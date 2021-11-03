"На зоні її ніби немає": стало відомо, як відбуває термін Зайцева, яка вчинила смертельну ДТП у Харкові
Винуватиця резонансної ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева, яка відбуває покарання у Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область), не отримувала зауважень від керівництва установи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Обозреватель" розповіла начальниця центру Інна Мицюк.
За її словами, Зайцева відбуває покарання у секторі мінімального рівня безпеки – для засуджених за злочини з необережності. Крім неї, в секторі перебувають 12 осіб, 11 із них засуджено за скоєння ДТП.
"Це сектор з окремим входом і своїм прогулянковим двориком, кімнатою для їжі, душовою тощо. Вільно пересуватися засуджені можуть лише своїм двориком, а так їх супроводжують молодші інспектори - на роботу, в лазню, на обід тощо", – зазначила Мицюк.
Засудженим дозволено користуватися інтернетом під наглядом адміністрації, при цьому не можна відвідувати заборонені сайти та соцмережі. Дозволено також спілкуватися із родичами через Skype.
Оскільки Зайцева має виплачувати компенсації постраждалим та родичам загиблих у ДТП, вона зобов'язана працювати. За словами начальника виправного центру, вона значиться на ділянці української вишивки.
"Про нашу установу знають, а також про те, що у нас можуть вишивати, тому замовляють вироби. За місяць Зайцева заробляє від 1,8 тис. до 3 тис. грн залежно від вартості виробу", - уточнила Мицюк.
За її словами, у центрі Зайцеву відвідують мати та бабуся. З боку адміністрації засуджена не отримувала жодних зауважень. За словами Мицюк, "її не помітно, на зоні її ніби немає".
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.
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Что за чушь?
Что за чушь?
Она в «элитном корпусе» сидит, для богатых так сказать, так что ей там ничего не угрожает.😡
А жаль, была бы как все, уже давно бы «покончила жизнь самоубийством»..
чего вы такой кровожадный то? ну натупила немного, раскаялась(шо не на броневике ехала и не отбросила Дронова)
а Дронову я бы дал штраф и "условку". просто как суд смотрит - если бы Дронов не нарушил(штраф 500 грн. наверное), то Зайцеву бы не зацепил.(6 трупов наверно)
а вы на эмоциях мну обосрал, "спасибо", шо уж, тут уж
разве рашкованец-осетин специально поехал в швейцарию и убил диспетчера. который может и не особо виновен был.
Когда собираетесь выскочить на дорогу не глядя вспоминайте этот факт.
полтавец, каратуманов...
Т.н. правоохранителей в стране не существует. И дело только во времени, когда этой функцией займутся другие(уже тайно занимаются, имею ввиду в открытую). Просто прошу этих других начать с тех, кто ранее и сейчас ОБЯЗАН выполнять эту работу. Еще хотелось бы получить назад процент от выплаченной за 30 лет суммы налогов, отданной на содержание "правоохранителей". Потрачу на благотворительность - переведу тем, другим, если найду их деятельность справедливой.
дал бы ссылку - это вообще беспредел. хотя, может внезапно выехал, так что в таких случаях я как бы на стороне того кто не может вот взять и ОСТАНОВИТЬ тонну железа, бо Вася внезапно выехал(не вел подле себя по правилам) на пеш.пер.
Ты сам просто представь - едешь напр. вечером, и тут тело тебе под колеса на велике бросается - Твоя реакция? И вна "суде" ты что скажешь? - Посадите меня бо я не успел за секунду остановиться?
"Стаття 286.
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -
...
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
"
А.Дюма
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
и сразу не "упали на мороз"?
странно.
а вообще о - документируйте и пригрозите обращением в т.н. ЕСПЧ.
правда там адвокаты тоже не за еду работают, ну, те шо подготавливают всю ерунду.
Вы можёшь не Йокать-ть?
иббо нё люблю "умнмков". просто нё ысёгда читаю скулёниё ымёсто шо "мужик пошел и расправился"
Ты хотя бы мужик, не?
Просто надо смириться, ибо жить тут = как вы и сказал. Что тут спорить то?
Здравия вам смерть ворогам.
И тут сидит тихо и незаметно, да еще вышивает.
Кто то сидит за неё? Или совсем никто не сидит.
золотого дощусечі. Волю Заї! Заї волю!
Вишивала я узори із тривогой пополам.
В прошлой жизни это была стоимость её ужина, чтоб поесть.
Без учёта трат на алкоголь и кокс
да хоть 5 лет в золотой клетке.
суть. Из неё ничего уже хорошего не будет.
итого. Пусть хоть отрабатывает своё содержание в клетке. Вот это гуманно.
плять. Но это все нужно показывать по Тв каждые пол часа. Может у кого то из дебилов что-то сработает в мозгу.
пс. Не знаю как и почему у них там у скандинавов нет такой преступности. Хотя она тоже есть. Украл велосипед.
Чи Є????
І власне як до жінки до неї і має бути інше відношення.
И можно ли в авто например от испуга кинуть бутылочку стеклянную боржоми ?