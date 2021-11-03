Зеленський через надзвичайно важливу зустріч із Блінкеном не встиг на виступ на конференції у Глазго. Організаторів попередили, але стався збій, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський не встиг на виступ на сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго (Велика Британія) щодо скорочення викидів метану. У момент, коли його оголошував спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, Зеленський перебував на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У той час, як у медіа розганяють усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна попередила організаторів про те, що не встигає на виступ, і збій стався не з боку України, а організаторів цього заходу.

"Давайте, що називається, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що на полях конференції президент України дуже добре поговорив і з президентом США Джозефом Байденом, і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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"Безумовно, основною темою розмови з ними була ситуація на Донбасі і що ми спільно з партнерами можемо зробити, щоб зупинити Росію, щоб змусити її конструктивно поводитися на переговорах, а також питання енергетичної безпеки нашої держави. Це теми, яким президент України приділяв особливу увагу під час своїх контактів", - розповів він.

Глава МЗС України закликав не вестись на російські провокації з цього приводу. "Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, на ту жовч, яку вони розбризкують активно інформаційним простором, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було, нормальний організаційний момент", - додав він.

Кулеба також звернув увагу на те, що під час кліматичної конференції у Глазго президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів.

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