Зеленський через надзвичайно важливу зустріч із Блінкеном не встиг на виступ на конференції у Глазго. Організаторів попередили, але стався збій, - Кулеба
Президент України Володимир Зеленський не встиг на виступ на сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго (Велика Британія) щодо скорочення викидів метану. У момент, коли його оголошував спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, Зеленський перебував на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У той час, як у медіа розганяють усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива", - сказав Кулеба.
Водночас він зазначив, що Україна попередила організаторів про те, що не встигає на виступ, і збій стався не з боку України, а організаторів цього заходу.
"Давайте, що називається, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа", - наголосив міністр.
Кулеба зазначив, що на полях конференції президент України дуже добре поговорив і з президентом США Джозефом Байденом, і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.
"Безумовно, основною темою розмови з ними була ситуація на Донбасі і що ми спільно з партнерами можемо зробити, щоб зупинити Росію, щоб змусити її конструктивно поводитися на переговорах, а також питання енергетичної безпеки нашої держави. Це теми, яким президент України приділяв особливу увагу під час своїх контактів", - розповів він.
Глава МЗС України закликав не вестись на російські провокації з цього приводу. "Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, на ту жовч, яку вони розбризкують активно інформаційним простором, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було, нормальний організаційний момент", - додав він.
Кулеба також звернув увагу на те, що під час кліматичної конференції у Глазго президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів.
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небыло там никаких отдельных встреч. все тусовались в фойе и общались между собой. была фото-зона где делали фоточки для пресс-служб.
Полезно было бы шоб разбомбить боевиков, а доверительно - шоб Путин оплакива и оплачивал восстановление Днобасса.
А так - очередные Ширли-мырли.
Что там за будапештский "меморандум"? помнят гниды, или как? "гаранты" бл.
- Ути мой маленький, давай я тебе дам двойную порцию каши и варенье?
- Ням-ням, учитесь - вы же лохи(а я не лох)
Зелене чмо в Глазго десь загуляло й пропустило передбачений виступ на конференції, заради якого його туди нашим коштом і спорядили. Потім десь уже поза панелями йому дали слово. Краще б не давали... Знову нагородив якусь шизофренічну абракадабру. Єдиний плюс, що цього вже ніхто не почув.
Але з цим виступом у маленького параноїка-наполєончика вийшло якось зовсім клінічно. Він мав виступати в загальній панелі, де спершу йшли Байден та Трюдо. Зєля уже порівнював себе з Порошенком (він не може себе з ним постійно не порівнювати) на Анталійському дипломатичному форумі, де Ердоган запросив 5-го президента до участі в головній панелі, й ненависний Порох сидів у колі основних лідерів та виступав у їх числі. І Зеленський був переконаний, що тут він за формальними ознаками Порошенка перевершить - з лідерами США та Канади! А вийшло все якось дуже невдобно. Виявилося, що панель розділена на дві частини. В першій при повному аншлагу виступили головні гості. Потім оголосили перерву. І Байден, і Трюдо, і весь склад учасників покинули зал, а в другій частині, яка завідомо була менш репрезентативною, вже при порожній залі, але під запис та протокол, виступили скромніші учасники, яким було важливо зафіксувати позицібю своїх країн.
А Зеленському ж треба було покрасуватися... І коли він усе це зрозумів та побачив повністю порожній зал, то впав у прострацію й кудись заникався. Радник Байдена Джон Керрі, який вів панель, пару разів викликав Бубочку до мікрофона, але не виявивши його в залі, надав слово наступному учаснику, прем'єру якоїсь із країн-учасниць. Потім уся енергія дипломатичного відомства була кинута на те, щоб десь таки вставити це непорозуміння, а ще затушкувати скандал та не допустити його в українську пресу.
На всех конференциях разного уровня в перерывах люди между собой общаются, но при чем тут официальная встреча.
В то же время вменяемый участник любой конференции должен следить за временем и, естественно, быть в зале, когда подошло время его выступления.
А все эти вскукареки Кулебы просто жалкий лепет.
Думаю, он как профессиональный дипломат всё понимает, но вынужден оправдываться.
Тяжело, ему наверное, но да он сам выбрал связаться с этими зелёными недоумками.
чем не документ.
нет их. огромное фойе где все между собой общаются и фото-зона для селфи.
АфриціГлазго нікчема.
А це що за виступ на офіційній сторінці ? (правда,не показують глядачів,й бурні,тривалі овації вирізали): https://www.president.gov.ua/videos/videos-archive Виступ Володимира Зеленського на СОР26 - 26-й кліматичній конференції ООН 2 листопада 2021 року - 09:06
Куляба хоче очорнити найвеличнішого ? Це російська провокація ? Двійник ?
Хотя для зе...
@13Hellis_13
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https://twitter.com/13Hellis_13/status/1455638502322868226 14 ч
У меня вопрос: ради встречи с кем, прикрываясь вопросами климата, Зеленский и Ермак посетили Глазго? Кто из важных и опасных россиян был в это же время в Глазго? Какой кусок от Украины эти две твари снова дадут согласие оторвать
Зеленского объявляли несколько раз. Во второй группе выступающих на момент начала отсутствовал не только Зеленский. Но... все потом выступили, окромя нашего.
Обиделся, что его не записали в первую группу? Туда, где были Байден та Трюдо?
Или как путиняка: " решил воздержаться от личного участия", а нам потом тупой видосик прокрутили.
Здавалося б, все ясно. І навіть кремлю це ясно, тому і ведеться війна гібридна, частиною якої є війна інформаційна...
І в цій війні проти України залюбки приймають участь заїки-виродки великих батьків, і дрібна шваль, всякі ці стрілки чи стрєлкови, і т.п.
І інвестує в це лайно колишній міністр економіки Януковича, який мріє знову вдати патріота і знову продавати України недолугі човники за мільярди...
Добре, що люди в Україні все це давно зрозуміли і все бачать.
Остальные встречи были с другими представителями "черного континента"?
Для зедебилов: великий лидер современности послал всех и ушел с гордо поднятой головой садить млрд деревьев.
Для разумных людей мои мысли:
Зенедоразумение не выступило, так как Блинкен посоветовал этому недоумку не выходить и не позорить Украину.
Это чмо досих пор не может понять, что оно самое конченое со времён независимости Украины.
И да, когда страны выделяют млрд на климатические вопросы, наш великий, выделил ноль.
@slonishapito
Моніка Зєлінські пропустила свій виступ на Всесвітньому Кліматичному Форумі. І слава Богу. Бо інакше він би розповідав про свої "проривні реформи у боротьбі зі зміною клімату" і знову почав про Шефіра, Єрмака чи Шмигаля...
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