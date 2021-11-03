Звинувачення "Укренерго" щодо ТЕС ДТЕК надумані і є частиною політичного тиску, - заява

Компанія ДТЕК Енерго розцінює безпідставні звинувачення "Укренерго" на адресу ТЕС компанії як частину політичного тиску.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія сприймає надумані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну та принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з державних чиновників на енергетиків та шахтарів", - йдеться у заяві "ДТЕК Енерго".

У ДТЕК Енерго наголосили, що ТЕС компанії останні три місяці працює понад план, компенсуючи простий державних ТЕС та ТЕЦ.

"Саме завдяки надзусиллям енергетиків та шахтарів ДТЕК Енерго, енергосистема продовжує функціонувати в умовах штучно створеної кризи у державній генерації", - зазначили в компанії.

У ДТЕК Енерго заявили, що незважаючи на безпрецедентну кризу та рекордні ціни на енергоресурси, компанія імпортувала в країну понад 300 тис. тонн вугілля, надавши безоплатну підтримку державним ТЕС. Найближчим часом компанія чекає ще на 4 партії вугілля зі США.

Нагадаємо, 2 листопада "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги з Білорусі. "Укренерго" запросило аварійну допомогу з Білорусі. Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва поновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.