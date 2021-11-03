Майже 3 млн доз вакцини Moderna прибудуть в Україну до кінця тижня, - Ляшко

2,9 млн доз вакцини Moderna прибудуть в Україну від глобальної ініціативи COVAX.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"До кінця цього тижня ми чекаємо на 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - зазначив Ляшко.

За словами глави МОЗ, в Україні зараз є приблизно 7,5 млн доз вакцини проти COVID-19.

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