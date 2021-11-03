Комітет з нацбезпеки сьогодні заслухає кандидата на пост міністра оборони Резнікова, - "слуга народу" Безугла
Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає кандидата на пост міністра оборони Олексія Резнікова.
Про це розповіла нардепка "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки вранці прийняв заяву про відставку Міністра оборони О.Тарана. Сьогодні ввечері заслуховуємо на засіданні Комітету кандидата на посаду міністра оборони України О.Резнікова. Буде пряма трансляція", - розповіла вона.
Топ коментарі
+6 Виктор Сотник
показати весь коментар03.11.2021 11:10 Відповісти Посилання
+5 Гыг с Вами
показати весь коментар03.11.2021 11:13 Відповісти Посилання
+5 AbOriginal_UA
показати весь коментар03.11.2021 11:18 Відповісти Посилання
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Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???