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Новини Коронавірус і карантин
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Спеціальні робочі групи з 1 листопада розпочали перевірку дотримання карантинних норм у регіонах "червоної" зони, - Ляшко

Спеціальні робочі групи з 1 листопада розпочали перевірку дотримання карантинних норм у регіонах

Спеціальні робочі групи з 1 листопада розпочали перевірки дотримання протиепідемічних норм у регіонах "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"З 1 листопада в регіонах, де встановили червоний рівень епіднебезпеки, спеціальні робочі групи розпочали перевірку організації дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування коронавірусної хвороби. У робочі групи входять представники МОЗ, Мінрегіону, Нацполіції та Держпродспоживслужби", - зазначив глава МОЗ.

Міністр зазначив, що Верховна Рада у вівторок підтримала в першому читанні законопроєкт, яким встановлюється кримінальна відповідальність за підробку документів про профілактичні щеплення. Норми цього законопроєкту, зокрема, передбачають встановлення відповідальності за використання особою наперед підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О, а ось і "трійки"!
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03.11.2021 12:02 Відповісти
Кто тебя дурачка родил? Твои групки легче слить чем полицию
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03.11.2021 12:13 Відповісти
Та да, бабушек без справки легче ловить, чем преступников
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03.11.2021 13:15 Відповісти
Рабочие группы ! Нет предела по созиданию схем для покоса бабла!
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03.11.2021 14:37 Відповісти
Эти сосунки, только и могут что пугать наивных граждан. Юристу ничего не могут сказать, языки в задницу засасывает.
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03.11.2021 15:03 Відповісти
На Красной Зоне плановый шмон

Мазлтов!
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03.11.2021 17:53 Відповісти
 
 