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На базі Нацуніверситету оборони України відкрили офіцерські курси: термін навчання - 4 місяці, вартість - 24 тис. грн

На базі Нацуніверситету оборони України відкрили офіцерські курси: термін навчання - 4 місяці, вартість - 24 тис. грн

На базі Національного університету оборони ім. І. Черняховського відкрили чотиримісячні курси для охочих стати офіцерами ЗСУ. Вартість навчання - 24 тис. грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

"Нема бажання вчитися чотири-п'ять років у військовому виші, чи на річних курсах? Якщо в тебе вже є цивільна вища освіта і 24 тисячі гривень – офіцером можна стати за чотири місяці!"- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чотиримісячні офіцерські курси проводяться на кафедрі військової підготовки головного вишу ЗСУ – Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ). Підготовку можуть пройти громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Водночас наголошується, що військовослужбовці на кафедру військової підготовки не приймаються.

Готують на курсах за двома спеціальностями: "Застосування артилерійських підрозділів" та "Застосування механізованих підрозділів".

Навчання проходить щодня з понеділка по суботу.

Вартість навчання за чотири місяці – 24 тис. грн.

Цього року курсантів вже набрали. Наступний набір стартує з лютого 2022 року: приймання заяв – з лютого по жовтень, проведення вступних випробувань – з квітня по жовтень.

Також читайте: Ярош про посаду радника головкома ЗСУ: Є конкретні плани

Кандидати на навчання подають такі документи:

  • Заява (видає Відбіркова комісія НУОУ);
  • Копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) – 2 шт.;
  • Копія картки платника податків – 2 шт.;
  • Копія свідоцтва про приписку (крім дівчат) або військовий квиток (всі сторінки) – 1 шт.;
  • Автобіографія складена власноруч;
  • Фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
  • Копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності – 1 шт.;
  • Копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності) – 1 шт.;
  • Оригінал медичної довідки з ТЦК та СП (військкомату) про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки – надається після проходження військово-лікарської комісії у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія НУОУ.

Зазначається, що наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань:

  • оцінка рівня фізичної підготовки громадян;
  • оцінка засвоєння громадянами програми допризовної підготовки;
  • професійно-психологічний відбір.

Довідково. Навчання для осіб, які здобувають вищу освіту, проводиться протягом 2 років за 11 військовими спеціальностями. Вартість та сама – 24 тис. грн (оплата по семестрах по 6000 грн).

Адреса відбіркової комісії: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, 03049, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 (КПП №3), каб. 2а.

Автор: 

Міноборони (7513) навчання (600) офіцер (99) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+8
скорее бы университет будущего им. зеленского построили - там все будет по-взрослому... платишь через приват-24 сколько скажут и вечером в дие - диплом.. )))) так что большое здание института и не надо - хватит пару-тройку кабинетов (серверная с одним столом ай-тишнику))), комната отдыха с мягкой мебелью))) для ректора-директора и сектретутки... ну и еще одна - гостевая))))
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03.11.2021 09:17 Відповісти
+8
- Почем будут капитан , майор.....маршал и генералиссимус?
- Будут ли также ускоренно за деньги готовить врачей,строителей,сварщиков и т.д.
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03.11.2021 09:54 Відповісти
+7
Тепер всі "квартальщікі" стануть ляйтянантамі
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03.11.2021 09:03 Відповісти
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Ну все. Тепер военкомам 50% калиму збили!
Тепер диплом купив, звання купив і на держслужбу з чистою совістю.
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03.11.2021 08:56 Відповісти
Продажа офицерских званий вышла из тени в официальные ЗЕ-тарифы!!!
Наверняка эту тему брат Ермака замутил!!!
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03.11.2021 09:16 Відповісти
- Почем будут капитан , майор.....маршал и генералиссимус?
- Будут ли также ускоренно за деньги готовить врачей,строителей,сварщиков и т.д.
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03.11.2021 09:54 Відповісти
Та на факультете "ТИК-ТОК" у Поплавского, и то, вроде 12 месяцев обучение!!!
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03.11.2021 10:33 Відповісти
пздц(((
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03.11.2021 08:58 Відповісти
"Взлет, посадка. Ясно." (с)
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03.11.2021 08:58 Відповісти
они там были уже давным-давно...
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03.11.2021 09:01 Відповісти
Тепер всі "квартальщікі" стануть ляйтянантамі
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03.11.2021 09:03 Відповісти
Вот она -- реальная цель этой акции!!!
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03.11.2021 09:27 Відповісти
"Лейтенант я, старшой!"...
1942 год, с желающих защищать Родину приказом ГКО, взымают плату за краткосрочные офицерские и сержантские курсы, также в приказ за N227 - "ни шагу назад", внесены поправки, позволяющие отступать, согласно тарифам км/100 рублей....
У них там вообще мозги жиром заплыли???
Честно - "на голову не налазит"....
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03.11.2021 10:10 Відповісти
ЧистА по маланско-квартальному - бабки на всем, даже война по хер!!!!!
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03.11.2021 09:10 Відповісти
скорее бы университет будущего им. зеленского построили - там все будет по-взрослому... платишь через приват-24 сколько скажут и вечером в дие - диплом.. )))) так что большое здание института и не надо - хватит пару-тройку кабинетов (серверная с одним столом ай-тишнику))), комната отдыха с мягкой мебелью))) для ректора-директора и сектретутки... ну и еще одна - гостевая))))
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03.11.2021 09:17 Відповісти
... и сауна, где принимать экзамены у молоденьких студенток.
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03.11.2021 09:21 Відповісти
ого...сауна )) там истопника держать надо))) не тринькайте бюджетные деньги !!!!! ))))
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03.11.2021 09:23 Відповісти
Эксперты предупреждали - Зе-команда ведет Украину к развалу и деградации. Теперь добрались до офицерских званий. Представляю себе этих недоношенных "командиров" с купленными погонами. Свадебный "генерал" и то более достойная фигура.
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03.11.2021 09:22 Відповісти
І мовила своєю собачою мовою: "ЗА ЧТО?"
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03.11.2021 09:25 Відповісти
Це повна жопа. Можливо з бухгалтера за чотири місяця зробити професійного військового? Пропала армія, зато нове бабло для ЗЕкодли.
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03.11.2021 10:14 Відповісти
А тепер курсанти які вчаться у військових вишах, при 2 -ох річному казармовому режимі, навчаються 5 років і ХОПА --- отримують саме те що і мажор який спить, п'є гуляє нічого не робить, а саме звання лейтенанта. Плюс до всього курсанту після вишу необхідно 5 років відслужити а цим ні.
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03.11.2021 10:16 Відповісти
Короче, бабло косять де тільки можна. Чому можна навчити за 4 місяці?! Я служив ще за часів совка і то у нас учебка була майже 6 місяців. А тут цілого оХВицера за 4 місяці готують...
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03.11.2021 10:17 Відповісти
а скоро там начнут УБД продавать...за одну поездку в серую зону
(как некоторым чинушам это уже достается бесплатно)
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03.11.2021 10:21 Відповісти
Шанс для будущих пенсионеров - как при отсутствии трудового стажа вообще, заработать офицерскую пенсию!
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03.11.2021 10:26 Відповісти
розвалить украинскую армию следует именно такими охвицерами .
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03.11.2021 10:27 Відповісти
А космонавтом можно за неделю, сколько будет стоить? Вы че, вообще ******--ь?*
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03.11.2021 10:41 Відповісти
Добились вже офіцерські звання будуть Купляти. А хто Україну буде захищати, куплені офіцери,!? ХВАТИТЬ КУПЛЕНИХ ПАРКЕТНИХГЕНЕРАЛІВ. НЕ ГАНЬБІТЬ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА. А ТО ДІЙСНІ ОФІЦЕРИ РОЗІРВУТЬ СВОЇ ПОСВІДЧЕННЯ.
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03.11.2021 12:16 Відповісти
То есть генерала купить нормально, а лейтенанта нет)
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04.11.2021 15:52 Відповісти
А деньги кто принимает?? По -прежнему -Братья Ермаки???
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03.11.2021 12:38 Відповісти
Для тех кто не хочет при мобилизации идти рядовым. Разумно. Если например ВУЗ был по геодезии, то с артиллерийскими приборами и картами будет меньше проблем
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03.11.2021 13:28 Відповісти
Военний такая же профессия как и другие. В нормальних странах еще и хорошо оплачиваемая. За образование надо платить, все равно обращование за счет бюджета полностью корумпированно.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
 
 