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Новини Війна
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Комітет з нацбезпеки сьогодні заслухає кандидата на пост міністра оборони Резнікова, - "слуга народу" Безугла

Комітет з нацбезпеки сьогодні заслухає кандидата на пост міністра оборони Резнікова, -

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає кандидата на пост міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це розповіла нардепка "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки вранці прийняв заяву про відставку Міністра оборони О.Тарана. Сьогодні ввечері заслуховуємо на засіданні Комітету кандидата на посаду міністра оборони України О.Резнікова. Буде пряма трансляція", - розповіла вона.

Також читайте: Комітет з нацбезпеки рекомендував Раді схвалити заяву Тарана про відставку: він має прозвітувати перед парламентом, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

ВР (15073) Міноборони (7514) Резніков Олексій (1447) Безугла Мар’яна (303)


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Топ коментарі
+6
СБУ лейтенант, мо рядовой, презик уклонист. Что бы ещё учудить по приколу? Где же дно?
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03.11.2021 11:10 Відповісти
+5
а сама безлумная,которая комментирует?в комитете по обороне Рады.
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03.11.2021 11:13 Відповісти
+5
Это какой-то сюр: тупая курица возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки !
Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???

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03.11.2021 11:18 Відповісти
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СБУ лейтенант, мо рядовой, презик уклонист. Что бы ещё учудить по приколу? Где же дно?
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03.11.2021 11:10 Відповісти
а сама безлумная,которая комментирует?в комитете по обороне Рады.
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03.11.2021 11:13 Відповісти
Во всех цивилизованных армиях были женщины, сами знаете для чего.Так что на святое не покушайтесь
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03.11.2021 11:17 Відповісти
так то в цивилизованных...причем здесь СН и безумная?
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03.11.2021 11:21 Відповісти
Она что по другому устроена?
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03.11.2021 11:25 Відповісти
І тут ще сєпара прилаштовують
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03.11.2021 11:36 Відповісти
Танец краба в репертуаре прослушивания?
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03.11.2021 11:15 Відповісти
Это какой-то сюр: тупая курица возглавляет комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки !
Она хоть знает: сколько областей в Украине, отличает танк от БТР, кто старше по званию - капитан или майор ...???

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03.11.2021 11:18 Відповісти
Ради истины - она заместитель главы. Хотя истина и то, что - тупая курица.
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03.11.2021 14:16 Відповісти
А чего уже стеснятьсяЕсли офицера теперь за 24 тысячи и четыре месяца, так и Резников будет казаться на уровне главкома просто богом. Зеленые , у вас вообще крышу сорвало. Вы что творите, страну хоть пожалейте, она не виновата что ей управляют такие дебилы.
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03.11.2021 11:18 Відповісти
Страну? "Ничего личного, только бизнес"- лозунг плісняви та їх хазяїв.
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03.11.2021 11:26 Відповісти
Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
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03.11.2021 11:24 Відповісти
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. Главнокомандующий сказал - это для кандидата в министры обороны не кот чихнул. Резников чётко, по- военному, доложит , что он уже реинтегрировал как министр по реинтеграции , как по приказу Зеленского закончит войну на Донбассе и реинтегрирует ещё не реинтегрированное.
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03.11.2021 12:49 Відповісти
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03.11.2021 13:01 Відповісти
 
 