Комітет з нацбезпеки сьогодні заслухає кандидата на пост міністра оборони Резнікова, - "слуга народу" Безугла

Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухає кандидата на пост міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це розповіла нардепка "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки вранці прийняв заяву про відставку Міністра оборони О.Тарана. Сьогодні ввечері заслуховуємо на засіданні Комітету кандидата на посаду міністра оборони України О.Резнікова. Буде пряма трансляція", - розповіла вона.

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