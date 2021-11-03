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Звинувачення "Укренерго" щодо ТЕС ДТЕК надумані і є частиною політичного тиску, - заява

Звинувачення

Компанія ДТЕК Енерго розцінює безпідставні звинувачення "Укренерго" на адресу ТЕС компанії як частину політичного тиску.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

 "Компанія сприймає надумані звинувачення системного оператора як частину політичного тиску у відповідь на послідовну та принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з державних чиновників на енергетиків та шахтарів", - йдеться у заяві "ДТЕК Енерго".

У ДТЕК Енерго наголосили, що ТЕС компанії останні три місяці працює понад план, компенсуючи простий державних ТЕС та ТЕЦ.

"Саме завдяки надзусиллям енергетиків та шахтарів ДТЕК Енерго, енергосистема продовжує функціонувати в умовах штучно створеної кризи у державній генерації", - зазначили в компанії.

У ДТЕК Енерго заявили, що незважаючи на безпрецедентну кризу та рекордні ціни на енергоресурси, компанія імпортувала в країну понад 300 тис. тонн вугілля, надавши безоплатну підтримку державним ТЕС. Найближчим часом компанія чекає ще на 4 партії вугілля зі США.

Нагадаємо, 2 листопада "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги з Білорусі. "Укренерго" запросило аварійну допомогу з Білорусі. Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва поновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.

Автор: 

ДТЕК (1989) Укренерго (2736)


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Топ коментарі
+8
Ахметка,обокрал,намутил,заработал да ещё и обвинил других. Нормальный бизнес-план.
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03.11.2021 09:27 Відповісти
+4
Про пять аварийных блоков ни слова...
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03.11.2021 09:25 Відповісти
+3
А Леонидыч Зелю начал мочить! Остальным приготовиться)))
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03.11.2021 09:28 Відповісти
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Про пять аварийных блоков ни слова...
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03.11.2021 09:25 Відповісти
тому що Шмигаль заявив, що не п'ять, а один; а ніби ті четверо працюють "нормально"
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03.11.2021 09:57 Відповісти
кста, хіба в тебе в методичці за 5 аварійних блоків згадується?? Якщо так - передай своєму куратору "ніпорядок". Втім, мене ваші проблеми кагалу ботів подляка хвилюють лише в контексті, коли можна вас всіх мордою втикнути у вашу же брехню.
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03.11.2021 10:01 Відповісти
На 29.10.2021 было именно 5, сейчас 4 блока, но остановка дополнительных блоков ДТЭК из-за недостатка угля. Впрочем смотри сам : https://ua.energy/blocks/
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03.11.2021 12:46 Відповісти
Ахметка,обокрал,намутил,заработал да ещё и обвинил других. Нормальный бизнес-план.
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03.11.2021 09:27 Відповісти
Так как ограбил и продолжает грабить (с помощью Зе и его шоблы) Коломойша! Так Ахметов просто мальнький мальчик в уголке дерибана Украины.
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03.11.2021 09:49 Відповісти
А Леонидыч Зелю начал мочить! Остальным приготовиться)))
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03.11.2021 09:28 Відповісти
наоборот.. Каломойский и Зеля воюет с Ахметкой за право отжать у Рыжего все энергоактивы, за счёт украинцев..
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03.11.2021 09:34 Відповісти
Таки да. Меня в последнее время тоже не покидает мысль, что отношения Гудка и Зеленого мягко говоря охладели. Очень похоже на осторожный слив Голобородька. Что-то пошло не так.
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03.11.2021 09:36 Відповісти
Пінкуч також вже почав, але достатньо інтелігентно. Ну, штибу: "попереджаю, не наступай"
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03.11.2021 10:03 Відповісти
тогда как понимать финансовый геноцид в отношении жителей Украины ? тоже политическое давление? Шо то много паразитических образований появилось в последнее время.
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03.11.2021 09:39 Відповісти
Конечно, надуманны. Задача была совсем другая: выкачать, что возможно, из станций и оставить Украину и без электроэнергии и без энергогенерирующих мощностей. Пример? Киевские теплосети. При ноле инвестиций "выдающийся предприниматель" оставил Киеву сети в разрушенном аварийном состоянии.
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03.11.2021 09:43 Відповісти
Борьба Коломойши и Ахметова!
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Какая борьба? В голове у тебя борьба. Они вместе коньяк пьют и тебе каждые день шапито под куполом ВР по телевизору показывают. Это ты борешься чтобы жить.
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03.11.2021 09:54 Відповісти
мозги подключи.....Кому и какая структура принадлежат? А борьба, так она ЗА Бабло!
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03.11.2021 09:57 Відповісти
Я зарабатываю. а не борюсь. И хочу жить лучше, и чтоб моя семья и друзья да и вообще страна. потому что нет острова Счастья в океане Беды....куда нас тянет Зе и его тупорылая воровитая свита Слуги Зе уроды!
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03.11.2021 09:59 Відповісти
до конца каденции зеленского эти обвинения действительно "надуманы".
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03.11.2021 10:06 Відповісти
Просматриваются какие-то хитрости Зе+Ко.
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03.11.2021 10:10 Відповісти
хозяин ДТЕК немного поистратился на швейцарские мелочевки .нужно восстановить финансовый баланс с народа Украины
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03.11.2021 10:22 Відповісти
Такое впечатление, что все наши олигархи и политики профессиональные наперсточники.
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03.11.2021 10:45 Відповісти
це политычни рэпрэсии. 37год. руки прочь от рыжего!
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03.11.2021 11:45 Відповісти
Для Ахметова імпорт ее просто не вигідний, так як РФ і Білорусь можуть задемпінгувати усю імперію Ахметова. РФ вже відмовились продавати Ахметову вугілля, і ДТЕК купляє його в США.
А на рахунок штучного знищення Зеленським державної енергетики то ближче до правди.
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03.11.2021 11:45 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1455774487018938370 4 ч



За 30 лет копейки не вложено в модернизацию ТЭС-АЭС-ГЭС, все они доведены скотом до аварийного состояния. Вместо ремонта Ахметов покупает королевские дворцы на берегу Швейцарии, а вы, на 8 году войны с РФ покупайте у неё свет. Где там ваше РНБО? Если это не диверсия, то что?!

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03.11.2021 12:03 Відповісти
...все эти гос.энергоинспекции должны быть разогнаны в один день!...все, кто виновен в незакупках угля и газа-туда же!..а материалы для расследования переданы в органы прокуратуры.Это реальная диверсия! да, энергокураторов из ВР в тот же список! курва, мхом уже Раде покрывшаяся шуфлич, тот и телеканал прикупил из добываемого в Украине газа, туда же и эту сволочь красноперую...ахметкин сынок -нобель, замки среневековые по европе скупает...это уже реальный в стране подписьздец!
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03.11.2021 12:22 Відповісти
 
 