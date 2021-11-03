СЦКК про танки збройних формувань РФ у районі Тернового та Шимшинівки: Ворог може створити 3 батальйонно-тактичні групи для посилення

Спостерігачі Місії ОБСЄ продовжують фіксувати факти грубого порушення розташування озброєння та військової техніки з боку збройних формувань РФ на окупованій території Луганської та Донецької областей. Йдеться про 114 порушень. 100% зафіксованої техніки противника розміщується поза визначених районів відведення.

Про грубі порушення з боку збройних формувань РФ повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі Тернове, у смузі дій так званого "1 армійського корпусу" збройних формувань РФ було виявлено: танки – 67 одиниць; ББМ – 12 одиниць. У районі Шимшинівки, у смузі дій так званого "2 армійського корпусу" збройних формувань РФ було виявлено: танки – 10 одиниць; ББМ – 25 одиниць.

"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп з метою посилення або ротації підрозділів на лінії розмежування. Підрозділи Збройних Сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - наголошує українська сторона СЦКК.

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