"На зоні її ніби немає": стало відомо, як відбуває термін Зайцева, яка вчинила смертельну ДТП у Харкові

Винуватиця резонансної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, яка відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область), не отримувала зауважень від керівництва установи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Обозреватель" розповіла начальниця центру Інна Мицюк.

За її словами, Зайцева відбуває покарання у секторі мінімального рівня безпеки – для засуджених за злочини з необережності. Крім неї, в секторі перебувають 12 осіб, 11 із них засуджено за скоєння ДТП.

"Це сектор з окремим входом і своїм прогулянковим двориком, кімнатою для їжі, душовою тощо. Вільно пересуватися засуджені можуть лише своїм двориком, а так їх супроводжують молодші інспектори - на роботу, в лазню, на обід тощо", – зазначила Мицюк.

Засудженим дозволено користуватися інтернетом під наглядом адміністрації, при цьому не можна відвідувати заборонені сайти та соцмережі. Дозволено також спілкуватися із родичами через Skype.

Оскільки Зайцева має виплачувати компенсації постраждалим та родичам загиблих у ДТП, вона зобов'язана працювати. За словами начальника виправного центру, вона значиться на ділянці української вишивки.

"Про нашу установу знають, а також про те, що у нас можуть вишивати, тому замовляють вироби. За місяць Зайцева заробляє від 1,8 тис. до 3 тис. грн залежно від вартості виробу", - уточнила Мицюк.

За її словами, у центрі Зайцеву відвідують мати та бабуся. З боку адміністрації засуджена не отримувала жодних зауважень. За словами Мицюк, "її не помітно, на зоні її ніби немає".

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.