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Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич сьогодні прибуде з офіційним візитом до України, - МЗС

Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич сьогодні прибуде з офіційним візитом до України, - МЗС

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 3-5 листопада здійснить офіційний візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи", - випливає з повідомлення.

Крім цього, наголошується, що 4 листопада об 11:15 глава українського МЗС і генсек РЄ проведуть спільну пресконференцію.

Також читайте: Україна досягла прогресу в низці реформ, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Автор: 

МЗС (4202) права людини (613) Рада Європи (466) Кулеба Дмитро (3604) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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Свободу Луису Корвалану и Виктору Ведмедчуку.... кум Путлера считается узником КГБшных застенков....
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03.11.2021 10:09 Відповісти
 
 