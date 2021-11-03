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Новини Мажори на дорогах
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"На зоні її ніби немає": стало відомо, як відбуває термін Зайцева, яка вчинила смертельну ДТП у Харкові

Винуватиця резонансної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, яка відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область), не отримувала зауважень від керівництва установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Обозреватель" розповіла начальниця центру Інна Мицюк.

За її словами, Зайцева відбуває покарання у секторі мінімального рівня безпеки – для засуджених за злочини з необережності. Крім неї, в секторі перебувають 12 осіб, 11 із них засуджено за скоєння ДТП.

"Це сектор з окремим входом і своїм прогулянковим двориком, кімнатою для їжі, душовою тощо. Вільно пересуватися засуджені можуть лише своїм двориком, а так їх супроводжують молодші інспектори - на роботу, в лазню, на обід тощо", – зазначила Мицюк.

Засудженим дозволено користуватися інтернетом під наглядом адміністрації, при цьому не можна відвідувати заборонені сайти та соцмережі. Дозволено також спілкуватися із родичами через Skype.

Оскільки Зайцева має виплачувати компенсації постраждалим та родичам загиблих у ДТП, вона зобов'язана працювати. За словами начальника виправного центру, вона значиться на ділянці української вишивки.

"Про нашу установу знають, а також про те, що у нас можуть вишивати, тому замовляють вироби. За місяць Зайцева заробляє від 1,8 тис. до 3 тис. грн залежно від вартості виробу", - уточнила Мицюк.

За її словами, у центрі Зайцеву відвідують мати та бабуся. З боку адміністрації засуджена не отримувала жодних зауважень. За словами Мицюк, "її не помітно, на зоні її ніби немає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Автор: 

ДТП (4495) Зайцева Олена (94) в’язниця (444)


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Топ коментарі
+55
По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет".

Об этом вам все и говорят - проверьте, ее там у вас и нет И не как будто.
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03.11.2021 09:12 Відповісти
+43
Схоже на пансіон для благородних дівиць. Те, що вона вишиває - не вірю. Не маю нічого проти таких умов. Але!!! Такі умови повинні бути або для всіх, або ні для кого. Робити різницю між багатими і бідними заборонено Конституцією.
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03.11.2021 09:12 Відповісти
+42
Да,ПАНЕАСТАРОЖНАСТИ много раз ездила на красный,превышала скорость в городе и в результате убила много людейА приговор-судьи,вы просто ублюдки...
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03.11.2021 09:18 Відповісти
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не договоримся никогда. оба не виноваты. ей пожизненное, ему год условно.
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03.11.2021 13:51 Відповісти
Что это за правило такое? Я про перекресток на зеленый?
Что за чушь?
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03.11.2021 17:05 Відповісти
Что это за правило такое? Я про перекресток красный ,150 км ч под наркотой?
Что за чушь?
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03.11.2021 18:41 Відповісти
Это твоя чушь, тебе и рассказывать. Я таких правил не знаю.
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03.11.2021 19:38 Відповісти
на зоне ее как будто нет
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03.11.2021 09:21 Відповісти
а може и есть, хез
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03.11.2021 09:32 Відповісти
шесть погибших, остались 6 отцов, 6 сыновей, 6 дедов......удивительно, что она еще сидит
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03.11.2021 09:27 Відповісти
Зайцева отбывает наказание в секторе минимального уровня безопасности - для осужденных за преступления по неосторожности…
Она в «элитном корпусе» сидит, для богатых так сказать, так что ей там ничего не угрожает.😡
А жаль, была бы как все, уже давно бы «покончила жизнь самоубийством»..
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03.11.2021 09:44 Відповісти
ну ага, со шваброй в .... "руке"
чего вы такой кровожадный то? ну натупила немного, раскаялась(шо не на броневике ехала и не отбросила Дронова)
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Таки ты тварь продолжаешь ее отмазывать! Родственник?
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03.11.2021 10:49 Відповісти
я вообще за то шоп ее убили, вон, Трамп бы помог с табуретками(итс Электрик ).
а Дронову я бы дал штраф и "условку". просто как суд смотрит - если бы Дронов не нарушил(штраф 500 грн. наверное), то Зайцеву бы не зацепил.(6 трупов наверно)
а вы на эмоциях мну обосрал, "спасибо", шо уж, тут уж
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03.11.2021 10:54 Відповісти
Не лети низко Зайцева то нарушение Дронова не привело бы к трагедии.
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03.11.2021 13:51 Відповісти
ахаха, где вы видел шоп кто то сделал чо то?
разве рашкованец-осетин специально поехал в швейцарию и убил диспетчера. который может и не особо виновен был.
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03.11.2021 09:46 Відповісти
Раз Дронов не в таких умовах відбуває покарання, значить він вчинив дтп умисно, а вона з необережності. Твою ать. Жах
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03.11.2021 09:27 Відповісти
Так само сидит. Все водители так сидят +/-

Когда собираетесь выскочить на дорогу не глядя вспоминайте этот факт.
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03.11.2021 09:39 Відповісти
Ну Дронова с бабами же не посадят. Это ему очень дорого будет стоить.
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03.11.2021 13:39 Відповісти
На самом деле Зайцева тоже жертва, - жертва государства выдавшее ей права на управление оружием массового поражения. И таких зайцевых неадекватов у нас тысячи по дорогам ездя и тысячи уже сидят. у государства бизнес такой.
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03.11.2021 09:27 Відповісти
та да. жертва пожевтвенней шести покойников.
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03.11.2021 11:37 Відповісти
"Жертви" - це ті кого вона вбила!
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03.11.2021 21:41 Відповісти
Почти санаторий.
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03.11.2021 09:32 Відповісти
Просто напоминаю про еще парочку быдлохарьковских убийц, они наказание тоже(как, наверно, зайцева) не отбывают:
полтавец, каратуманов...
Т.н. правоохранителей в стране не существует. И дело только во времени, когда этой функцией займутся другие(уже тайно занимаются, имею ввиду в открытую). Просто прошу этих других начать с тех, кто ранее и сейчас ОБЯЗАН выполнять эту работу. Еще хотелось бы получить назад процент от выплаченной за 30 лет суммы налогов, отданной на содержание "правоохранителей". Потрачу на благотворительность - переведу тем, другим, если найду их деятельность справедливой.
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03.11.2021 09:32 Відповісти
еще в Полтаве есть жена прокурора, которая пацана с велосипедом на переходе сбила - он умер в больнице по итогу. так ее прямо из зала суда отпустили
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03.11.2021 10:50 Відповісти
ого!
дал бы ссылку - это вообще беспредел. хотя, может внезапно выехал, так что в таких случаях я как бы на стороне того кто не может вот взять и ОСТАНОВИТЬ тонну железа, бо Вася внезапно выехал(не вел подле себя по правилам) на пеш.пер.
Ты сам просто представь - едешь напр. вечером, и тут тело тебе под колеса на велике бросается - Твоя реакция? И вна "суде" ты что скажешь? - Посадите меня бо я не успел за секунду остановиться?
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03.11.2021 11:35 Відповісти
Да, читал об этом. Много подобных случаев, и отсутствие уничтоженной уголовником кучмой правоохранительной системы(не восстановленной никем из следующих - будто уголовник кучма никуда не уходил с поста) - гарантия продолжения войны на дорогах "элиты" с быдлом(разумеется, в одни ворота).
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03.11.2021 11:50 Відповісти
Намекают на то, что Зайцева скоро выйдет за хорошее поведение
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03.11.2021 09:35 Відповісти
Оба скоро выйдут, т.к. следствие велось несколько лет, они типа в СИЗО сидели, где один года за два идет.
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03.11.2021 17:07 Відповісти
Благодаря закону расспасшейся ***** наденьки.
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03.11.2021 19:35 Відповісти
Судя по описанию условия лучше чем в пионер лагере у нас были. Правда у нас еще надзиратели-воспитатели походу жестче были и интернета небыло чтобы с друзьями и родителями постоянно общаться
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03.11.2021 09:38 Відповісти
СРСРівський піонертабір, в порівнянні з цим "сектором", це зона строгого режиму
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03.11.2021 09:41 Відповісти
за ШЕСТЬ трупов - отдых на курорте и через год на выход !!! да судью привязать к батарее и у нее на глазах убить ее ребенка что бы оно почуствовало боль утраты украинские судьи мрази все поголовно ....законы только для нищих, кто не может мразям в мантиях занести денег
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Ты дебил? Судья по максимуму присудил ей - 10 лет.
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03.11.2021 13:41 Відповісти
Судья не может дать больше, чем прописано в УПК. Так что в данном конкретном случае вопросы не к судье, а к Портновскому УПК, созданному для защиты преступников от закона.
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03.11.2021 14:10 Відповісти
А к чему здесь УПК?
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03.11.2021 17:17 Відповісти
Сорян, УК.

"Стаття 286.

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -

...

3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

"
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03.11.2021 17:50 Відповісти
Отьєрєбьє, а що таке "УК"? труднощі перекладу, козліна?
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03.11.2021 19:15 Відповісти
...а реально ж двойника всунуть кусков 5 зеленых в месяц и администрации 100. семья сумму поднимет
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03.11.2021 09:50 Відповісти
в Китае так и делают. реально, а не хиханьки то. Миллиардера садят, а потом замена, как в том фильме, вроде не смотрел, но этот, "Фунт" был или кто там - проффесианальный сидун
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03.11.2021 11:39 Відповісти
Так кетаёзы ж все на одно лицо
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03.11.2021 16:58 Відповісти
"белошвейки добросовестно отрабатывали каждый полученный су"
А.Дюма
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03.11.2021 09:57 Відповісти
Ну эту хоть посадили, и то из-за резонанса и количества погибших. А вообще в стране полное безвластие и хаос. Моя история пример как расследуют в Украине дела по ДТП. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может , как ни в чём не бывало, 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k .

Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637

А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637

Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933

, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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03.11.2021 09:59 Відповісти
Папа юного водителя оказался бывшим начальником областного Уголовного розыска,\\\\\\\\\\\\\

и сразу не "упали на мороз"?
странно.
а вообще о - документируйте и пригрозите обращением в т.н. ЕСПЧ.
правда там адвокаты тоже не за еду работают, ну, те шо подготавливают всю ерунду.
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03.11.2021 11:43 Відповісти
Всё эти фальсификации и замалчивания позволили КСМЭ № 110-К выдать результат, что 30.04.2020 было некое происшествие, даже не ДТП, в котором я получил только лёгкие травмы, и которые не являются криминалом. А все тяжелые травмы я получил ранее и где-то в другом месте. \\\\\\\\\\\\\\\

Вы можёшь не Йокать-ть?
иббо нё люблю "умнмков". просто нё ысёгда читаю скулёниё ымёсто шо "мужик пошел и расправился"
Ты хотя бы мужик, не?
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03.11.2021 13:57 Відповісти
С кем расправился и как? Я инвалид. Сейчас хожу с трудом и тростью. А пишу о своей истории только потому, что хочу предупредить людей об уровне разложения в правоохранительных органах.
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03.11.2021 14:25 Відповісти
Слава Иисусу шо не труп.
Просто надо смириться, ибо жить тут = как вы и сказал. Что тут спорить то?
Здравия вам смерть ворогам.
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03.11.2021 19:15 Відповісти
Моя ты кыця, сейчас расплачусь , ну то что восемь человек погибло из-за неё це таке. Она там пожизненно должна сидеть и молиться о прощении
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03.11.2021 10:01 Відповісти
Бухала, кололась, гоняла по городу ... хозяйка жизни.
И тут сидит тихо и незаметно, да еще вышивает.
Кто то сидит за неё? Или совсем никто не сидит.
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03.11.2021 10:09 Відповісти
готовят на УДО
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03.11.2021 16:54 Відповісти
Нічого подібного. Зая страждала від дискримінації водіїв за гендерною ознакою, і вимушена була щоразу випивати 50 крапель Корвалолу, перш ніж сісти за кермо. Щоб вижити в цьому світі чоловічої тиранії і сексизму. В Корвалолі є Фенобарбітал і спирт, що і призвело до позитивних тестів її золотого дощу сечі. Волю Заї! Заї волю!
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04.11.2021 08:32 Відповісти
розібрати на органи це нікчемне створіння
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03.11.2021 10:13 Відповісти
Короче вольгонтиє условія А може її дійсно на зонЄ нЄт?
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03.11.2021 10:14 Відповісти
А що це за фашизм і ксенофобія? Це прямі порушення прав людей. Якщо ти мажорка - то і тюрма не тюрма, а так - пансіонат.
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03.11.2021 10:16 Відповісти
По ее словам, в центре Зайцеву навещают мать и бабушка. Со стороны администрации осужденная не получала никаких замечаний. По словам Мицюк, "ее не заметно, на зоне ее как будто нет". Источник: аркизет, **********,
Вишивала я узори із тривогой пополам.
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03.11.2021 10:26 Відповісти
"За месяц Зайцева зарабатывает от 1,8 тыс. до 3 тыс. грн в зависимости от стоимости изделия"
В прошлой жизни это была стоимость её ужина, чтоб поесть.
Без учёта трат на алкоголь и кокс

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03.11.2021 10:33 Відповісти
Эта наркоманка - убийца зайцева должна не вышивать крестиком, развлекаясь в интернете, а работать во вредных условиях - разливать по банкам лакокрасочную продукцию без респиратора .... Чтобы через пару лет подохнуть от астмы, отравления и ещё 25-и болячек....
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03.11.2021 11:05 Відповісти
Думаю років через пять амністують за хорошу поведінку. І може то і правильно. А то зробили показатєльну казнь дівчині, а як депутат чи немає ЗМІ, то зразу і водій не той, і в копів камери не включені були, і все в такому дусі.
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03.11.2021 11:25 Відповісти
А папик ее посещает?
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03.11.2021 11:27 Відповісти
с деревянной пыпиской..
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03.11.2021 11:40 Відповісти
Расстрелять её нахер! И других таких же блатарей, совершивших убийство по неосторожности,нарушив Правила! Каждый день таких вижу! Достаточно постоять на съезде с ,,круга" 2 минуты! Всё ,как обычно: у БМВ ,,нет" поворотников,дебилы с крайней левой ,, режут" тех,что справа !
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03.11.2021 11:30 Відповісти
у нас за курицу больше дают чем за 6 человек на курорт отправляют а за курицу на рудники
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03.11.2021 11:30 Відповісти
подъезжать к перекрестку, где уже горит желтый, на скорости за сотню - это неосторожность?
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03.11.2021 11:39 Відповісти
норм и зпха...на воле нищета....вот и мочи 6 человеков джыпом-и не парься в шыколаде на зоне.....
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03.11.2021 11:39 Відповісти
Рассчитывает за примерное поведение условно-досрочное освобождение получить . . .
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03.11.2021 12:01 Відповісти
Соромлюсь спитати скільки отримує мицюк щоб не помічати зайцеву на зоні,скільки коштують ті корумповані очі?
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03.11.2021 12:29 Відповісти
Харошая девочка, папа построил личную зону отсидки, в которой она вышивает "крестиком". А я недавно был в Одесской области и видел, как женщины грузят свежепиленный камень-ракушняк на КАМазы в шахтах. Каждый камень, с него еще капает вода, весит 20-30 кг. А в Луганской области (контролируемая Украиной часть) женщины из стальной проволоки вяжут пружинные блоки. Это страшно, они стараются прокормить семьи своих мужей алконавтов, как-то выжить. А убийца шести невинных людей - вышивкой на зоне занимается в отдельно построенном блоке.
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03.11.2021 12:35 Відповісти
В Украине каждый второй пенсионер готов вышивать вам что угодно...хоть крестиком...хоть строчкой......за 3000 грн...давайте заказы.....
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03.11.2021 13:37 Відповісти
вот тут расстрелять. Не гуманно.
да хоть 5 лет в золотой клетке.
суть. Из неё ничего уже хорошего не будет.
итого. Пусть хоть отрабатывает своё содержание в клетке. Вот это гуманно.
плять. Но это все нужно показывать по Тв каждые пол часа. Может у кого то из дебилов что-то сработает в мозгу.
пс. Не знаю как и почему у них там у скандинавов нет такой преступности. Хотя она тоже есть. Украл велосипед.
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03.11.2021 14:02 Відповісти
Да словесный Оборот конечно подобран отвратительно... "как будто нет" дать этой Мацюк почитать пару книг по риторике....как человек я могу понять...но как общение с общественностью звучит отвратительно...
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03.11.2021 14:30 Відповісти
Вот как твари беспокоятся о мажорах, на всё готовы пойти, лишь бы давали бабло. А вот законы для них, не существуют, что они только не выдумывают, лишь бы получить от этого выгоду.
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03.11.2021 14:33 Відповісти
Интересны случаи "неосторожности" других 11 сидельниц, их биографии и материальный достаток...
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03.11.2021 16:59 Відповісти
Адвокат пострадавших Лариса Матвееваhttps://www.facebook.com/larysa.koretska/posts/2685842371446231 пояснила , что исправительные центры, согласно закону, исполняют наказание в виде ограничения свободы в отношении лиц, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Тогда как Зайцева и второй участник ДТП Геннадий Дронов были осуждены именно за тяжкое преступление и приговорены именно к лишению свободы (то есть изоляции) на 10 лет.",а значить зайка должна быть в колонии, но деньги сделали свое дело и ее отправили отбывать наказание в исправительный центр, где условия получше
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03.11.2021 14:38 Відповісти
а Дронов где и чем кормится?
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03.11.2021 16:59 Відповісти
СМИ писали, то Дронов в колонии как и предусмотрено приговором
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03.11.2021 18:48 Відповісти
Ну хоч ікону з неї пиши...
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03.11.2021 14:49 Відповісти
такими темпами, по 3 тысячи она будет 3 миллиона грн выплачивать 83 года.
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03.11.2021 15:29 Відповісти
Виходить що там тільки джакузі зі спа немає.....
Чи Є????
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03.11.2021 16:03 Відповісти
За зелёные конфетные обвёртки они предают людей и губят страну. Есть Бог на свете, или миром уже давно правит Сатана. https://stihi.ru/2012/09/20/6400
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03.11.2021 18:04 Відповісти
А что с Дроновым, законопаченым за компанию?
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03.11.2021 18:31 Відповісти
Может,эту тварь кто-то переедет со временем.Карма,как бы.
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03.11.2021 19:33 Відповісти
я так понял за нее заплатили, и определили в комфортные условия
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03.11.2021 20:29 Відповісти
Мертвим вже нічого не треба, а її можна ще перевиховати. І вона не є чимось особливим в цій країні, просто їй і її жертвам не пощастило бути не в той час і не в тому місці, а так за вживання наркотиків (в т.ч. за кермом) 10 років нікому не дають, а депутатів взагалі відпускають.
І власне як до жінки до неї і має бути інше відношення.
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03.11.2021 23:42 Відповісти
кто эту морду держит на цензоре уже три дня?
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04.11.2021 08:58 Відповісти
Чуднивец! Не чуди. Лучше почитай санкцию статьи, по которой Зайцева получила срок и увидишь, что больше 10 лет тюрьмы там не предусмотрено. Так что ублюдок пока ты!
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04.11.2021 09:10 Відповісти
Бузько, не тащи сюда бузину! Преступление, за которон осуждена Зайцева , является совершенным по-неосторожности и к тяжким не относится!
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04.11.2021 09:16 Відповісти
ПОДСКАЖИТЕ плизз, кто знает правила. На большом перекрестке почьти каждый день одна история. Перехожу на зеленый светофор по зебре ---- авто которым напрво едут как будто пешехода нет. Сегодня например ауди кьюшка , еще б один шаг сделал и снесла б к предкам. Покричал ему в окно. А вообще как нужно переходить ? Кто знает законы, что делаю не так ?
И можно ли в авто например от испуга кинуть бутылочку стеклянную боржоми ?
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08.11.2021 13:42 Відповісти
Просто насколько я понимаю авто могут поворачивать на право на красный если им не мешает пешеход или другое авто... так ?
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08.11.2021 13:43 Відповісти
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