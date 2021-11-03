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71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

71,1% українців вважають, що справи у країні рухаються у неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15%. У липні було 68,7% та 16,1% відповідно.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як і раніше, переважна більшість населення – 71,1% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у правильному напрямку, становить 15%", - йдеться у дослідженні.

Читайте: 55,9% українців заявили про погіршення свого матеріального становища, 39,1% вважають некомпетентність влади головною причиною проблем в економіці, - опитування Центру Разумкова.

71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС 01
71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС 02

Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.

Автор: 

опитування (1985) КМІС (347) Київський міжнародний інститут соціології (15)


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Топ коментарі
+15
Это Вы так мягко и толерантно озвучили слово - ******?! Так еще и убогих, тупорылых, воровитых, циничных нанимает на должности от которых зависит жизнь Граждан Украины.
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03.11.2021 08:57 Відповісти
+11
Когда уже будет 73%?
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03.11.2021 08:52 Відповісти
+10
Избиратели Зеленского сами себя обманули.
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03.11.2021 09:02 Відповісти
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Когда уже будет 73%?
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03.11.2021 08:52 Відповісти
Війна це неправильно, але ми не обираємо воювати чи ні, на нас напав ворог і ми змушені захищатись!
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03.11.2021 10:24 Відповісти
Жто не те 73%. 71% про которые идет речь включает 27% которые изначально думали, что с Клоуном мы пойдем не туда.
Так что есть заветные 30% - адепты церкви свиделелей Зе-пришествия
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03.11.2021 10:26 Відповісти
Вам, товаріщ, мєньше надо єздіть і больше газєти чітать!
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03.11.2021 08:53 Відповісти
15% ще корона недопрацювала
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03.11.2021 08:53 Відповісти
Странно что только 71....
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03.11.2021 08:54 Відповісти
Навряд чи, останні довибори в Раду тому підтвердження.
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03.11.2021 08:54 Відповісти
Там явка на рівні адмінресурсу - службовці, вчителі тощо + упороті зелебобіки.
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03.11.2021 09:04 Відповісти
Інфантилізм виборців, які ігнорують вибори, нічим не кращий за голосування ЗА мерзотників.
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03.11.2021 09:24 Відповісти
Український виборець прозодить фазу розчарування, далі- фаза апатії, потім - фаза ненависті. І що цікаво буде внутрівидова нетерпимість розчарованих зелебобіків щодо упоротих, і навпаки.
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03.11.2021 09:33 Відповісти
Біда в тому, що вони не прозрівають, а просто перетікають із групи виборців-зелохів в інші подібні групи, з іншим кумиром-популістом, обіцяльником дармового корму в кориті.
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03.11.2021 09:41 Відповісти
Вони просто повертаються взад.....
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03.11.2021 09:47 Відповісти
І тягнуть туди інших.
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03.11.2021 09:49 Відповісти
Сколько на те довыборы пришло избирателей? 25 и 21% Тем более что два голоса в этой ВР ничего не решают.
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03.11.2021 09:04 Відповісти
Это естественно.
Зеленский обманул своих избирателей.
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03.11.2021 08:55 Відповісти
Это Вы так мягко и толерантно озвучили слово - ******?! Так еще и убогих, тупорылых, воровитых, циничных нанимает на должности от которых зависит жизнь Граждан Украины.
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03.11.2021 08:57 Відповісти
Как впрочем все кто был до него...
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03.11.2021 08:57 Відповісти
Согласен.
Но при нём обманутых больше.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
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03.11.2021 09:00 Відповісти
Но кроме Янучары и Зелебени Украину так открыто не сливал
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03.11.2021 09:06 Відповісти
Избиратели Зеленского сами себя обманули.
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03.11.2021 09:02 Відповісти
Люди хотели изменения направления.
Зеленский пообещал его изменить, но не изменил.
Вот в чём его обман.
Вот и результат.
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03.11.2021 09:05 Відповісти
Как-то совершенно неожиданно и непредсказуемо такое получилось? Никто и подумать такого перед выборами не мог!!!
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03.11.2021 09:07 Відповісти
Изменения направления...То есть вы - "люди" хотели побыстрее сдать Украину пуйлу?не скромничай те ,пишите уже как есть о своих хотелках...
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03.11.2021 09:25 Відповісти
Почему сразу "сдать Украину"?
Не нужно мне приписывать свои тупые "умо"заключения.
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03.11.2021 09:28 Відповісти
Только долпоепы могли ожидать, что клоун олигархов сможет им сделать Эльдорадо. Поэтому у всех здравомыслящих граждан никогда не было иллюзий по поводу офшорного клоуна, следственно люди с мозгами не разочарованы последними 2.5 года правления новой власти.
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03.11.2021 09:28 Відповісти
Никто "эльдорадо" не ожидал.
Это вы так считаете.
Нужно было решать много других вопросов.
Он пообещал их решить, но направления остались прежними.
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03.11.2021 09:31 Відповісти
А мозок ввімкнути, очі відкрити і подумати, а чи здатне воно на таке?! Недолуге брехливе і продажне чмо в наркотичному чаді мав тобі щось там робити? І хіба тебе про то не попереджали, не пояснювали? Дебіли, блін... Надіялось воно, чекало, сподівалось... А він, до речі, виправдовує всі надії, все, що від нього очікували і на що сподівались, просто, придурку, думати хоч інколи треба.
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03.11.2021 09:53 Відповісти
До встречи на избирательных участках.
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03.11.2021 09:54 Відповісти
То есть вы снова попытаетесь втюхнуть Украине зекрысу?)ничего у вас не выйдет,но это намерение красочно показывает ваши изначальные цели -добить Украину,сдавши ее пуйлу...
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03.11.2021 10:14 Відповісти
Народ выберет из возможных вариантов.
Думаю, что у сбитых лётчиков шансов нет.
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03.11.2021 10:18 Відповісти
А кто сбитый летчик по вашему?наверно Порох,от которого вы все срете в штаны,и который свой антирейтинг ,за 2,5года уменьшил больше чем в половину -так дальше будет ещё круче,зеголосилка)и не скрою -вам,зебилам, жизнь малиной не покажется после президентских выборов -как минимум вас надо лишить нормальной работы,т к профнепригодны,если голосуете за дебиланаркомана)
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03.11.2021 10:33 Відповісти
До встречи на ...
Не хочу повторяться.
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03.11.2021 10:35 Відповісти
Не думаю)я ,слава Богу ,вакцинировалась
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03.11.2021 10:40 Відповісти
Сожалею.
Сочувствую твоим близким и родственникам.
Придётся без тебя.
P.S.
Я тоже дважды вакцинированный.
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03.11.2021 11:05 Відповісти
Ну это твоим родственникам тяжко придется без тебя -мАло вакцинироваться ,надо ещё не быть долбодятлом,чтоб не заразиться и коньки не двинуть...а как назвать человека,голосовавшего,в воюющей стране с кризисной экономикой,за наркомана из "рассмеши комика"?правильно ,только -долбодятел)
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03.11.2021 11:13 Відповісти
Так, а я за шо.
Береги себя, не будь долбодятлой.
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03.11.2021 11:58 Відповісти
Люблю,когда зебилам ответить нечего и они пытаются перейти на "сама такая")только вам это ничем не поможет...
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03.11.2021 12:45 Відповісти
Самокритично.
Перечитай внимательно ещё раз.
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03.11.2021 12:47 Відповісти
Ну не даун я,чтоб понимать что имеет в виду зеголосилка)у вас своя атмосфера
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03.11.2021 12:54 Відповісти
С этого места.
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03.11.2021 12:48 Відповісти
ну 10% ..это всегда за Любую власть.
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03.11.2021 08:55 Відповісти
А чому не було варіанту " повна срака" ?
p.s. вираз літературний тому банить не треба 😃
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Неправильно движется, это они хотят дружить с раисой чтоли?
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Вот-вот. Как-то размыто. И для ватников направление неправильное и для вменяемых людей. Обосраться зелень кругом успела.
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03.11.2021 09:02 Відповісти
нi. люд нe думає про дружбу з рашкою при такому питаннi. люд отримує ассоцiaцii напряму з свoiм життям тут i зараз
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03.11.2021 09:37 Відповісти
Оприлюднене нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
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03.11.2021 08:58 Відповісти
І я можу сказати, що він виправдав всі сподівання і надії. Все, як передбачалось, блін...
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03.11.2021 09:54 Відповісти
12 днів тому, до хакерської атаки на КМІС і сметрі їх засновника, рейтинги були інакші.
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
"Сила і честь" - 8,6%.
Фсьо, КМІС злякався ( продався) і зламався.
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03.11.2021 10:57 Відповісти
От з 15 відсотків і є справжнім ядерним електратм Зєлєнского. Сподіваюся, до весни їх залишиться менше 10 відсотків. Холод і голод навіть найбільш упоротих змусить робити висновки.
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03.11.2021 08:59 Відповісти
вони рзбeрдуться по iншим аби нe прошeнко
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03.11.2021 09:38 Відповісти
Так. Тому треба, щоб тих, інших було якомога більше.
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03.11.2021 09:48 Відповісти
ещё неделька и будет 73%
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03.11.2021 09:00 Відповісти
А остальные довольны.
Выбирайте его на следующий срок.
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03.11.2021 09:02 Відповісти
Країна рухається в неправильному напрямку ще з 1991 року. І доказом та прикладом тому є Польща, Чехія, Словаччина та країни Балтії.
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03.11.2021 09:00 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
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03.11.2021 09:05 Відповісти
Що значить неправильний чи правильний напрямок ? Який напрямок опитуємі вважають правильним, а який неправильним ? Без відповіді на ці запитання не ясно про що йде мова в цьому опитуванні.
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03.11.2021 09:06 Відповісти
+73 перетворилось в -71 і ще не вечір.
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03.11.2021 09:09 Відповісти
А звідки тоді рейтинг у Косовороки Нелоховича?
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03.11.2021 09:10 Відповісти
беги, Зеля, беги... с контейнерами краденого у украинцев чёрного нала в КНДР, Ростов, Оман, в любую подходящую внучкУ НКВДшника диктатуру...
понавыбирали дерьма, зебилы, блин
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03.11.2021 09:18 Відповісти
Значит как минимум 29% населения выгодно жить в этом пидеце. Перемен ждать не стоит.
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03.11.2021 09:30 Відповісти
Ога. Но при этом доверяют трио бандурыстив СН+ОПЗЖ+БЮТ.

Логично чо.
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03.11.2021 09:30 Відповісти
Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы избрав тупого клоуна президентом верить, что страна может двигаться в правильном направлении!
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03.11.2021 09:31 Відповісти
Какой то неправильный опрос, еще два процента где то потеряли...
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03.11.2021 09:37 Відповісти
Чернь,плебс,глисты - какаразница,совкодрочеры всегда выбирали сиюминутную выгоду и шобынебылобагатых.Когда их розовые мечты не сбываются, они теряют интерес к недавнему обожаемому,и начинают искать новую мессию с теми же идеями.И так по кругу.
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03.11.2021 09:43 Відповісти
А мы разве движимся,а если и движемся ,то это попытка выжить в пост коммунистсческом государстве с насквозь прогнившей системой управления.
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03.11.2021 09:44 Відповісти
Важливо!!!!! Результат не від того залежить кого опитують, а від того хто опитує та рахує. Не тримайте людей за ідіотів!!!!!
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03.11.2021 09:56 Відповісти
71 процент считает, то мы катимся в ж... и ещё 29 процентов считает, что мы уже там.
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03.11.2021 10:01 Відповісти
Куда указал Коломойский-как бы Карл Маркс-туда Украина и движется. Политически: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. Экономически: Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, Коломойский. Конечная цель -стать Новой Палестиной.
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03.11.2021 10:11 Відповісти
71% не нравится путь в ЕС и НАТО?
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03.11.2021 10:13 Відповісти
Країна не "рухається", її туди тягне ЗЕкодла.
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03.11.2021 10:19 Відповісти
Если 71% так считает,то почему антирейтинг только 60%?!!!
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03.11.2021 10:26 Відповісти
71,1% украинцев считают, что дела в стране двигаются в неправильном направлении , но "слуги" двигающие страну в неправильном направлении .по все тем же подсчетам.все тех же счетоводов из КМИСа все равно в числе лидеров популярности у народа Украины
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03.11.2021 10:30 Відповісти
интересно, а какой нынче правильное направление?
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03.11.2021 12:41 Відповісти
Так .. оце правильне питання а який напрямок правильний???))) Так хто у нас тут самий упоротий борець за правильний напрямок руху?? Агов упороті просвятіть який напрямок правильний ...тільки не для вас упоротих а для всіх... Давайте упороті просвятіть чернь, плебс, какарізницьі тільки не порошенківців...)))) Слухаю в обидва вуха...)))
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03.11.2021 13:14 Відповісти
От коли ви упороті дурні поймете який напрямок правильний для всіх тоб то почнете поважати всіх а не себе упоротих тоді і будем йти в правильному напрямку. Барани продажні.
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03.11.2021 13:18 Відповісти
ИНФЛЯЦИЯ 12% официальная, они, что в магазины не ходят?
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03.11.2021 15:13 Відповісти
 
 