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Новини Коронавірус і карантин
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Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Старіння населення Росії та падіння його чисельності стало головним болем для глави Кремля Володимира Путіна. Однак його агресивна зовнішня політика не дозволяє вирішувати внутрішні проблеми.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Я навіть не знаю, що відбувається", — поскаржився Путін міністрам минулого місяця, незадоволений тим, що навіть "люди з вищою освітою" продовжують відмовлятися від російської вакцини проти COVID-19.

Для влади, одержимої демографією, науковою репутацією та глобальним статусом, удар був нищівним. Оскільки невелика частина населення вакцинувалася, Росія пережила рекордне зростання кількості летальних випадків коронавірусу.

Кремль був змушений запровадити "неробочий" тиждень, а Москва - частковий локдаун. Не вперше з тих пір, як Путін прийшов до влади трохи більше двох десятиліть тому, пообіцявши зупинити демографічний спад, політичні імперативи Кремля заважають громадському здоров’ю.

Росія створила власну вакцину від коронавірусу. Проте лише приблизно третина громадян країни повністю щеплені, що значно нижче рівня вакцинації в Європі та Сполучених Штатах, для прикладу. Кількість росіян, які кажуть, що вони не готові до вакцинації, зменшилася, але все ще становить близько 45%.

Після уповільнення протягом останніх місяців рівень вакцинації почав прискорюватися лише під час критичного сплеску випадків хвороби. В інших частинах світу також спостерігається зростання кількості випадків з настанням зими, але вакцинація обмежила негативні наслідки. Тим часом щоденна смертність від коронавірусу у Росії побила рекорди.

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Що стоїть за кризою? На базовому рівні конкуруючі пріоритети Кремля змусили країну боротися з вірусом набагато довше. Високі ціни на викопне паливо можуть зменшити несприятливі економічні наслідки для Росії, але це не врятує Кремль. За деякими даними, з жовтня 2020 року по вересень 2021 року, без урахування наслідків міграції, населення Росії скоротилося майже на мільйон людей.

Усім урядам важко змінити курс. Але авторитарні держави особливо агресивні в цьому аспекті.

Китай намагається стримувати зростання випадків COVID-19, запроваджуючи жорсткий карантин та погоджуючись на великі соціальні та економічні витрати. Принаймні такий жорсткий підхід може врятувати життя.

Те ж саме не можна сказати про Росію. За часів Путіна — для якого населення є символом могутності, не відбулося значного покращення здоров’я населення країни.

Суперечності Кремля зупинили демографічний прогрес. Рівень народжуваності скорочується..

Подібна токсична політична комбінація відбулася з COVID-19.

Хоча російська система централізує владу та ресурси, Путін переклав відповідальність за пандемію на регіони. Аналітик Джуді Твігг, яка вивчає російську політику та охорону здоров’я, вважає, що результат такого рішення виявився вкрай нерівномірним.

Москва намагалася мінімізувати поширення вірусу, передчасно пом’якшила карантинні обмеження, хвалилася успіхом у боротьбі з пандемією. У ЗМІ майже ніколи не потрапляли фотографії Путіна в захисній масці.

Проте офіційна риторика змінюється під впливом обставин. Але такий наратив значно ускладнив перехід до вимог жорсткого карантину або обов’язкової вакцинації. Оскільки в останні кілька днів почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження за кілька місяців, ненавмисним наслідком стало збільшення кількості відпусток за кордоном.

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Однак найбільш небезпечною для реакції Росії на пандемію була токсична націоналістична пропаганда Кремля. Офіційні особи Путіна покладаються на те, що вони зможуть відокремити критику західних вакцин від інформації про російську вакцину від коронавірусу. Натомість такий підхід лише посилив вже наявну недовіру до щеплень серед росіян і сам Кремль також мало зробив, щоб змінити ситуацію. Путін, для прикладу, отримав щеплення за зачиненими дверима.

Все це поставило Росію в глухий кут: Кремль не в змозі привезти західні вакцини, запровадити обов’язкову вакцинацію на національному рівні і не може відновити народну довіру, резюмує видання.

Автор: 

демографія (144) карантин (18172) путін володимир (24222) росія (66431) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Нет. Не хуже. Не канает это уже за 7 лет.Марш на швабру.
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03.11.2021 11:38 Відповісти
+9
пуйтіну потрібні якісь там люди?
Він зараз на газі заробляє нечуване бабло.
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03.11.2021 11:34 Відповісти
+8
Гидота. Чорти в пеклі вже зачекались на нього.
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03.11.2021 11:46 Відповісти
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пуйтіну потрібні якісь там люди?
Він зараз на газі заробляє нечуване бабло.
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03.11.2021 11:34 Відповісти
Я і не пишу, що наш Валодя кращий.
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03.11.2021 11:44 Відповісти
Не буду спорити. Владі зеленських-єрмаків не потрібні українці.
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03.11.2021 11:50 Відповісти
Їхнє лайно також потрібно показувати, щоб до охлосу доходило хоча б по краплині, що узкій_мір це зло і дно.
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03.11.2021 12:21 Відповісти
Согласен. Но лайно необходимо показывать то, где Украина выгодно отличается в лучшую сторону. Демография - явно не тот случай.
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03.11.2021 13:21 Відповісти
Про оккупацию Крыма с 2,5 млн. населения в придачу ты, я так понимаю, намерено упомянуть забыл? В добавок Украина не завозит к себе таджиков с узбеками миллионами, для улучшения циферок демографии, как паРаша.
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03.11.2021 12:19 Відповісти
С поправкой на эти факты ситуация все равно удручающая. И 41 млн. это с потолка так как переписи не было, и никто не хочет за неё даже браться. Если 35 млн осталось то и это будет хорошо.
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03.11.2021 13:06 Відповісти
у кого демографический кризис? ©
Спасибо Равшанам и Джамшутам...
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/02/22/678807-naselenie-viroslo Росстат: 98% прироста населения России в 2016 году обеспечила миграция
...а также Ли, Си и Цину...
https://tass.ru/obschestvo/3735857 Ученые: китайцы могут стать вторым по численности народом в России к 2050 году
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03.11.2021 17:09 Відповісти
Неужели еще кто-то верит, что выплаты сократят демографический кризис и что виновато отсутствие денег?
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03.11.2021 12:49 Відповісти
Очень верное замечание. Но ссылка, которую я дал, она не про "выплаты", а про системный подход к этому вопросу.
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03.11.2021 13:23 Відповісти
Кацап как всегда стрелки переводит. Все вменяемие и мозговитие уже давно дриснули с твоей паРаши в нормальние страни, в том числе в Україну. Остались одни маргинали да лахтинские ******* вроде тебя, ну еще даги которие вас киздят.
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03.11.2021 13:44 Відповісти
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03.11.2021 11:44 Відповісти
Гидота. Чорти в пеклі вже зачекались на нього.
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03.11.2021 11:46 Відповісти
путин взял страну рукожопых, а оставит кривоногих
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03.11.2021 11:53 Відповісти
Кривоного-рукожопих )
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03.11.2021 11:56 Відповісти
...кривоногих рукожопів.
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03.11.2021 16:45 Відповісти
Путину , точнее Шойгу , очень нужньі люди. Без них армия не может обойтись никак.
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03.11.2021 12:38 Відповісти
Для армії йому вистачить поголів'я.
Без потрібної медичної допомоги більше помирають люди похилого віку.
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03.11.2021 12:41 Відповісти
Все в РАЙ!
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03.11.2021 11:34 Відповісти
В АД.
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03.11.2021 11:36 Відповісти
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03.11.2021 11:36 Відповісти
Лучше бы про Зелю рассказали, в Украине ситуация еще хуже.
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03.11.2021 11:36 Відповісти
Нет. Не хуже. Не канает это уже за 7 лет.Марш на швабру.
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03.11.2021 11:38 Відповісти
По всем показателям хуже, привито намного меньше, смертность выше, антиваксеров 43%.
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03.11.2021 11:42 Відповісти
Спрячься, мокша. Что значит "хуже по всем показателям"? Что вакцинировано меньше, это правда, только не надо равнять ваш фуфломициновый "Спутник" с нормальными вакцинами. Смертность на твоей Рашке выше, немного . но выше. И откуда известен процент антивакеров на Расеи? Какие протесты против вакцинации могут быть у холопов?
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03.11.2021 11:52 Відповісти
https://holodilnik.d3.ru/pochemu-v-bolnitsakh-net-pitevoi-vody-2215478/ в больницах нет питьевой воды?

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03.11.2021 11:37 Відповісти
😂😂😂😂
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03.11.2021 12:49 Відповісти
Когда засрашка вылазила с того тупика. Столетиями только всех вокруг туда тянет.
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03.11.2021 11:41 Відповісти
Чем меньше кацапов,тем легче дышать Земле
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03.11.2021 11:46 Відповісти
В Украине 36 мил. В Рашке 86 мил.. ( и не врите, что больше)… вот и считайте, где в 4 разва? Да надо ещё и учитывать рашостатистику вечно брешащую
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03.11.2021 12:51 Відповісти
Численность населения в РФ в 145 млн. никто не ставит под сомнение, ни ЦРУ США, ни ООН, ни ВОЗ, ни МВФ. А они все умеют считать.
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03.11.2021 13:01 Відповісти
если вичесть таджиков и дагов у котрих ти отсасиваешь, то в паРаше и 80ти не наберется. Вирождаетесь ви скрепние лапти, да и хер с вами!
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03.11.2021 13:51 Відповісти
Чем меньше гоев тем легче дышать на земле. Но какое то число гоев должно остаться, примерно 3000 на каждого человека, а остальные должны исчезнуть. Гои это все те которых нельзя приравнять к людям, хоть они имеют внешний вид как у людей. У гоев нет души. Душа есть у людей. К гоям относятся украинцы, русские, немцы, американцы, французы, якуты, арабы и пр. пр.
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03.11.2021 12:04 Відповісти
Опять забыл свой галоперидол выпить?
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03.11.2021 13:08 Відповісти
Не прав ти лапоть, достаточно поголье одних кацапов уменьшить.
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03.11.2021 13:53 Відповісти
расия - вперед! даешь новые рекорда! каждый день - новый рекорд! и не останавливаться на достигнутом...
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03.11.2021 12:16 Відповісти
)(уйлу нужны люди для армии,гвардии,добычи газа и нефти,
обслуживания госдач. Остальные-не нужный баласт
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03.11.2021 12:27 Відповісти
пусть еще больше денег вложат в Искандеры ,которые потом со временем поржавеют и сгниют
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03.11.2021 12:27 Відповісти
Так путь тупого всегда приводит его туда,гда его и место-в тупик...
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03.11.2021 12:31 Відповісти
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03.11.2021 12:49 Відповісти
Есть абсолютно точная и проверенная информация по Краснодару. Хоронят по 200 тел в сутки и очередь на неделю вперед. Т.е. если у вас кто то умер 3 числа похоронить сможете только 10. Не знаете почему? Я объясню. 10 минус 3 равно 7.
Из этого следует важный вывод пополняемый запас тел составляет 1400. Это больше чем полк, и это только по Краснодару. Более того, власть РФ ифициально старается уменьшить статистику по коронавирусу, маскируя смерти под инфаркты, инсульты и т.д. Т.е заявленная статистика 1115 чел по России исключительно вымышлена и вероятно давно превышает полк в сутки.
И ....и....надо быть очень сильно обкуренным ленинградским окурком, чтобы еще кому то угрожать, собирать войска в полях и т.д.
Я яяя.....вообще не вижу смысла идти в какую то атаку?? А зачем вообще наступать???
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03.11.2021 16:01 Відповісти
57 тысячь только в сентябре (!) пролаченых масовскими гебешными тварями бото-публикаций антивакционной направленности в Украине.Диверсанты херовы. Забытая Богом и нормальными людьми проклятая недоимперия,гори в аду..
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03.11.2021 18:52 Відповісти
Утилизируем миллион кацапов всего за пару недель.Начинайте наступление на Киев,убогий каганат😁😁😁
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03.11.2021 18:59 Відповісти
У нас було багато Moderna, на сьогодні з надлишком Pfizer и Astra Zeneca.Прищеплено біля 50% населення України,що й досі замало для приборкання епідемії,але до кінця року буде вакциновано 80% західною вакциною найвищої якості!Будьте дорогі Українці здорові та щасливі!Ворог буде знищений! СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦♥️♥️♥️
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03.11.2021 19:21 Відповісти
яка нація в РФ? росіянє? якщо так то це нова "нація" що служить державі - а це чистий фашизм.
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09.02.2022 14:03 Відповісти
 
 