Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич сьогодні прибуде з офіційним візитом до України, - МЗС
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 3-5 листопада здійснить офіційний візит до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи", - випливає з повідомлення.
Крім цього, наголошується, що 4 листопада об 11:15 глава українського МЗС і генсек РЄ проведуть спільну пресконференцію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Senator S #201477
показати весь коментар03.11.2021 10:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль