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Новини Опалювальний сезон
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"Тарифи на опалення для населення не підвищуватимуться в жодному з регіонів", - Чернишов

У Кабміні вважають, що тарифи на опалення не підвищуватимуться в жодному регіоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Тарифи на опалення для населення не будуть підвищуватися в жодному з регіонів. Це визначено Меморандумом, що був укладений в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Умови цього документу мають виконуватися по всій Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ має врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Також дивіться: Протягом опалювального сезону жодних відключень газу, електроенергії в Україні не передбачається, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

газ (10520) опалення (920) вугілля (2479) опалювальний сезон (1757) Теплокомуненерго (543) Олексій Чернишов (302)


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Топ коментарі
+13
Пойду сегодня на Бесарабку куплю 10 кило говядины по 50 гривен раз такая пьянка.
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03.11.2021 09:39 Відповісти
+6
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03.11.2021 09:35 Відповісти
+6
Не хвилюйся, Овечка, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло


Але потім протірялі)))
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03.11.2021 09:36 Відповісти
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03.11.2021 09:35 Відповісти
Не хвилюйся, Овечка, ми знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло


Але потім протірялі)))
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03.11.2021 09:36 Відповісти
Решили просто не включать, учитесь лошары как нужно управлять экономикой.
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03.11.2021 09:47 Відповісти
а на доставку только в путь
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03.11.2021 09:36 Відповісти
Ога. Просто разницу влупят, как транспортировку.
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03.11.2021 09:37 Відповісти
в Одессе уже пошла туфта объявил ворсовет о намерении ввести 2 ставочный тариф на мо2 вопрос сколько будет абон-плата постоянная величина ответа не дали мол не рассчитали- а решение будет принимать горсовет на сессии на уточняющий вопрос не боится ли член ОПГ Трухлявая гнида что его повесят на суку реакции не последовало "наступила менопауза" такой финты... эти ублюдки ой как не *******.. твари.. когда им говоришь в лицо- что их скоро или повесят или просто расстреляют из берданок... и да как то складывается впечатление что местным властям не в радость что ИМ надо принимать решения по тарифу на отопление.... ой как не нравиться если что не так с них и будут стричь шерстку...
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03.11.2021 09:42 Відповісти
Молодец, Зеленский. Обещал же, что не будут тарифы повышаться! А теперь и Алексей Чернышов подтвердил. Значит точно правда!!!
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03.11.2021 09:37 Відповісти
Ну если сам Чернышов подтвердил, то конечно да! А кто это вообще такой?
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03.11.2021 09:39 Відповісти
Никто. Поэтому и мелет языком что попало.
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03.11.2021 09:42 Відповісти
Популізм вдарить лохів з іншої сторони цінами в магазинах.
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03.11.2021 09:40 Відповісти
конечно, он же сцит сам повысить тарифы, понимает что сразу же поедет за януковичем.. зато он как истинный жид переложил это на местное самоуправление что б те разгребались с этим всем.. т.е. или платили с местных бюджетов разницу за людей или повышали людям тарифы
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03.11.2021 09:40 Відповісти
Розчарую тебе, тарифи уже підняли порівняно з минулим роком! Підвищувать не будуть ще раз просто!
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03.11.2021 09:49 Відповісти
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03.11.2021 10:26 Відповісти
Уже тупо подняли. Молодец бубочка, учит лохов кошельком
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03.11.2021 10:28 Відповісти
Пойду сегодня на Бесарабку куплю 10 кило говядины по 50 гривен раз такая пьянка.
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03.11.2021 09:39 Відповісти
Там и по 20 есть, зачем тебе такое дорогое?
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03.11.2021 09:43 Відповісти
По 20 только с паролем, на котлеты для коли.
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03.11.2021 09:44 Відповісти


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03.11.2021 09:46 Відповісти
кости от Коли нетто брутто 5 копеек кг.
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03.11.2021 09:56 Відповісти
У меня не топят, но я не в претензии, сэкономлю деньги, но опасаюсь, что эти дебилы могут прислать платежки даже жильцам тех домов, в которых не было отопления.
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03.11.2021 09:41 Відповісти
Тарифы не отопление не повысят!
Повысят расценки на теплоснабжение.)
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03.11.2021 09:42 Відповісти
Фирташ и Коломойский подели газ украинской ГТС 50 на 50
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03.11.2021 09:42 Відповісти
Дмиирий Торнер переговорщик по газу между Зелемойскими и Фирташем
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03.11.2021 09:45 Відповісти
Так "не будут повышаться" или так "считают"? Даже знаю чем все закончится. В росте тарифов на ЖКХ обвинят местные органы самоуправления, а Зеля, его Кабмин и его большинство в Раде будет "белым и пушистым "
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03.11.2021 09:45 Відповісти
меморандум-это бамажка о намерениях,которая не имеет никакой силы. так что засуньте его себе в дупу.
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03.11.2021 09:46 Відповісти
Фишка тут крутая....,Кучма всех переиграл...Дед зна шо робе...
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03.11.2021 09:47 Відповісти
Они будут отрицательно снижаться.
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03.11.2021 09:47 Відповісти
В СССР власть говорила о скором приходе коммунизма,а недавно слышал про четыретыщи баксов учителям, поэтому верю,верил и буду верить,аминь.
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03.11.2021 09:49 Відповісти
брехать можно долго, а цена на газ уже в 2 раза выше чем было. вся ответственность на местных властях и поставщиках. т.н. "меморандум" - это зеля пытается отпетлять о ответственности. чтобы не били по лицу.
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03.11.2021 09:51 Відповісти
мери не дадуть себе пограбувати, будемо платити, аж драньття буде сипатися.
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03.11.2021 09:56 Відповісти
Як кажуть Чучки из Чукотки,у всякой шумихи тихие дирижеры...
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03.11.2021 09:52 Відповісти
Дайош хліб по шішнаццять копійок і кубасу по 2:20, комунізьм так комунізьм. Тіко спочатку скажіть, коли почнуть розстрілювати за фотожаби на Бубочку.
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03.11.2021 09:53 Відповісти
если взять официальную статистику по средней заработной плате или минимальной пенсии, то 1 руб 1990 года равен 115 грн 2021 года.
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03.11.2021 10:01 Відповісти
Рубль в 1989 году после шахтерских забастовок стоил ноль целіх нифига десятіх
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03.11.2021 10:05 Відповісти
красивчик! пруф в студию!
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03.11.2021 10:07 Відповісти
Якщо взяти офіціальну статистику, то доляр коштував копійки, а неофіціально за карбованець давали в морду.
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03.11.2021 11:47 Відповісти
68-73 коп за доллар официально
4-5 руб за доллар на черном рынке.
Реально за владение иностранной валютой сажали в тюрьму с полной конфискацией.
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03.11.2021 11:53 Відповісти
Тіко спочатку скажіть, коли почнуть розстрілювати за фотожаби на Бубочку.
===========
Если ты не в курсе, то уголовные преследования за критику зеленского начали еще в 2019 году. Есть известные уголовные дела, а есть такие, что простые люди уже сидят. Просто они малоизвестны.
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03.11.2021 10:04 Відповісти
Бреше.
По сусідству будинок ОСББ, вже змушені підняти квартплату: газ для них дорогий...
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03.11.2021 09:54 Відповісти
Уже подняли. У меня (и у всех остальных тоже) пока на 20%. В конце ноября планируют пересмотр. Для кого цирк?
=========
А, ну да. Для тищенко цену на мясо не поднимали с 2004 года.
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03.11.2021 09:54 Відповісти
Я верю в Зелейских рехВОРматоров... Кучмистов...зуб даю
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03.11.2021 09:55 Відповісти
Леонид Данилыч,а зачем вы написали книжку Украина не РАБссия?

Тому що я за рік став міліардером в Україні,на РАБсіі це неможливо було... зробити,там своя Махвія...Гебнява...
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03.11.2021 10:00 Відповісти
Компенсация за счет городского бюджета за неподнятие - 260млн. Если до января ее не будет, тарифы поднимут на 800грн/Гкал.
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03.11.2021 10:15 Відповісти
только на транспортировку отопления
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03.11.2021 10:21 Відповісти
мне такие новости напоминают аутотренинг...
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03.11.2021 10:41 Відповісти
Не будут повышаться в сравнении с зимой 2020?
Или принятые в ноябре 2021.
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03.11.2021 11:19 Відповісти
В Донецкой области обладминистрация уже 27 октября выдала распоряжение о новых тарифах на тепло и поставку тепла в связи с повышениями цен на газ. Повышение значительное. Распоряжение набирает чинности со дня опубликования.
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03.11.2021 13:43 Відповісти
В ЖК Одесский бульвар, который стоит на границе Киева и относится к Киевской области уже подняли тарифы на отопление с 1750 до 2201 грн, что означает повышение на 20%
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03.11.2021 13:55 Відповісти
 
 