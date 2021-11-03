Відставка п'яти міністрів та усунення неточностей у законі про олігархів - порядок денний сьогоднішньої роботи Ради

Сьогодні, 3 листопада, о 10:00 розпочнеться пленарне засідання ВР, під час якого депутати розглянуть питання відставки деяких міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений порядок денний роботи Ради.

Наголошується, що сьогодні планується розглянути відставку п'яти міністрів Кабміну: Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України, Резнікова Олексія Юрійовича з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Уруського Олега Семеновича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Крім того, депутати планують розглянути усунення неточностей або неузгодженостей в ухвалених законах про олігархів (про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу в суспільному житті), ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб та ЗУ щодо внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

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