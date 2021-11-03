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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 листопада у світі зареєстрували 384 184 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6867 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 248 283 778 випадків інфікування, з них 384 184 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 028 614 осіб, з них 6867 за минулу добу.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 224,9 млн осіб.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 720 осіб, зафіксовано 23 393 нові випадки зараження, 11 937 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 5-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 3-тю, за летальними випадками - 3-тю та 2-гу позицію відповідно.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
хоть где то зеленский чемпион...
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03.11.2021 08:25 Відповісти
+7
Політичний режим бездарних злочинців добігає кінця.
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03.11.2021 08:26 Відповісти
+5
територія великувата, зєвівці розбігаються постійно. так сказать неконтрольована міграція убогих, які наголосували та втекли
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03.11.2021 08:49 Відповісти
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хоть где то зеленский чемпион...
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03.11.2021 08:25 Відповісти
А при чем тут Зеленский, если народ - стадо баранов? С апреля уколоться заганяли.
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03.11.2021 08:32 Відповісти
що стадо баранів то це так. але ж і про...би зєлєнського потрібно враховувати.
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03.11.2021 08:45 Відповісти
Не повезло тебе с пастбищем.
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03.11.2021 08:47 Відповісти
територія великувата, зєвівці розбігаються постійно. так сказать неконтрольована міграція убогих, які наголосували та втекли
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03.11.2021 08:49 Відповісти
Это ж замечательно.
Тебе сена больше достанется.
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03.11.2021 08:53 Відповісти
Мені здається що лікарі записують в причини смерті коронавірус безконтрольно і це потрібно припинити. Тільки результати досліджень можуть підтвердити коронавірус. Ми за великою кількістю смертей втрачаємо реальність і починаємо оперувати непідтвердженими даними!
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03.11.2021 10:26 Відповісти
загоняли стадо и не загнали... а вы в курсе шо тогда был Свиновак и Свинофарм? Верить коммунистам? да я лучше бы бояркой укололся чем разработкой красножёпых тварей, которые вирус и распространили.
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03.11.2021 08:53 Відповісти
Міф про колективний імунітет (herd immunity, або стадний імунітет) від нинішньої вакцинації проти COVID-19…

Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!

Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?

Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???

На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?

Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?

-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)

-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?

Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???

-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !

- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!

-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!

Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?

Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?

Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
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03.11.2021 09:07 Відповісти
Вы еврей?

\\\\\\під егідою ООН\\\\\

так там Рашка и Китай и куча венесуэл с наурами - какая такая "эгида"то? может написать еще жалобу в "обсе"?
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03.11.2021 09:57 Відповісти
Зеленский виноват, все сидели тут его обсирали,не было времени уколоться!
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Чемпионы, значит чемпионы. Какая разница с каким знаком...
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03.11.2021 08:52 Відповісти
бронзовые
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03.11.2021 10:01 Відповісти
Тю. Всего-то) Нам нужны рекорды. Украина будет на ПЕРВОМ месте.
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03.11.2021 08:26 Відповісти
Політичний режим бездарних злочинців добігає кінця.
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03.11.2021 08:26 Відповісти
Інші прийдуть.В Україні вся мразота хоче керувати.
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03.11.2021 08:33 Відповісти
а на каком месте в Европе по зарплатам медикам и доступности к медицинской помощи?
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03.11.2021 08:31 Відповісти
Это другое..(с)
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03.11.2021 08:34 Відповісти
Вот ЗЕ с 73% лохтората прославился
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03.11.2021 08:42 Відповісти
Та це все логістика з киснем "винна"!
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03.11.2021 08:45 Відповісти
Саша Сотник в Ютьюбе каже шо на РАБссии 1900 трупов в сутки...
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03.11.2021 08:47 Відповісти
Маловато будет!
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03.11.2021 08:49 Відповісти
Допустим, но в пересчете на население в Украине все равно больше, плюс и у нас уменьшают официальные данные.
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03.11.2021 08:50 Відповісти
И что ? Если посчитать по количеству населения ,то как не считай мы первые.
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03.11.2021 08:50 Відповісти
Говноедов РАБссии не обгонит даже Китай и Италия
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03.11.2021 08:55 Відповісти
В этом нет сомнений ,там люди вакцинируются .Победители,там где есть влияние козлостана Украина ,Болгария,Румыния.Все первые места.
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03.11.2021 08:57 Відповісти
На рабсии 140 млн козломордых. У нас 35 млн... Так, что нефиг туда заглядывать. В лидеры планеты прем!
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03.11.2021 09:17 Відповісти
РАБссия впереди планеты фсей,скоро обгонит Енисей...,радиактивный пепел Дмитрия Киселева...
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03.11.2021 08:50 Відповісти
https://youtu.be/TA9mVLomYo8
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03.11.2021 08:52 Відповісти
По всему миру уже почти 100%-ая заполняемость стадионов а у нас каким-то странным образом растет кол-во заболеваемых и первые новости начинаются о страшных бешеных цифрах умерших. В этом направлении наша пропаганда работает в унисон с кацапами где тоже цифры зашкаливают!!! При том что у кого не спроси то никто не расскажет что болеют именно знакомые и именно этим ковидом а не гриппом, все на уровне слухов!!! Надеюсь что скоро вся эта афера будет разоблачена и инициаторы будут наказаны!!!!!!
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03.11.2021 08:51 Відповісти
ну чо, вон на сайте Антиколорадоса был такой графоман - тимур литовченко - с 4 дня как подох от вируса вместе с женой. так шо болеют и отдают концы
58 лет еврею было, жене тоже. еле выживал от нищеты, зато книжек высрал - куда там совковой энциклопедии то
что говорит о "качестве" "писсателя")
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Афера столетия цветет и пахнет....Мировая революция чЛенина-Путлера только навзвание другое...
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03.11.2021 08:54 Відповісти
Нічо собі... ми під Іловайськом в три рази менче людей втратили від російських снарядів і куль... Треба негайно всю освіту на дистанційне перевести незалежно від того чи вакциновані педагоги чи ні...
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03.11.2021 08:54 Відповісти
интересно если сходить к ворожке и скажет - "Будешь внуков няньчить", то я допустим даже в лепрозорий схожу и не заражусь? или побегу по минному полю и ничего не будет.
а если скажет: "Ой", то буду хоть в бункере сидеть = все равно вирус настигнет и уничтожит

так шо кого надо - вирус и так замочит, как и Гепку.
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03.11.2021 08:59 Відповісти
Туфта это все...
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03.11.2021 08:57 Відповісти
таблеточки, дряхленькому дедку о5 не принесли?
Санитары, уколите дедку Свиновак, смешанный с Блендаметом шоп наверняка приступы перестали беспокоить(Мертвецы не срут на сайтах)))
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03.11.2021 09:00 Відповісти
Зеленоголові @банати повністю обісрались з цією епідемією, це якщо вважати їх державниками хоч у якійсь мірі. Але, якщо вважати жадібними євреями, то не обісрались, просто все як завжди, все як завжди, що у 1918-20рр., що у 1931-34рр., що у часи Кучми-Януковича-Порошенка-Зеленського. І навіть Ющенка, бо там оточення було на 90% з євреїв.
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03.11.2021 09:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27497925.html Анекдот помните?

Почитал предвыборную программу Владимира Зеленского. Плакал и курил. Курил и плакал. Давайте вместе вспомним эту политическую сказку более чем двухгодичной давности.

«Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
✅ Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Во что вылилось стране его «Нужно просто прекратить стрелять», наверное известно одному Господу Богу.

✅ Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
- Учителя и врачи матерятся, депутат Юрченко аплодирует.

✅ Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
- Перепутал местами леса и депутатов. Трухнин подтвердит. ДыБыРы третий месяц не может выяснить в какой машине ехал депутат и был ли там руль? А если и был, то где гарантия, что руль был не в багажнике автомобиля или на заднем сидении?

✅ Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
- Дай Боже здоров'я усім бабцям, бо скоро принесуть нові рахунки.

✅ Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
- Этот пункт наверное Баканов лично вписал в программу.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=852264998788479&id=100020149602229 Aleksey Petrov
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03.11.2021 09:43 Відповісти
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03.11.2021 09:43 Відповісти
Не вовочка, а *******!
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03.11.2021 09:45 Відповісти
Имхо, https://ibigdan.livejournal.com/27497925.html?view=comments#comments лучший коммент:

"Ээээээ. СТОП. Вы НЕ правы.

А где в той программе написано, то он обещает это ДЕЛАТЬ?

Это Украина его МЕЧТЫ.
Он и мечтает.
До сих пор."
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03.11.2021 09:45 Відповісти
Согласно криминального кодекса Украины, преступлением является не только действие, но и бездействие. Поэтому офшорного клоуна и его гребанное шапито95 ждет тюремный срок за массовое убийство украинцев. Точнее бездействие при массовом смертности граждан.
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03.11.2021 09:44 Відповісти
Ну да, якщо безхребетно-ватна влада дозволяє мітинги антиваксерів - то норм результат. Чекаємо мітинг наркоторговців.
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03.11.2021 10:19 Відповісти
 
 