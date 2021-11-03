Рейтинг партій: "СН" - 18,3%, ОПЗЖ - 17%, "Батьківщина" - 15,4%, "ЄС" - 15,1%, "Сила і честь" - 5,6%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до парламенту відбувалися наприкінці жовтня, до парламенту пройшли б п'ять партій. Найбільшу підтримку здобули б партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), ОПЗЖ (17%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%) (різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки). Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Дещо менше прохідного бар'єру мають партія Д. Разумкова (4,5%) та Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топпартій змінилася в межах похибки.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби вибори відбувалися в кінці жовтня, до Верховної Ради пройшли б (подолали б 5% прохідний бар’єр) п’ять політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС", "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру партія Д. Разумкова і Радикальна партія. Найбільшу підтримку отримали одразу чотири партії, чий рейтинг відрізняється в межах похибки: "Слуга народу" (11,2% серед усіх респондентів і 18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (відповідно, 10,4% і 17%), "Батьківщина" (9,4% і 15,4%) та "ЄС" (9,2% і 15,1%). Формально, різниця в підтримці цих політичних сил – у межах статистичної похибки, тому вони "ділять" з приблизно однаковою підтримкою перше місце. Далі йде партія "Сила і честь" (3,4% і 5,6%). Формально набирають менше прохідного бар’єру, але близькі до проходження партія Д. Разумкова (2,8% і 4,5%) та Радикальна партія (2,8% і 4,5%). Підтримка "Української стратегії Гройсмана" становить, відповідно, 2,2% і 3,6%. Порівняно з липнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання – у межах статистичної похибки", - йдеться у дослідженні.

Також читайте: Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а "Слуги народу" з 25,8% до 20,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

"За останній період продовжує триматися ситуація з електоральним домінуванням чотирьох політичних сил: "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Батьківщини" і "ЄС". Причому, партії йдуть "щільно", і відрив між ними досить незначний, переважно в межах статистичної похибки. Наприклад, у цьому опитуванні різниця для всіх топ-4 партій у межах похибки. Фактично, є чотири політичні гравці з досить близькою підтримкою, чий порядок за результатами опитування може варіюватися залежно від методичних факторів (наприклад, метод опитування) та поточних контекстних умов (наприклад, щойно оприлюднене резонансне розслідування, яке може спочатку мати вплив, але потім ситуація може повернутися до попереднього стану). Рейтинги всіх топ-партій за результатами поточного опитування фактично не відрізняються від рейтингів партій станом на липень 2021 року, а ті коливання, які можна бачити – залишаються у межах статистичної похибки", - пояснили у КМІС результати опитування.







Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.