісти
Урожай,элеваторы,экспортеры - три этих слова ,сведут на нет всю корону
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03.11.2021 08:38 Відповісти
100%.вчера были как всегда на 1 месте 48.Завтра опять победят всех.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
Або написали реальну цифру, а не "потрібну".
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03.11.2021 08:49 Відповісти
Да они просто рисуют цифрв по разнарядке сверху Вот и все. Просто пока команда гнать стадо на вакцинацию кнутом и пряником
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03.11.2021 08:31 Відповісти
Похоже в том стаде ты самый "умный" баран.)
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03.11.2021 08:51 Відповісти

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03.11.2021 09:35 Відповісти
Єто дают знать два вьіходньіх , когда работники моргов отдьіхали. Завтра число умерших будет гораздо меньше.
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03.11.2021 08:42 Відповісти
Цартсво Небесне цим невинним людям. Смерть невинних людей - найбільше досягнення Косоворотки за місяць. Сані потрібно готувати влітку. Ця вина на ньому і його оточенні - а це ВР, уряд і управлінці на місцях.
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03.11.2021 09:13 Відповісти
Толь, раз "сцарствие чудесное", то есть ты сказал "А", так скажи и му-му "Б" = боГ взял. что не так то? Зевс или кто там, берет лучших, не? двуличенствуем-с?
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03.11.2021 09:53 Відповісти
Не вживайте зранку.
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03.11.2021 16:37 Відповісти
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03.11.2021 19:06 Відповісти
Чем больше прививают, тем больше умирают🙈. Это ужас какой то)
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03.11.2021 09:23 Відповісти
«Поздно пить боржоми, когда печень отказала».
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03.11.2021 09:34 Відповісти
У нас разве привито 70% граждан? Только 17-19%. Сейчас подыхают самые тупорылые. Преславутое большинство из 80%. Те кому было впадло пойти вакцинироваться летом
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03.11.2021 09:39 Відповісти
Вина власти тоже есть. Почему Украина начала вакцинацию на 8 месяцев позже, чем другие страны? Почему у нас вакцинировать людей только в июле? Когда другие страны уже ревакцинацию стали делать? Не смогли договориться раньше за поставку вакцин? Это и есть вина некомпетентной власти.
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03.11.2021 13:06 Відповісти
может потому, что у нас вакцины не было?
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03.11.2021 14:12 Відповісти
Так я про это и написал, то что у нас ее не было до июля, это ***** власти.
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03.11.2021 16:55 Відповісти
Трішки не правда. Вакцини розподіляли між собою Розвинуті Країни великої двадцятки, а ми були в кінці черги з протягнутою рукою. Як тільки - так і відразу нам дали. Але ніхто не хотів вакцинуватись. "***** власти" - це кремлівська сепарська агітація проти вакцини. Теперь розхльобуемо разом. Окремим списком розвалена медсистема, але тут швидко не виправиш. А вакцинуватись могли всі. Проте через відсутність мізків не хотіли.
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03.11.2021 18:07 Відповісти
а на какие шиши было покупать вакцину для нарiду????
Ждали, пока подарят убогим.
Не подарили бы- вакцинировались бы кислым борщом в колено.
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03.11.2021 18:03 Відповісти
Одужало - 11 937 осіб,писали б,негативний тест на ковід -11937,а то в тих.що *одужали*,більше чим в половини проблеми тільки починаються.
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03.11.2021 09:23 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html Я даже больше скажу. О..уеть.


https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html?view=comments#comments 78 комментариев
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03.11.2021 09:32 Відповісти
Согласно криминального кодекса Украины, преступлением является не только действие, но и бездействие. Поэтому офшорного клоуна и его гребанное шапито95 ждет долгий тюремный срок за массовое убийство украинцев.
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Сбор проповедников-антиваксов под Верховной радой в разгаре. Вот как их назвать культурно!? А потом в реанимации будут просить "ПАМАГИТИ"!!!!! И КАК ВРАЧАМ к ним относиться!? За то что бедных врачей без зарплат, без сна, без возможности отдохнуть и помыться, увидеть родных, заставляют спасать таких!?!? Мест в больницах нет, лекарств нет, зарплат нет, финансирования нет ( потому что в спешке перепрофилировали под ковидное отделение, и никто контракты не подписал им). Но протестунам на это пофиг. Им все должны, их ущемляют.
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03.11.2021 10:36 Відповісти
Та треба просто до них кільком хворіючим приєднатися.
Без масок звісно.
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03.11.2021 13:04 Відповісти
они еще и мед.страховку потребуют применить. Это как курильщик в очереди на пересадку легких будет стоять.
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03.11.2021 14:15 Відповісти
А может правительство закупить или начать производить антивирусные препараты от КОВИДА ?
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03.11.2021 20:43 Відповісти
Вы хоть почитайте про Ковид. Лекарств НЕТ во всем мире. О чем вы!? Единственная защита на данный момент это вакцинация. Так же как и от полиомиелита. Лечат только симптомы и последствия от Ковида и осложнения послековидные.
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03.11.2021 21:11 Відповісти
Да что вы говорите ? Так вы и почитайте прежде чем горить нет лекарств от КОВИДА .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/nigerian-study-shows-use-ivermectin-alone-treat-covid-19-effective-using-******************-azithromycin-ivermectin-combined/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-covid-19-cases-plummeted-indonesia-government-authorized-ivermectin-treatment-big-pharma-vaccines-made-little-difference/

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/
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03.11.2021 22:29 Відповісти
Те що ви мені скинули шановний - лічить симптоматику, а не вбиває сам Вірус. Ви хоть би почитали: прояви діареї, кашель, одишка... Вірус живе всередині клітини, вбити вірус - це вбити клітину. Наразі ліків від ковіду ще не винайшли. ЛІКУЮТЬ ЛИШЕ УРАЖЕННЯ органів на які впливає ковід - легені, стравохід і т.д.
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03.11.2021 23:00 Відповісти
Читайте внимательно . Не симптоматику , ивермектин останавливает процесс репликации вируса (его размножение) . То есть вирус теряет способность внедряться в клетку , а иммунитет человека добивает тот что попал в организм .
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03.11.2021 23:11 Відповісти
Я слушал интервью практикующего врача по радио который лечит людей ивермектином , он подробно говорил что и как . Лекарство еффективно , не имеет серьезных побочных еффектов и дешево . Есть ссылка , завтра могу сбросить .
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03.11.2021 23:17 Відповісти
Сбросьте, полюбопыствую. А по поводу купить и производить - то тут ии патент и авторское право много каких преград.
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04.11.2021 07:04 Відповісти
По поводу Закупить - вакцину закупили, а толку!? Мудрый нарід не хочет чипироваться, боятся рептилоидов. Будут лекарства - та же хрень. Будут орать про геноцид и про опыты над "ихним сранным генофондом" дебилы бояться что поумнеют не дай божы.
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03.11.2021 21:15 Відповісти
В Украине прививаться нельзя. 5 месячный пфайзер, не правильно привезенный. Зеленые дебилы льдом обкладывают при транспортировке. И как он хранился им пох. Меньше пенсий платить. Геноцид беня устроил
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04.11.2021 02:03 Відповісти
Если у каждого человека, брать ПРЦ тест,как можно чаще, вот тогда будет интересно.свой личный пример.Заболел год назад, средняя тяжесть, полностью все описанные симптомы, но ковид не поставили, никто тесты и не делал. Я знал,что переболел этим, как и половина коллектива. Прошло пол года. С товарищем, которым тесно общаемся по работе.Он обращается в семейку, насморк и небольшая температура.Берут тест-ковид. Насморк продлился 2 дня, и все резко оборвалось, никаких симптомов.Я обратились точно с такими симптомами на следующий день. Тест отрицательный.Я точно так же, два дня насморка, и все.Обратился бы днём ранее, написали бы ковид,а так на следующий день квота была выбрана. Зачем вакцинироваться большинству украинцев, а все внимание уделить находящимся в группе риска? Уже есть у большей половины естественный иммунитет, и ковид протекает как обычное ОРВИ.
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04.11.2021 05:52 Відповісти
 
 