Спеціальні робочі групи з 1 листопада розпочали перевірку дотримання карантинних норм у регіонах "червоної" зони, - Ляшко

Спеціальні робочі групи з 1 листопада розпочали перевірки дотримання протиепідемічних норм у регіонах "червоної" зони карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"З 1 листопада в регіонах, де встановили червоний рівень епіднебезпеки, спеціальні робочі групи розпочали перевірку організації дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування коронавірусної хвороби. У робочі групи входять представники МОЗ, Мінрегіону, Нацполіції та Держпродспоживслужби", - зазначив глава МОЗ.

Міністр зазначив, що Верховна Рада у вівторок підтримала в першому читанні законопроєкт, яким встановлюється кримінальна відповідальність за підробку документів про профілактичні щеплення. Норми цього законопроєкту, зокрема, передбачають встановлення відповідальності за використання особою наперед підроблених документів, що підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років.

Також читайте: Майже 3 млн доз вакцини Moderna прибудуть в Україну до кінця тижня, - Ляшко