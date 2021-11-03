Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич сьогодні прибуде з офіційним візитом до України, - МЗС

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 3-5 листопада здійснить офіційний візит до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Марія Пейчинович-Бурич проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи", - випливає з повідомлення.

Крім цього, наголошується, що 4 листопада об 11:15 глава українського МЗС і генсек РЄ проведуть спільну пресконференцію.

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