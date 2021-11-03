Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 листопада у світі зареєстрували 384 184 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6867 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 248 283 778 випадків інфікування, з них 384 184 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 028 614 осіб, з них 6867 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 224,9 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 3-тю та 2-гу позицію відповідно.



