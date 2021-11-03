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Відставка п'яти міністрів та усунення неточностей у законі про олігархів - порядок денний сьогоднішньої роботи Ради

Відставка п'яти міністрів та усунення неточностей у законі про олігархів - порядок денний сьогоднішньої роботи Ради

Сьогодні, 3 листопада, о 10:00 розпочнеться пленарне засідання ВР, під час якого депутати розглянуть питання відставки деяких міністрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оприлюднений порядок денний роботи Ради.

Наголошується, що сьогодні планується розглянути відставку п'яти міністрів Кабміну: Абрамовського Романа Романовича з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Любченка Олексія Миколайовича з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України, Резнікова Олексія Юрійовича з посади віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Уруського Олега Семеновича з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та Тарана Андрія Васильовича з посади міністра оборони України.

Крім того, депутати планують розглянути усунення неточностей або неузгодженостей в ухвалених законах про олігархів (про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу в суспільному житті), ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб та ЗУ щодо внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Читайте: Парламент розгляне завтра відставку п'яти міністрів

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14180) відставка (1473) Резніков Олексій (1447) Таран Андрій (267) Любченко Олексій (114) Абрамовський Роман (59) Уруський Олег (159) Закон про олігархів (149)


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що це дасть, олігархи знаходяться при владі, ніколи нічого не поміняється в цій країні
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03.11.2021 09:52 Відповісти
Закон об олигархах - это и есть неточность. "Олигархия - слияние крупного капитала с властью" - что незаконно само по себе. Поправки к закону о беззаконии ?
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03.11.2021 10:25 Відповісти
а тот кто виновен в энергетическом кризисе лютом накануне зимы, и иже с ним и дальше урядничать будут? ...нельзя минтопэнерго вместо ху..ни типа мин.экономики или еще чего подобного, организовать и с них спрашивать решение вопросов энергетики?..минпром политики за падение ниже плинтуса пром.производства спросить, только его ведь нет, только мин. х.з. чего интеграторов, интегральные уравнения от скуки учатся по ходу решать...Шмыгаль, давай учиться работать на опережение, а не по хвостам вдогонку бить, падая от одышки...
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03.11.2021 12:38 Відповісти
 
 