На базі Нацуніверситету оборони України відкрили офіцерські курси: термін навчання - 4 місяці, вартість - 24 тис. грн

На базі Національного університету оборони ім. І. Черняховського відкрили чотиримісячні курси для охочих стати офіцерами ЗСУ. Вартість навчання - 24 тис. грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

"Нема бажання вчитися чотири-п'ять років у військовому виші, чи на річних курсах? Якщо в тебе вже є цивільна вища освіта і 24 тисячі гривень – офіцером можна стати за чотири місяці!"- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чотиримісячні офіцерські курси проводяться на кафедрі військової підготовки головного вишу ЗСУ – Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ). Підготовку можуть пройти громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Водночас наголошується, що військовослужбовці на кафедру військової підготовки не приймаються.

Готують на курсах за двома спеціальностями: "Застосування артилерійських підрозділів" та "Застосування механізованих підрозділів".

Навчання проходить щодня з понеділка по суботу.

Вартість навчання за чотири місяці – 24 тис. грн.

Цього року курсантів вже набрали. Наступний набір стартує з лютого 2022 року: приймання заяв – з лютого по жовтень, проведення вступних випробувань – з квітня по жовтень.

Також читайте: Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани

Кандидати на навчання подають такі документи:

Заява (видає Відбіркова комісія НУОУ);

Копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) – 2 шт.;

Копія картки платника податків – 2 шт.;

Копія свідоцтва про приписку (крім дівчат) або військовий квиток (всі сторінки) – 1 шт.;

Автобіографія складена власноруч;

Фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);

Копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – 1 шт.;

Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності) – 1 шт.;

Оригінал медичної довідки з ТЦК та СП (військкомату) про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки – надається після проходження військово-лікарської комісії у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія НУОУ.

Зазначається, що наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань:

оцінка рівня фізичної підготовки громадян;

оцінка засвоєння громадянами програми допризовної підготовки;

професійно-психологічний відбір.

Довідково. Навчання для осіб, які здобувають вищу освіту, проводиться протягом 2 років за 11 військовими спеціальностями. Вартість та сама – 24 тис. грн (оплата по семестрах по 6000 грн).

Адреса відбіркової комісії: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, 03049, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 (КПП №3), каб. 2а.