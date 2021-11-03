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Майже 3 млн доз вакцини Moderna прибудуть в Україну до кінця тижня, - Ляшко
2,9 млн доз вакцини Moderna прибудуть в Україну від глобальної ініціативи COVAX.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.
"До кінця цього тижня ми чекаємо на 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини Moderna від глобальної ініціативи COVAX", - зазначив Ляшко.
За словами глави МОЗ, в Україні зараз є приблизно 7,5 млн доз вакцини проти COVID-19.
Топ коментарі
+4 rock-n-roll
показати весь коментар03.11.2021 11:31 Відповісти Посилання
+4 Михаил Дужик
показати весь коментар03.11.2021 11:45 Відповісти Посилання
+3 Евген Каминский
показати весь коментар03.11.2021 11:52 Відповісти Посилання
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Чернобыльские соловьи тоже красиво пели.
По вчерашним данным - подгребают последние запасы файзера.
Кто-нибудь знает, если первую сделать пфайзер, а вторую модерной- сертификат дадут?
Но эта вакцина самая дорогая, поэтому её не покупали, а принимают только по программе COVAX бесплатно.
https://www.gavi.org/vaccineswork/gavi-covax-amc-explained
эх, я короноваком чпокнулся - не успел Модерной. Жена Модерной кололась - ее спокойно пустили в сентябре в Словакию а потом в Австрию. Билет стоил 10 евро..
повезет кому-то..
завидую..
Признается в ЕС и в США. Повезло, кто ее уколол.
В США пока только Пфайзер детям разрешили.