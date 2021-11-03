"Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов

У Кабміні вважають, що тарифи на опалення не підвищуватимуться в жодному регіоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

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