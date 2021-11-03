УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 255 7

СЦКК про танки збройних формувань РФ у районі Тернового та Шимшинівки: Ворог може створити 3 батальйонно-тактичні групи для посилення

СЦКК про танки збройних формувань РФ у районі Тернового та Шимшинівки: Ворог може створити 3 батальйонно-тактичні групи для посилення

Спостерігачі Місії ОБСЄ продовжують фіксувати факти грубого порушення розташування озброєння та військової техніки з боку збройних формувань РФ на окупованій території Луганської та Донецької областей. Йдеться про 114 порушень. 100% зафіксованої техніки противника розміщується поза визначених районів відведення.

Про грубі порушення з боку збройних формувань РФ повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі Тернове, у смузі дій так званого "1 армійського корпусу" збройних формувань РФ було виявлено: танки – 67 одиниць; ББМ – 12 одиниць. У районі Шимшинівки, у смузі дій так званого "2 армійського корпусу" збройних формувань РФ було виявлено: танки – 10 одиниць; ББМ – 25 одиниць.

"Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп з метою посилення або ротації підрозділів на лінії розмежування. Підрозділи Збройних Сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ", - наголошує українська сторона СЦКК.

Читайте: Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО 77 танків за межами місць зберігання, - звіт

Автор: 

танк (2094) Донбас (22358) СЦКК (642) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не може бути,якась брехня.В очах у Путіна любов,просто треба припинити стріляти.
показати весь коментар
03.11.2021 09:07 Відповісти
Смени пластинку , заело .
показати весь коментар
03.11.2021 09:27 Відповісти
Чтоб такие как ты помнили.
показати весь коментар
03.11.2021 09:34 Відповісти
Джавеліни допоможуть танкистам-терористам померти всім в один день - день їхнього наступу і цей день наближається. Тому танкистам-терористам лишилось вже недовго, останні дні.
показати весь коментар
03.11.2021 10:18 Відповісти
да нет тут надо провести спецоперацию послать туда пару десятков солдат диверсантов там они
получают доступ к Градам и с максимальной ударного расстояния наносят удары с Востока на группировкам техники и живой силы.. и испаряются.... поди потом найди кто открыл случайно "дружественный огонь" уничтоживший по пол батальона в каждом отстойнике... воевать надо даже диверсии и десант также нужен-- но не с этим мырытворцем идиотом...
показати весь коментар
03.11.2021 09:37 Відповісти
Що, знов медійна провокація? Чекаємо заперечення від людей Зермака.
показати весь коментар
03.11.2021 11:00 Відповісти
 
 