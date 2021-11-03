В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали
В Україні зафіксовано 23 393 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 3 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За весь період вакцинальної кампанії проведено понад 18 мільйонів щеплень!
За добу 02 листопада в Україні:
зафіксовано 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 406, медпрацівників – 421);
310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 935 осіб;
летальних випадків – 720;
одужало – 11 937 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 979 086 осіб;
одужало – 2 466 674 особи;
летальних випадків – 69 447;
проведено ПЛР-тестувань – 14 586 038.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 682 752 людини, з них отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.
93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!
Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?
Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???
На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?
Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?
-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)
-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?
Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???
-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !
- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!
-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!
Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?
Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?
Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
Не штраф.
- "ихтамнет"
нереально довести говоришь
нереально было и Аль Капоне посадить, но таки сгноили парня то.
или вы думал шо напр. если вор что то ..... украл(!), то его тоже будут только "ата-та, так нельзя"?
другое дело шо это типо нарушение то шо купил сертификат и надо потаскать за ухо и отпустить, а чо?
Бо тупі напево.
А в нас у білих захисних костюмах, в окулярах та респіраторах.
Тут без "или" - врешь в обоих случаях.
ека невидаль.
Але скажіть, чи багато вмирає від аденовірусної або риновірусної інфекцій ?
му-му"Б" = боГ взял. что не так то? Зевс или кто там, берет лучших, не? двуличенствуем-с?
Ждали, пока подарят убогим.
Не подарили бы- вакцинировались бы кислым борщом в колено.
https://ibigdan.livejournal.com/27496269.html?view=comments#comments 78 комментариев
Без масок звісно.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/nigerian-study-shows-use-ivermectin-alone-treat-covid-19-effective-using-******************-azithromycin-ivermectin-combined/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-covid-19-cases-plummeted-indonesia-government-authorized-ivermectin-treatment-big-pharma-vaccines-made-little-difference/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/update-71-75-districts-uttar-pradesh-india-reported-no-covid-19-cases-24-hours-implementing-ivermectin-protocol/