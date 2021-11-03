47,3% українців підтримують проведення дострокових виборів Ради, 43,4% - президента, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Діяльність президента Володимира Зеленського схвалюють 28,2% респондентів, не схвалюють – 56,9% (у липні – 29,3% та 56,1% відповідно. Крім того, 43,4% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 47,3% % - дострокових парламентських виборів.
Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють – 28,2%. 35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського", - йдеться в дослідженні.
"Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів – 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Водночас у випадку дострокових президентських виборів думки розділилися майже порівну – 43,4% підтримують їх проти 45,8%, які не підтримують, - зазначається в дослідженні.
"Водночас, у протестах з вимогою дострокових виборів Президента України стверджують, що готові взяти участь 23,1% респондентів, з вимогою дострокових виборів до Верховної Ради України стверджують, що готові взяти – 24,1% респондентів. 35% респондентів погоджуються з твердженням "партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів". Не погоджуються з цим – 50,6%", - розповіли автори дослідження.
Протягом 20-25 жовтня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого ("face-to-face") інтерв’юз використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 12%, 1,5% — для показників близьких до 5%. Протягом 22-29 червня 2021 року за ідентичною методологією була проведена перша хвиля опитування, протягом 24 липня-1 серпня – друга хвиля. Де це було релевантно, наводиться динаміка показників упродовж червня-жовтня 2021 року.
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Или "главное выгнать, а там посмотрим ..."
У нас что, Клоун незаменимый? Или у нас кроме Юзиков, Безумных безуглых, коли-котлеты, корабельных сосен , "продай собаку-заплати за газ" больше никого в стране нет?
подстава? / Видео № 71
https://www.youtube.com/watch?v=GKRiDzXjUYY
от якби усі подивилися це відео у другій половині цього часу - результат би був іншим
"Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет"
Что то в последнее время сильно пугают полномасштабным нападение, уже не то время, у Украины есть чем ответить ,и казламодрдым это будет последним гвоздем в крышку гроба,пусть попробуют.
якщо вже пінчуківський Шабунін наважився підняти тему Татарова ... Читаємо Татаров підрозуміваємо Демченк- Єрмак... Доречі а де він? У Глазго він був? Бачили його?
Будуть шниряти в Китай
- В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок - единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды - это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны! Так зачем подменять ее ребяческой арлекинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку?
Борис Пастернак. "Доктор Живаго"
Перемен. Мы ждем перемен) Шила на мыло...