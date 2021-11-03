Нардеп "Голосу" Рахманін про відставку Тарана: Він не зробив практично нічого - такого жахливого виконання Держоборонзамовлення не існувало в природі

Сьогодні комітет ВР з питань нацбезпеки ухвалив рішення рекомендувати парламенту задовольнити заяву про відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав нардеп "Голосу", член комітету Сергій Рахманін.

За його словами, Тарана поки що немає в сесійній залі, але міністр має сьогодні звітувати перед парламентом про свою роботу на посаді.

"Він не зробив практично нічого. Найважливіше завдання, яке покладено на міністра законодавством та положенням про міністерство, – це забезпечення всім необхідним Збройних сил України, а також напрацювання уявлення про те, якими мають бути Збройні сили України у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Нічого з цього не було зроблено. Такого жахливого виконання Держоборонзамовлення, як відбувалося під час керівництва Тараном Міністерством оборони, не існувало у природі", - зазначив Рахманін.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чи правда те, що Таран так довго протримався на посаді у зв'язку з тим, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак був його "ангелом-охоронцем", політик заявив: "Я теж чув цю інформацію. Не можу її ні підтвердити, ні спростувати, тому що я не спілкувався з Єрмаком і навряд чи поставив би йому таке питання, але я думаю, що таке припущення про те, що він був до певного часу "ангелом-охоронцем" для Тарана, має право на існування".

Говорячи про кандидатуру Олексія Резнікова на посаду голови Міноборони, нардеп підкреслив: "Я говорив з Олексієм Юрійовичем. Він обіцяв прийти до нас на комітет відразу після свого призначення. Я знаю, що для нього було складним ухвалення цього рішення. Він добре усвідомлює, що перед тим ним стоїть серйозне завдання... він говорив, що дуже глибоко вникатиме в процес, що ставитиметься до підбору кадрів дуже ретельно. Я сподіваюся, що у нього в цьому плані буде повна свобода… Я думаю, він може розраховувати на підтримку абсолютно всіх фракцій, тому що зараз під час війни, коли йдеться про такі чутливі питання як нацбезпека та оборона, тут абсолютно всі одностайні, незалежно від політичних розбіжностей".