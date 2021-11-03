71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
71,1% українців вважають, що справи у країні рухаються у неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15%. У липні було 68,7% та 16,1% відповідно.
Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як і раніше, переважна більшість населення – 71,1% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 15%", - йдеться у дослідженні.
Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так что есть заветные 30% - адепты церкви свиделелей Зе-пришествия
Зеленский обманул своих избирателей.
Но при нём обманутых больше.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Зеленский пообещал его изменить, но не изменил.
Вот в чём его обман.
Вот и результат.
Не нужно мне приписывать свои тупые "умо"заключения.
Это вы так считаете.
Нужно было решать много других вопросов.
Он пообещал их решить, но направления остались прежними.
Думаю, что у сбитых лётчиков шансов нет.
Не хочу повторяться.
Сочувствую твоим близким и родственникам.
Придётся без тебя.
P.S.
Я тоже дважды вакцинированный.
Береги себя, не будь долбодятлой.
Перечитай внимательно ещё раз.
p.s. вираз літературний тому банить не треба 😃
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
"Сила і честь" - 8,6%.
Фсьо, КМІС злякався ( продався) і зламався.
Выбирайте его на следующий срок.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
понавыбирали дерьма, зебилы, блин
Логично чо.