Рейтинг партій: "СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батьківщина" - 15,4%, "ЄС" - 15,1%, "Сила і честь" - 5,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Якби вибори до парламенту відбувалися наприкінці жовтня, до парламенту пройшли б п'ять партій. Найбільшу підтримку здобули б партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), ОПЗЖ (17%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%) (різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки). Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Дещо менше прохідного бар'єру мають партія Д. Разумкова (4,5%) та Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топпартій змінилася в межах похибки.
Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби вибори відбувалися в кінці жовтня, до Верховної Ради пройшли б (подолали б 5% прохідний бар’єр) п’ять політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС", "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партія Д. Разумкова і Радикальна партія. Найбільшу підтримку отримали одразу чотири партії, чий рейтинг відрізняється в межах похибки: "Слуга народу" (11,2% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (відповідно, 10,4% і 17%), "Батьківщина" (9,4% і 15,4%) та "ЄС" (9,2% і 15,1%). Формально, різниця в підтримці цих політичних сил – у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце. Далі йде партія "Сила і честь" (3,4% і 5,6%). Формально набирають менше прохідного бар’єру, але близькі до проходження партія Д. Разумкова (2,8% і 4,5%) та Радикальна партія (2,8% і 4,5%). Підтримка "Української стратегії Гройсмана" становить, відповідно, 2,2% і 3,6%. Порівняно з липнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки", - йдеться у дослідженні.
"За останній період продовжує триматися ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Батьківщини" і "ЄС". Причому, партії йдуть "щільно", і відрив між ними досить незначний, переважно в межах статистичної похибки. Наприклад, у цьому опитуванні різниця для всіх топ-4 партій у межах похибки. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану). Рейтинги всіх топ-партій за результатами поточного опитування фактично не відрізняються від рейтингів партій станом на липень 2021 року, а ті коливання, які можна бачити – залишаються у межах статистичної похибки", - пояснили у КМІС результати опитування.
Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.
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Буде як завжди - олігархи знайдуть "новые лица" і під лозунгом "тільки не Юлька" поведуть їх(тобто самих себе) до влади.
А Зе скоро буде боротись за трете місце з ЕС. Його електорат поступово перетікає до ОПЗЖ і Батьківщини в залежності від орієнтації (проросійська/проукраїнська)
"https://parlament.ua/interview/zelenskij-na-nastupnih-viborah-matime-lishe-dvoh-konkurentiv-socziolog-olga-balakireva/ У нього (Зеленського) сьогодні два основні конкуренти; більше, на жаль, немає. Це Петро Порошенко та Юрій Бойко. Я можу помилятися, але на мій погляд Юлія Тимошенко сьогодні вже не конкурент у президентській компанії. Так, має досить високий рейтинг, але я думаю, що це, швидше, якась інерція. Та й, власне, запропонувати їй нічого. Важко уявити, з чим би вона могла б сьогодні вийти, щоб привернути до себе значну кількість електорату. "
Воно просто озвучує хотелки своїх хазяїв - ніякої Тимошенко. Всі інші там "свої" і між собою вони легко домовляться.
ИСПЫТАНИЕ КОВИДОМ.
Украину накрыла третья, кажется, самая большая волна эпидемии ковида, которая оказалась неожиданно тяжелой, как для населения, так и властей. Создается парадоксальная ситуация. Офис президента Украины и Кабмин Украины, с одной стороны, явно растеряны, некомпетентны и не справляются в борьбе с очередной, огромной волной заболеваний ковидом, с другой стороны власти боятся поддержать любую внутриполитическую и общественную инициативу вне усилий Кабмина. Они никого не слушают и больше рассчитывают на финансовую помощь западных институтов и на материально-техническую поддержку других стран в рамках международной программы ВОЗ по вакцинированию и организации специальных мер ограничения и контроля населения, чем на собственные усилия Украины.
Это хорошо видно из официальной реакции украинских властей на попытки лидера «Батькивщины» Тимошенко, которая призывает сделать более эффективной, прозрачной и менее сумбурной борьбу правительства с ковидом. Ведь уже хорошо видно, что у власти нет плана борьбы, им важно снять с себя ответственность за происходящее и умело заглушить здоровую критику. В результате, появились первые негативные для власти политически сигналы- украинцы уже не доверяют ни словам, ни мерам правительства, которые призваны радикально улучшить ситуацию с эпидемией. Но даже такое простое, но рациональное предложение лидера «Батькивщины» Тимошенко сделать бесплатными ПЦР-тесты и то вызвали глухую реакцию властей. Также Тимошенко справедливо добивается того, чтобы в условиях пандемии 15 млрд в Госбюджете были перенесены со строительства дорог на нужды медицины - те же бесплатные тесты, доплаты врачам, обеспечение кислородом и лекарствами больных.
Но правительство с подозрением относятся к любым попыткам здоровой оппозиции хоть как-то уменьшить страдания украинцев во время эпидемии или сделать политику властей более понятной и рациональной. Сейчас ,в первую очередь, нужно спасать людей, а не тайно готовится в перевыборам.
При этом другие политические оппозиционные силы - ЕС Порошенко и ОПЗЖ Медведчука довольно равнодушно смотрят на неэффективную и сумбурную борьбу правительства с очередной волной ковида. Потому, что в этой теме мало поводов для пиара, но много опасностей и ответственности за свои шаги.
Не лучше ведет себя и политическое руководство страны. Президент проводит важные совещания и поездки. Президент Украины, уверенный в том, что ему доверяют 70% населения страны, призывает украинцев не смотреть социальные сети, а быстрее вакцинироваться, увы - слабая реакция. Премьер-министр выступает с туманными прогнозами о скором финише эпидемии, а спикер Верховной рады вообще занят важным делом- укреплением своей власти в секретариате украинского парламента. Все усилия СНБО уходят на формирования удобного для Офиса президента Реестра олигархов или поиска новых объектов санкционирования, а не ликвидации эпидемии, как угрозы национальной безопасности.
Таким образом, все усилия по борьбе с коронавирусом в Украине реально сосредоточилось на фигуре министра охраны здоровья Ляшко, о существовании которого, до начала эпидемии, никто не подозревал. Так власть умело отделяет ответственность за свои дела и слова в этом рискованном деле борьбы с ковидом. В случае поражения или острой общественно-политической и международной критики, всегда можно найти «козла отпущения» в работе Кабмина. При этом , повторяем ,власть ревниво следит ,чтобы ни украинская общественность, ни реальная патриотическая оппозиция не вмешивалась в его дела - это важнее, чем реальные результаты и последствия борьбы с ковидом.
Так закладываются основы будущей украинской катастрофы, когда гуманитарные последствия эпидемии ковида в Украине соединятся с социально- экономическими и острыми политическими проблемами страны и приведут не к выздоровлению, как в других странах, а глубокому необратимому кризису.
Другое дело, что каких-то катастрофических угроз второму сроку Зеленского пока всё ещё нет. На старт вышел Дима с деньгами Рината… Но во что это выльется, пока совсем не очевидно.
Ексспікер Ради прокоментував голосування "Батьківщини" разом зі "Слугою народу" за його відставку.
https://lb.ua/news/2021/10/07/495718_razumkov_radi_zyavilasya_nova.html
Досить казкарів .
Звідки шкребуть оті рейтинги невідомо, 100% намальовані,намагаються людей знову зомбувати.
Они: - а у нас уже вашего возраста достаточно опрошено, идите дальше...
"ЄС"- має підтримку 15,7%
"Слуга народу" - 15,5%
"Батьківщина" (13,6%) та ОПЗЖ (13%).
За партію "Сила і честь" мають намір голосувати 8,6%, "Наші" - 5,7%, РПЛ - 5,6%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,6%. Решта політичних сил мають значно нижчу підтримку.
Крім того, найбільша кількість опитаних (27,2%) вважає "Європейську солідарність" головною опозиційною силою
23.10.21 "Після публікації кожних рейтингів ми отримуємо листи з погрозами
31.10.2021 Пішов із життя засновник КМІС Валерій Хмелько
03.10.2021
Задрало! работы в стране ноль делается, тупо на самотеке валимся на бок, а народ развлекают банерами велыкого будивныцтва и **** рейтингами, как там бубочка самый любимый, а этот не любим народом, а тот в пролете и так по кругу. Добавим туда зашкварики от слуг, и часто как раз под зашквары президента выкатывают какогото идиота который должен начудить. И все новости аааа, алярм, Третьякова порадовалась смерти Полякова. Да срать на эту дуру, чё про нее пишут и показывают везде, а дело вагнеровцев +- телеканалы одного Пороха, цензор, буквы и дальше по блогерам по мелочи... и кстати странная смерть нардепа так и осталась странной смертью, все списано на наркоту + бухло, а говорят он не наркоман... но, хайп жешь, спихнули все внимание на идиотину старую...
и с дня на день одно гавно за другим, одно за другим, а работы ноль, нету, но мани. Потом приходишь в магаз и бац масло по 50 по акции, олийки 800грам бутылочка по 60! и далее по списку как у Тищенко только не по 12 а по 150.
И я искренне желаю, что б этот балаган закончился и пора бы журналистам уже не уйней страдать как Шабунин у себе в ФБ, а начать освещать реальность и задавать тяжелые вопросы власти. Что бы она отвечала за то что натворила перед людьми.... суки... предыдущая власть на фоне этого треша реально блин "команда мстителей" от известного продакшина голивудского
накипело
Вибране · 19 год ·
До речі, за останні кілька днів всі обговорили з усіх боків нові президентські рейтинги від Центру Разумкова - але щось я не помітив, щоб хтось згадав рівень антирейтингів по цьому опитуванню.
Між тим, там є два сюрпризи:
- Антирейтинг Зеленського сягнув 31,9%. Це перший показник по країні, він сприймається як гірший кандидат, ніж Петро Порошенко і Віктор Медведчук - які замикають трійку;
- Антирейтинг Тимошенко склав 13,8%.
Напевне, уже всі зрозуміли, що в нашій країні варто дивитись не на рейтинг, а на антирейтинг. Тому що якщо рейтинги можна підшаманити, то антирейтинг навпаки, намагаються занижувати.
Так ось навіть із заниженим антирейтингом "нова зелена бубочка" уже догнала і перегнала всіх старих жаб.
З чим його і вітаю.
П. С. А заодно зафіксуємо, що антирейтинг Тимошенко знову різко впав - видать, у когось знову забуксувала кампанія шельмування.