УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3554 відвідувача онлайн
Новини
2 736 36

47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Діяльність президента Володимира Зеленського схвалюють 28,2% респондентів, не схвалюють – 56,9% (у липні – 29,3% та 56,1% відповідно. Крім того, 43,4% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 47,3% % - дострокових парламентських виборів.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють – 28,2%. 35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського", - йдеться в дослідженні.

Також читайте: 71% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів – 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Водночас у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – 43,4% підтримують їх проти 45,8%, які не підтримують, - зазначається в дослідженні.

"Водночас, у протестах з вимогою дострокових виборів Президента України стверджують, що готові взяти участь 23,1% респондентів, з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради України стверджують, що готові взяти – 24,1% респондентів. 35% респондентів погоджуються з твердженням "партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів". Не погоджуються з цим – 50,6%", - розповіли автори дослідження.

47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 01
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 02
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 03
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 04
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 05
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 06
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 07
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 08
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 09
47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС 10

Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24558) КМІС (348) Київський міжнародний інститут соціології (15) дострокові вибори (128) Слуга народу (2822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Опрос проводился в фракции ,,слуга народа,,
показати весь коментар
03.11.2021 11:30 Відповісти
+7
Откровенный звиздеж и и наивалово !
показати весь коментар
03.11.2021 11:30 Відповісти
+5
Уже ясно за кого ты голосовал!
показати весь коментар
03.11.2021 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опрос проводился в фракции ,,слуга народа,,
показати весь коментар
03.11.2021 11:30 Відповісти
Откровенный звиздеж и и наивалово !
показати весь коментар
03.11.2021 11:30 Відповісти
Ну хорошо "досрочные". То шо клоуна надо гнать, никто не спорит. Но надо же кого-то вместо него. Кого?
Или "главное выгнать, а там посмотрим ..."
показати весь коментар
03.11.2021 11:32 Відповісти
В 19 году так и сделали.
показати весь коментар
03.11.2021 11:35 Відповісти
ломбардщика уже пиараят по самое немогу...
показати весь коментар
03.11.2021 11:44 Відповісти
Кого???
У нас что, Клоун незаменимый? Или у нас кроме Юзиков, Безумных безуглых, коли-котлеты, корабельных сосен , "продай собаку-заплати за газ" больше никого в стране нет?
показати весь коментар
03.11.2021 14:07 Відповісти
Вопрос "Кого?" подразумевал ответ, а не банальные лозунги в виде встречного вопроса.
показати весь коментар
03.11.2021 14:42 Відповісти
А сенс? Президент все-одне не зміниться, а Рада, московська секта зрадників опєзєжників збільшить там свою чисельність нажаль
показати весь коментар
03.11.2021 11:34 Відповісти
Уже ясно за кого ты голосовал!
показати весь коментар
03.11.2021 11:36 Відповісти
на здоров'я
показати весь коментар
03.11.2021 11:38 Відповісти
Ну тут 2 варианта , вернее 3 , левацкое прозападное крыло следующее приказам вашингтонского обкома или левацкие пророссийские силы танцующие под дудку кремля , ну и либертарианцы 5/10 Балашова ( который кстати тоже прозападный ) . Как обычно под влиянием зомбоящика будут выбирать из первых двух сил .
показати весь коментар
03.11.2021 11:47 Відповісти
сподіваюсь промосковські вже ніколи не стануть у руля
показати весь коментар
03.11.2021 12:05 Відповісти
Нє змінєтся??? Слишь, придурок, у нас парламентско-президентская форма правления... и этот зелёный мусор точно уже не попадет в ВР... И уже будет другое большинство в ВР, и кто "прізідєнт" будет уже не важно...
показати весь коментар
03.11.2021 13:20 Відповісти
Полет Байрактара: бутафория или

подстава? / Видео № 71

https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY

от якби усі подивилися це відео у другій половині цього часу - результат би був іншим
показати весь коментар
03.11.2021 11:35 Відповісти
Ну а с этим что делать,тоже бутафория? Или Турции сильно санкции нужны были?
"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет"
Что то в последнее время сильно пугают полномасштабным нападение, уже не то время, у Украины есть чем ответить ,и казламодрдым это будет последним гвоздем в крышку гроба,пусть попробуют.
показати весь коментар
03.11.2021 11:41 Відповісти
а я ж не про те , я про Єрмака - зауважую, так відкрито Швець цього не говорив , й послухайте уважніше про той постріл байрактара , про усі обставини - це ж друге відео Швеця, не перше на цю тему...

якщо вже пінчуківський Шабунін наважився підняти тему Татарова ... Читаємо Татаров підрозуміваємо Демченк- Єрмак... Доречі а де він? У Глазго він був? Бачили його?
показати весь коментар
03.11.2021 11:55 Відповісти
Если ты от жизни от такой устал?! давай возвращайся в свой 95 долбаный Квартал! И забери на с собой вю эту Зе шоблу придворную дебильную!
показати весь коментар
03.11.2021 11:40 Відповісти
Нужно этих зеленых шмарклей , гнать ссаными тряпками, пока страну совсем необокрали, неподставили *****! А главный янелох оманский, должен еще народу рассказать, что оно делалО в Омане, кто слил операцию по Вагнеровцам, кто ему на ухо шептал про слив нашей территории на Донбассе, за свои офшоры, про вывод денег с Привата.
показати весь коментар
03.11.2021 11:43 Відповісти
КМИС откровенно работает на ЗЕлю и СН. Получить сейчас мандаты еще на полный цикл полномочий - мечта зеленной банды. Может это и выглядит нелогично, но выборы не сейчас, а весной более страшны этой нечисти. "Мудрый нарид" должен нажраться гадости от СН и ОП (тарифы на отопление, стоимость газа, остановку государственных ТЭС, провал политики с МВФ, кризис в пандемии, оффшоры ЗЕвласти, расследование по Вагнеру, коррупционные скандалы, зашквары депутатов СН... и т.д. и т.п.). Весной за них не то, что голосовать, их по всей стране будут отлавливать и *******. Поэтому, мне кажется, лучший вариант - дать им возможность обделаться по-полному. Может быть, я и ошибаюсь, у меня тоже очень большое желание как можно скорее увидеть, как они со своими чемоданами и собачками будут валить, кто в Ростов, кто в Израиль.
показати весь коментар
03.11.2021 11:46 Відповісти
в ростові і на обітованій вони нафік кому потрібні.
Будуть шниряти в Китай
показати весь коментар
03.11.2021 11:47 Відповісти
Нажаль, ні. У Китаї вони можуть отримати переслідування по коррупціоних статтям та вищу міру покарання з конфіскацією активів. Там працює державна система управління під контролем умовної "комуністичної партії", а насправді, цією супердержавою керує диктатор Си Цзиньпин. А у РФії та Израїлі вони куплять індульгенцію від переслідування, що неможливо у Китаї.
показати весь коментар
03.11.2021 12:04 Відповісти
Витягувати вову з ванни треба поступово , коли вже підливати тепленької водички не буде зовсім ...
показати весь коментар
03.11.2021 12:01 Відповісти
Выборы должны быть раз в год, не досрочные, а очередные. Всех выборных должностей. Неужели не видно, что ТОЛЬКО безотчетность на целых 5 лет дает такую наглость и мерзость избранных?
показати весь коментар
03.11.2021 11:54 Відповісти
Логично. А то индульгенция на 5 лет грабежа и безнаказонности с желани ем еще 5 лет порулить.
показати весь коментар
03.11.2021 11:59 Відповісти
Откуда вас таких ********* набирают? Сейчас у зебилов каждый год новые лица в кабмине - где результат их работы?! Нажрались за год и свалили тратить наворованное.
показати весь коментар
03.11.2021 12:29 Відповісти
А кого *нового* выбирать они не сказали? Или будем *новые лицца* опять выбирать из старого мусорника?
показати весь коментар
03.11.2021 11:55 Відповісти
Нажаль, ні. У Китаї вони можуть отримати переслідування по коррупціоних статтям та вищу міру покарання з конфіскацією активів. Там працює державна система управління під контролем умовної "комуністичної партії", а насправді, цією супердержавою керує диктатор Си Цзиньпин. А у РФії та Израїлі вони куплять індульгенцію від переслідування, що неможливо у Китаї.
показати весь коментар
03.11.2021 12:02 Відповісти
Только не смеши меня правильной борьбой с коррупцией в китае.
показати весь коментар
03.11.2021 12:27 Відповісти
и обязательно выбрать питралексеича
показати весь коментар
03.11.2021 12:16 Відповісти
Ахаах)) так забавно читать коменты наивных_зебилов, которые слепо верят, что офшорный клоун выиграет повторные выборы. Я напомню, что после фильма "офшор95" рейтинг клоуна упал на 6%, рейтинг его говносброда просел еще сильнее. А ведь еще не было фильма "про слив операции по вагнеровцам", небыло фильмов, как проходили договорняки с фирташем про списание ему 100млрд долга, не было фильмов про кацапскую агентуру которая с зеленским разваливала оборонпром и армию, не было фильмов как зелох выводил миллиарды на оманско-катарские офшоры бюджетных денег. В отличии от ***********%, наши партнёры из Европы и Америки очень хорошо осведомлены в зашкварах клоуна, поэтому уничтожение рейтинга опг квартал95 будет необратимо
показати весь коментар
03.11.2021 12:25 Відповісти
зеленые, пора на выход!
показати весь коментар
03.11.2021 12:30 Відповісти
- Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения.
- В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок - единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды - это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку?
Борис Пастернак. "Доктор Живаго"
Перемен. Мы ждем перемен) Шила на мыло...
показати весь коментар
03.11.2021 13:16 Відповісти
Если этих 48 % выйдут с требованиями досрочных перевыборов, никто не сможет выступить против воли народа...
показати весь коментар
03.11.2021 13:16 Відповісти
Кого на кого менять? Суета одна
показати весь коментар
03.11.2021 13:18 Відповісти
Из 38 млн. населення країни не має на кого? Чи вам тільки клоуни підходять?
показати весь коментар
03.11.2021 13:22 Відповісти
за два года, только малой части лохтората начало доходить что они лохи.остальные, непробиваемы.
показати весь коментар
03.11.2021 13:39 Відповісти
 
 