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"Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов
У Кабміні вважають, що тарифи на опалення не підвищуватимуться в жодному регіоні України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
"Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Топ коментарі
+13 Тарас Резниченко
показати весь коментар03.11.2021 09:39 Відповісти Посилання
+6 Підлога Маккартні
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+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.11.2021 09:36 Відповісти Посилання
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Але потім протірялі)))
Повысят расценки на теплоснабжение.)
4-5 руб за доллар на черном рынке.
Реально за владение иностранной валютой сажали в тюрьму с полной конфискацией.
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Если ты не в курсе, то уголовные преследования за критику зеленского начали еще в 2019 году. Есть известные уголовные дела, а есть такие, что простые люди уже сидят. Просто они малоизвестны.
По сусідству будинок ОСББ, вже змушені підняти квартплату: газ для них дорогий...
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А, ну да. Для тищенко цену на мясо не поднимали с 2004 года.
Тому що я за рік став міліардером в Україні,на РАБсіі це неможливо було... зробити,там своя Махвія...Гебнява...
Или принятые в ноябре 2021.