42% українців, які ще не вакцинувалися проти COVID-19, готові зробити це, - опитування ЮНІСЕФ. ІНФОГРАФІКА
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові зробити щеплення за певних умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними опитування, 65% громадян вакцинувалися, щоб не хворіти та не мати ускладнень від COVID-19. Лише 14% зазначили, що вони зробили це за рекомендацією роботодавця чи навчального закладу.
Загалом, 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації проти COVID-19 та 62% погоджуються з тим, що необхідно робити щеплення проти COVID-19.
"Чому деякі досі сумніваються? Серед основних причин - недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде потреба", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що cеред тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19 та не хочуть переживати реакцію на вакцини. А майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації від COVID-19, хоч насправді абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей. Ті, хто не хочуть вакцинуватись, не вважають пандемію серйозною загрозою чи COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.
"Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухались до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувались, 77% дослухались би до поради лікаря вакцинуватись.
Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватись, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитись", - додали в МОЗ.
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то есть в Африке солнца - "хоть ж.пой жуй", но вирус вполне себе здравствует? вон, Болсонару тебе чет скажет за солнце.(если не посадят)
а по Алжиру, де вологості не особливо? так шо ти тупо маячню про сонце "городиш"? давай краще вже про ЗРК та про активну(противну) броню на танках, га?
бо з тебе вірусолог як з Коморовського - крик, в залежності від того хто дає(пару рублів)
Нехай народ дихає вірусом ?
Раніше, щоб захворіти уханським штамом, треба було вдихнути десь 1000 вірусів. Зараз же достатньо 100 штук дельти.
Скільки людей нині помирає від ускладнень на дому - певмонії, тромбози - це інфаркти, інсульти.
Наслідки для населення страшні. Ми запланували величезні втрати населення на майбутнє.
Все есть в законах и в кодексе врача.
Давайте выпускать в общественный транспорт туберкулезников, брать кровь у людей со СПИДом, иначе конституционные права нарушены.
Надо включать голову уметь. Но как показывает статистика, в стране много глупцов
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам."
У нас права большинства.
Но определенно имеет возможность (и право) игнорировать хотелки меньшинств. В некоторых случаях просто обязано воспользоваться такой возможностью.
И вот это "Остальным 58% упоротым браслеты на ногу." - разве не фашизм?
Нас 42 млн. (официально) значит нужно привить 30 млн. чел. Вот и гонят кого-попало.
А метод был такой - отсеивалась где-то одна пятая колонны и им говорили: «Теперь вы надсмотрщики, следите за порядком, вот вам хлысты. Бейте, убивайте, издевайтесь. Чем жёстче, тем лучше. За это мы будем вас кормить».
И дальше невольники, в общем-то, все делали сами, работорговцы просто гуляли рядом. Между надсмотрщиками и остальными невольниками быстро устанавливались отношения ненависти, что способствовало внутреннему жестокому террору.
Самое интересное в том, что по прибытии на невольничий рынок надсмотрщиков ставили «обратно в строй» и продавали. Как и остальных рабов.
Ни на что не намекаю, но работает хорошо и в XXI веке.
был эксперимент в Англии в тюрьмах - студенты и зеки - ну вы читал надеюсь.
А свідкам природного імунітету можу сказати що ваш імунітет як і ваших батьків вже давно сформований вакцинами.
как человечество, вообще, ещё существует, если такие дади Васи появились только лет пицят назад?
уже давно бы вымерли от вирусов как мамонты.
И чем больше мы будем прививаться вакциной, которая еще не до конца изучена и не зарекомендовала себя вакциной, тем больше может возникнуть мутаций. Ведь сегодня нам уже открыто говорят, что от заражения прививка не защищает, но якобы позволяет избежать тяжелых форм заболеваний.
Человеческий организм - это саморегулирующая система. В ней есть важная нейро-иммунно-эндокринная регуляция, которая и обеспечивают гомеостаз - постоянство внутренней среды организма. И пока это постоянство сохраняется, организм живет.