71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

71,1% українців вважають, що справи у країні рухаються у неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15%. У липні було 68,7% та 16,1% відповідно.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як і раніше, переважна більшість населення – 71,1% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 15%", - йдеться у дослідженні.

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Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.