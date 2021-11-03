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Новини
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Зеленський через надзвичайно важливу зустріч із Блінкеном не встиг на виступ на конференції у Глазго. Організаторів попередили, але стався збій, - Кулеба

Зеленський через надзвичайно важливу зустріч із Блінкеном не встиг на виступ на конференції у Глазго. Організаторів попередили, але стався збій, - Кулеба

Президент України Володимир Зеленський не встиг на виступ на сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго (Велика Британія) щодо скорочення викидів метану. У момент, коли його оголошував спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, Зеленський перебував на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У той час, як у медіа розганяють усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива", - сказав Кулеба.

Водночас він зазначив, що Україна попередила організаторів про те, що не встигає на виступ, і збій стався не з боку України, а організаторів цього заходу.

"Давайте, що називається, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа", - наголосив міністр.

Кулеба зазначив, що на полях конференції президент України дуже добре поговорив і з президентом США Джозефом Байденом, і з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Також читайте: Зеленський обговорив з Блінкеном ситуацію на Донбасі та питання військово-оборонної співпраці України і США

"Безумовно, основною темою розмови з ними була ситуація на Донбасі і що ми спільно з партнерами можемо зробити, щоб зупинити Росію, щоб змусити її конструктивно поводитися на переговорах, а також питання енергетичної безпеки нашої держави. Це теми, яким президент України приділяв особливу увагу під час своїх контактів", - розповів він.

Глава МЗС України закликав не вестись на російські провокації з цього приводу. "Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, на ту жовч, яку вони розбризкують активно інформаційним простором, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було, нормальний організаційний момент", - додав він.

Кулеба також звернув увагу на те, що під час кліматичної конференції у Глазго президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів.

Читайте: Зеленський та Байден у Глазго обговорили ситуацію на Донбасі. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24558) конференція (175) запізнення (8) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+33
хватит трынденть.
небыло там никаких отдельных встреч. все тусовались в фойе и общались между собой. была фото-зона где делали фоточки для пресс-служб.
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03.11.2021 11:51 Відповісти
+29
Тарас Черновол

Зелене чмо в Глазго десь загуляло й пропустило передбачений виступ на конференції, заради якого його туди нашим коштом і спорядили. Потім десь уже поза панелями йому дали слово. Краще б не давали... Знову нагородив якусь шизофренічну абракадабру. Єдиний плюс, що цього вже ніхто не почув.

Але з цим виступом у маленького параноїка-наполєончика вийшло якось зовсім клінічно. Він мав виступати в загальній панелі, де спершу йшли Байден та Трюдо. Зєля уже порівнював себе з Порошенком (він не може себе з ним постійно не порівнювати) на Анталійському дипломатичному форумі, де Ердоган запросив 5-го президента до участі в головній панелі, й ненависний Порох сидів у колі основних лідерів та виступав у їх числі. І Зеленський був переконаний, що тут він за формальними ознаками Порошенка перевершить - з лідерами США та Канади! А вийшло все якось дуже невдобно. Виявилося, що панель розділена на дві частини. В першій при повному аншлагу виступили головні гості. Потім оголосили перерву. І Байден, і Трюдо, і весь склад учасників покинули зал, а в другій частині, яка завідомо була менш репрезентативною, вже при порожній залі, але під запис та протокол, виступили скромніші учасники, яким було важливо зафіксувати позицібю своїх країн.

А Зеленському ж треба було покрасуватися... І коли він усе це зрозумів та побачив повністю порожній зал, то впав у прострацію й кудись заникався. Радник Байдена Джон Керрі, який вів панель, пару разів викликав Бубочку до мікрофона, але не виявивши його в залі, надав слово наступному учаснику, прем'єру якоїсь із країн-учасниць. Потім уся енергія дипломатичного відомства була кинута на те, щоб десь таки вставити це непорозуміння, а ще затушкувати скандал та не допустити його в українську пресу.
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03.11.2021 11:53 Відповісти
+28
Отговорки уровня детского сада в городе Кривой Рог.
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03.11.2021 11:52 Відповісти
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Это его счастье. Ибо намолол бы опять дури.
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03.11.2021 11:48 Відповісти
Нада было шоб он сказал, что мы за глобальное потепление, ведь газ нонче дорогой!!!!
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03.11.2021 11:59 Відповісти
😂
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03.11.2021 13:09 Відповісти
Вместо этого опять обосрался!
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03.11.2021 12:32 Відповісти
ПроФФесионалы сейчас везде.
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03.11.2021 11:49 Відповісти
Он с Ленкой шопился по магазинам
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03.11.2021 11:57 Відповісти
Та пусть хоть так, но есть люди отвечающие за протокол, за согласование встреч - они куда смотрели?
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03.11.2021 12:31 Відповісти
хоть магнитики успел купить?!
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03.11.2021 11:49 Відповісти
Свиту надо увеличить в 10 раз, так и с самолета выходить будет не успевать до окончания саммитов.
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03.11.2021 11:50 Відповісти
да он забил на выступление и поперся на конференцию. Кажется по сохранению климата.
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03.11.2021 11:50 Відповісти
не встиг струсити сіль з колін , на котрій стояв у кутку вислухую повчання Блінкена
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03.11.2021 11:51 Відповісти
хватит трынденть.
небыло там никаких отдельных встреч. все тусовались в фойе и общались между собой. была фото-зона где делали фоточки для пресс-служб.
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03.11.2021 11:51 Відповісти
А хтось там бачив, як зазвичай на міжнародках, поряд з вовою Єрмака?
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03.11.2021 11:57 Відповісти
да, на фотках Зели с Столтенбергом Ермак сидел рядом с президентом
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03.11.2021 12:04 Відповісти
З чиїм президентом поруч сидів? І хто це єрмак? Його навідь містичні 73% не обирали!
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03.11.2021 12:14 Відповісти
наглядач за нашим зеленим гарантом, українське ноухау коли якийсь дядька непонятний воде гаранта під руку і замість нього вирішує зовнішню політику
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03.11.2021 12:27 Відповісти
Навіщо президенту якийсь Вова ?
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03.11.2021 12:10 Відповісти
Валенок все понял, или Блинкену нужно будет еще на него галошу натянуть(для лучшего понимания ситуации)?
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03.11.2021 11:51 Відповісти
получал люлей от Блинкена... не успел памперс сменить
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03.11.2021 11:51 Відповісти
Бронепамперс заклинило.
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Зцементувало.
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03.11.2021 12:32 Відповісти
Не встиг... Цікаво, як це той самий Порошенко все завжди встигав а цей квартальний дублер вміє тільки виправдовуватись за пройопи...
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Мабуть важливіше було з Блінкеном говорити, ніж пусте балабольство про викиди метану .
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03.11.2021 11:52 Відповісти
))))и поэтому оно сняло видосик "выступления",которое вчера выкладывали -как вам земоча ,последние извилины уже разьела?
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03.11.2021 12:42 Відповісти
Яке ти дурне в мами, я то яке відношення до зебілів маю?
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03.11.2021 14:18 Відповісти
Ну раз активно отмазываешь гнусавую мразь, то, очевидно, имеешь непосредственное отношение.
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03.11.2021 15:02 Відповісти
Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба. Источник: \\\\\\\\

Полезно было бы шоб разбомбить боевиков, а доверительно - шоб Путин оплакива и оплачивал восстановление Днобасса.
А так - очередные Ширли-мырли.
Что там за будапештский "меморандум"? помнят гниды, или как? "гаранты" бл.
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Отговорки уровня детского сада в городе Кривой Рог.
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Теть Катя, я не успел на ужин, так как переговаривал с Капитошкой в сортире.
- Ути мой маленький, давай я тебе дам двойную порцию каши и варенье?
- Ням-ням, учитесь - вы же лохи(а я не лох)
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03.11.2021 11:55 Відповісти
ни дня без зашквара (с)
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03.11.2021 11:52 Відповісти
Тарас Черновол

Зелене чмо в Глазго десь загуляло й пропустило передбачений виступ на конференції, заради якого його туди нашим коштом і спорядили. Потім десь уже поза панелями йому дали слово. Краще б не давали... Знову нагородив якусь шизофренічну абракадабру. Єдиний плюс, що цього вже ніхто не почув.

Але з цим виступом у маленького параноїка-наполєончика вийшло якось зовсім клінічно. Він мав виступати в загальній панелі, де спершу йшли Байден та Трюдо. Зєля уже порівнював себе з Порошенком (він не може себе з ним постійно не порівнювати) на Анталійському дипломатичному форумі, де Ердоган запросив 5-го президента до участі в головній панелі, й ненависний Порох сидів у колі основних лідерів та виступав у їх числі. І Зеленський був переконаний, що тут він за формальними ознаками Порошенка перевершить - з лідерами США та Канади! А вийшло все якось дуже невдобно. Виявилося, що панель розділена на дві частини. В першій при повному аншлагу виступили головні гості. Потім оголосили перерву. І Байден, і Трюдо, і весь склад учасників покинули зал, а в другій частині, яка завідомо була менш репрезентативною, вже при порожній залі, але під запис та протокол, виступили скромніші учасники, яким було важливо зафіксувати позицібю своїх країн.

А Зеленському ж треба було покрасуватися... І коли він усе це зрозумів та побачив повністю порожній зал, то впав у прострацію й кудись заникався. Радник Байдена Джон Керрі, який вів панель, пару разів викликав Бубочку до мікрофона, але не виявивши його в залі, надав слово наступному учаснику, прем'єру якоїсь із країн-учасниць. Потім уся енергія дипломатичного відомства була кинута на те, щоб десь таки вставити це непорозуміння, а ще затушкувати скандал та не допустити його в українську пресу.
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03.11.2021 11:53 Відповісти
Злобньій Тарасик не знал , что президент Зеленский проводил встречу с госсекретарем США ?
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03.11.2021 12:43 Відповісти
Так никакой отдельной встречи с Блинкеном не было. Просто разговаривали в фойе. Никаких документов по результатам этого разговора нет, да и быть не может.
На всех конференциях разного уровня в перерывах люди между собой общаются, но при чем тут официальная встреча.
В то же время вменяемый участник любой конференции должен следить за временем и, естественно, быть в зале, когда подошло время его выступления.
А все эти вскукареки Кулебы просто жалкий лепет.
Думаю, он как профессиональный дипломат всё понимает, но вынужден оправдываться.
Тяжело, ему наверное, но да он сам выбрал связаться с этими зелёными недоумками.
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03.11.2021 13:00 Відповісти
ну почему же, Блинкен запостил твит на странице Госдепа про поддержку Украины.
чем не документ.
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03.11.2021 13:56 Відповісти
формат этого саммита вообще не предполагает никаких отдельных встреч
нет их. огромное фойе где все между собой общаются и фото-зона для селфи.
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03.11.2021 13:01 Відповісти
Стрелок сигарет , отвянь. Не строй из себя посла по особьім поручениям...
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03.11.2021 13:03 Відповісти
Тарасику пора к папе. Хватит поднимать нафталиновую пыль!
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03.11.2021 13:12 Відповісти
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03.11.2021 11:54 Відповісти
Як казала одна розумна людина хитрість ознака розуму, а тут його ніц нема. Від слова зовсім.
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03.11.2021 11:58 Відповісти
Нікчема і в Африці Глазго нікчема.
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03.11.2021 11:55 Відповісти
Клоун , но не смешной
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03.11.2021 11:56 Відповісти
Та нюхав десь, пробував шотландський кокс, після зустрічі з Блінкіним, той йому знову напихав ....уйов!!!!!
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03.11.2021 11:57 Відповісти
Я до последнего надеялся, что в маршруте поездки будет и Ротердам .
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03.11.2021 11:57 Відповісти
Надіюсь Блінкен добряче відчпокав осла оманського, бо вже падати Країни далі нікуди.
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03.11.2021 11:58 Відповісти
А Блінкен "в курсі" тієї зустрічі і "плаваючого графіку"?!!!
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03.11.2021 11:59 Відповісти
Даже Порошенко в курсе , завидует страшно ...
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03.11.2021 12:44 Відповісти
Помню, поехали на рыбалку, пили -гуляли и ничего не поймали. Забота о природе.
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03.11.2021 12:00 Відповісти
Это не сбой - это дегенерация
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03.11.2021 12:00 Відповісти
и деградация...
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03.11.2021 12:09 Відповісти
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03.11.2021 12:04 Відповісти
Приход совпал с выступлением ? )
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03.11.2021 12:07 Відповісти
Сеорее ломка...
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03.11.2021 12:26 Відповісти
Не пойняв...
А це що за виступ на офіційній сторінці ? (правда,не показують глядачів,й бурні,тривалі овації вирізали): https://www.president.gov.ua/videos/videos-archive Виступ Володимира Зеленського на СОР26 - 26-й кліматичній конференції ООН 2 листопада 2021 року - 09:06
Куляба хоче очорнити найвеличнішого ? Це російська провокація ? Двійник ?
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03.11.2021 12:07 Відповісти
ні... це таки виступ... але не найвищому рівні, куди воно не встигло, а на абикуди всунули, щоби Україну, як державу не соромити
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03.11.2021 12:11 Відповісти
А сравнить зал где зеленский и где Керри? Ну это ж не так трудно.
Хотя для зе...
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03.11.2021 15:08 Відповісти
Шо там зрівнювать ? декорації копійчані,текст так-сяк з суфлера прочитає,люди на "Дім\Дом" перевірені...
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03.11.2021 15:10 Відповісти
Вова снова выступил перед пустым залом? Шарлатанов уже не впускают в приличные дома?
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03.11.2021 12:08 Відповісти
что вы тут несёте как всегда....?? мильком глянул несколько постов и сразу становится понятно что тут пишут, ****....е ц детский сад.... про магнитики купил ли зеленский .про с женой шопинг .... и другую ересь сопливую ботскую проросийскую....((
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03.11.2021 12:20 Відповісти
А що на такому солідному заході завчасно не був попереджений про виступ? Більш вірогідно, що загубили текст виступу, а Блінкен вже як рятівна соломинка.
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03.11.2021 12:29 Відповісти
а де ж зелененьке чмо?

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03.11.2021 12:31 Відповісти
Кулеба тепер на "олівцю" у НАЗК,яке зараз контролює жОПа, тому ще ретельніше буде вилизувати ЗЕлену дупу і ліпити відмазки.
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03.11.2021 12:33 Відповісти
НУ І ШО ТЕПЕР РОБИТИ, ЯК ЖИТИ ПІСЛЯ ЦЬОГО!!!
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03.11.2021 12:40 Відповісти
Ермак за 50 евро купив банер в уже порожній залі у прибиральниці, натягли його у ОПі, Вова зняв черговий відосик та виклав на своєї сторонці у інеті. Ніякої інформації про виступ ЗЕлі у протоколі конференції нема. Знову відсидівся у ...
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03.11.2021 12:44 Відповісти
ЗЕсловарь. Обосраться - дать сбой...
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03.11.2021 12:48 Відповісти
Hellis


@13Hellis_13

·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1455638502322868226 14 ч



У меня вопрос: ради встречи с кем, прикрываясь вопросами климата, Зеленский и Ермак посетили Глазго? Кто из важных и опасных россиян был в это же время в Глазго? Какой кусок от Украины эти две твари снова дадут согласие оторвать
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03.11.2021 12:51 Відповісти
О... Гордимся. Наш оказывается нарасхват?
Зеленского объявляли несколько раз. Во второй группе выступающих на момент начала отсутствовал не только Зеленский. Но... все потом выступили, окромя нашего.
Обиделся, что его не записали в первую группу? Туда, где были Байден та Трюдо?
Или как путиняка: " решил воздержаться от личного участия", а нам потом тупой видосик прокрутили.
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03.11.2021 13:23 Відповісти
Здається, все ясно. Зустріч Президента України з головою Держдепу США. Зустріч тривала і надважлива, бо обговорювались питання безпеки України. Бо як не буде України, то не буде і екології і нічого не буде, бо буде Росія...
Здавалося б, все ясно. І навіть кремлю це ясно, тому і ведеться війна гібридна, частиною якої є війна інформаційна...
І в цій війні проти України залюбки приймають участь заїки-виродки великих батьків, і дрібна шваль, всякі ці стрілки чи стрєлкови, і т.п.
І інвестує в це лайно колишній міністр економіки Януковича, який мріє знову вдати патріота і знову продавати України недолугі човники за мільярди...
Добре, що люди в Україні все це давно зрозуміли і все бачать.
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03.11.2021 13:36 Відповісти
дада, в Аноглой и Либерий, вы уже хвастались.
Остальные встречи были с другими представителями "черного континента"?
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03.11.2021 13:54 Відповісти
це не збій у роботі. це і є яскравий показник всієї роботи влади, коли там засіли блазні
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03.11.2021 14:08 Відповісти
У меня есть несколько версий:
Для зедебилов: великий лидер современности послал всех и ушел с гордо поднятой головой садить млрд деревьев.
Для разумных людей мои мысли:
Зенедоразумение не выступило, так как Блинкен посоветовал этому недоумку не выходить и не позорить Украину.
Это чмо досих пор не может понять, что оно самое конченое со времён независимости Украины.
И да, когда страны выделяют млрд на климатические вопросы, наш великий, выделил ноль.
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03.11.2021 14:49 Відповісти
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito



Моніка Зєлінські пропустила свій виступ на Всесвітньому Кліматичному Форумі. І слава Богу. Бо інакше він би розповідав про свої "проривні реформи у боротьбі зі зміною клімату" і знову почав про Шефіра, Єрмака чи Шмигаля...
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03.11.2021 16:11 Відповісти
 
 