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Новини Агресія Росії проти України
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Контррозвідка СБУ викрила мережу агентів ФСБ, до складу якої входили завербовані в ОРДО громадяни України

Контррозвідка СБУ викрила мережу агентів ФСБ, до складу якої входили завербовані в ОРДО громадяни України

Контррозвідники СБ України виявили та припинили діяльність на Донеччині членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ, і координував її один із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області, та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій.

Одного із членів мережі затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Заходи із припинення протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ припинила вивезення українських запчастин до бойових винищувачів у РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13052) силовики (2515) ФСБ (1460) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+22
Главные агенты ФСБ Ермак и Татаров сидят прямо в офисе президента, и что? Так может накрыть сразу организаторов этих сетей в Украине, а не мелких сошек ловить?
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03.11.2021 11:10 Відповісти
+9
Тепер ці завербовані громадяни навчаються у вишах України за державний кошт як діти учасників бойвих дій проти нашої країни.
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03.11.2021 11:11 Відповісти
+8
Бубачака добрый, амнистирует по программе "Тебя ждут дома"
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03.11.2021 11:10 Відповісти
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Главные агенты ФСБ Ермак и Татаров сидят прямо в офисе президента, и что? Так может накрыть сразу организаторов этих сетей в Украине, а не мелких сошек ловить?
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03.11.2021 11:10 Відповісти
Бубачака добрый, амнистирует по программе "Тебя ждут дома"
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03.11.2021 11:10 Відповісти
Добрый или дурной или ещё хуже?
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03.11.2021 11:14 Відповісти
Бубочка не добрий і не дурний, він - сам агент ФСБ.
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03.11.2021 11:22 Відповісти
Бубочка добрый накуренный клован, постоянно совершающий всякую дурню.
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03.11.2021 11:31 Відповісти
Он просто привык смешить публику, это профессиональное
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03.11.2021 13:20 Відповісти
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03.11.2021 11:10 Відповісти
Тепер ці завербовані громадяни навчаються у вишах України за державний кошт як діти учасників бойвих дій проти нашої країни.
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03.11.2021 11:11 Відповісти
Так они все сейчас на Банковой, против вакцинации колотят. Бери - нехочу!
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03.11.2021 11:15 Відповісти
Давно говорю что пора проверить и тех кто осел на контролируемой территорией нашей страны, у нас скрытых ватников которые еще в 14 году грудью не пускали и блокировали наши танки не пропуская их на фронт процентов 60 , а есть и такие кто с оружием в руках бегал и убивал патриотов!!!!!!
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03.11.2021 11:18 Відповісти
З ФБ

Вечеряють Ісус з учнями.
Ісус каже: "Істину кажу вам, один з вас мене зрадить".
Петро питає: "Чи це не я, Вчителю?"
Матвій питає: "Чи не я, Вчителю?"
Юда Іскаріотський питає: "Не я ли, Учитель?"
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03.11.2021 11:23 Відповісти
Портнов, Єрмак, Демченко???
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03.11.2021 11:30 Відповісти
Арештують, зрозуміють і відпустять. А чому під час війни диверсантів не розстрілюють!? В крайньому разі не посадять на довічно.?!
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03.11.2021 11:51 Відповісти
повністю згоден що основні шпигуни сидять під прикриттям сраного клоуна а він шукае *(аби вигода)як кажуть наші любі жиди бо ми іх всюди пхаем
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03.11.2021 12:05 Відповісти
да хер ли их разоблачать, вон на митинге "анти вакцинаторов", ловите пачками, одна сепаратня кацапская!
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03.11.2021 12:15 Відповісти
Объявить "особое положение", и расстреливать шпиёнов. Быстро поубавится число желающих.
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03.11.2021 14:13 Відповісти
 
 