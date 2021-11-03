42% українців, які ще не вакцинувалися проти COVID-19, готові зробити це, - опитування ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові зробити щеплення за певних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними опитування, 65% громадян вакцинувалися, щоб не хворіти та не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це за рекомендацією роботодавця чи навчального закладу.

Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 та 62% погоджуються з тим, що необхідно робити щеплення проти COVID-19.

"Чому деякі досі сумніваються? Серед основних причин - недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде потреба", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що cеред тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

"Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитись", - додали в МОЗ.





