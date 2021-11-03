Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Старіння населення Росії та падіння його чисельності стало головним болем для глави Кремля Володимира Путіна. Однак його агресивна зовнішня політика не дозволяє вирішувати внутрішні проблеми.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Я навіть не знаю, що відбувається", — поскаржився Путін міністрам минулого місяця, незадоволений тим, що навіть "люди з вищою освітою" продовжують відмовлятися від російської вакцини проти COVID-19.

Для влади, одержимої демографією, науковою репутацією та глобальним статусом, удар був нищівним. Оскільки невелика частина населення вакцинувалася, Росія пережила рекордне зростання кількості летальних випадків коронавірусу.

Кремль був змушений запровадити "неробочий" тиждень, а Москва - частковий локдаун. Не вперше з тих пір, як Путін прийшов до влади трохи більше двох десятиліть тому, пообіцявши зупинити демографічний спад, політичні імперативи Кремля заважають громадському здоров’ю.

Росія створила власну вакцину від коронавірусу. Проте лише приблизно третина громадян країни повністю щеплені, що значно нижче рівня вакцинації в Європі та Сполучених Штатах, для прикладу. Кількість росіян, які кажуть, що вони не готові до вакцинації, зменшилася, але все ще становить близько 45%.

Після уповільнення протягом останніх місяців рівень вакцинації почав прискорюватися лише під час критичного сплеску випадків хвороби. В інших частинах світу також спостерігається зростання кількості випадків з настанням зими, але вакцинація обмежила негативні наслідки. Тим часом щоденна смертність від коронавірусу у Росії побила рекорди.

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Що стоїть за кризою? На базовому рівні конкуруючі пріоритети Кремля змусили країну боротися з вірусом набагато довше. Високі ціни на викопне паливо можуть зменшити несприятливі економічні наслідки для Росії, але це не врятує Кремль. За деякими даними, з жовтня 2020 року по вересень 2021 року, без урахування наслідків міграції, населення Росії скоротилося майже на мільйон людей.

Усім урядам важко змінити курс. Але авторитарні держави особливо агресивні в цьому аспекті.

Китай намагається стримувати зростання випадків COVID-19, запроваджуючи жорсткий карантин та погоджуючись на великі соціальні та економічні витрати. Принаймні такий жорсткий підхід може врятувати життя.

Те ж саме не можна сказати про Росію. За часів Путіна — для якого населення є символом могутності, не відбулося значного покращення здоров’я населення країни.

Суперечності Кремля зупинили демографічний прогрес. Рівень народжуваності скорочується..

Подібна токсична політична комбінація відбулася з COVID-19.

Хоча російська система централізує владу та ресурси, Путін переклав відповідальність за пандемію на регіони. Аналітик Джуді Твігг, яка вивчає російську політику та охорону здоров’я, вважає, що результат такого рішення виявився вкрай нерівномірним.

Москва намагалася мінімізувати поширення вірусу, передчасно пом’якшила карантинні обмеження, хвалилася успіхом у боротьбі з пандемією. У ЗМІ майже ніколи не потрапляли фотографії Путіна в захисній масці.

Проте офіційна риторика змінюється під впливом обставин. Але такий наратив значно ускладнив перехід до вимог жорсткого карантину або обов’язкової вакцинації. Оскільки в останні кілька днів почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження за кілька місяців, ненавмисним наслідком стало збільшення кількості відпусток за кордоном.

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Однак найбільш небезпечною для реакції Росії на пандемію була токсична націоналістична пропаганда Кремля. Офіційні особи Путіна покладаються на те, що вони зможуть відокремити критику західних вакцин від інформації про російську вакцину від коронавірусу. Натомість такий підхід лише посилив вже наявну недовіру до щеплень серед росіян і сам Кремль також мало зробив, щоб змінити ситуацію. Путін, для прикладу, отримав щеплення за зачиненими дверима.

Все це поставило Росію в глухий кут: Кремль не в змозі привезти західні вакцини, запровадити обов’язкову вакцинацію на національному рівні і не може відновити народну довіру, резюмує видання.