"Слуга народу" Кравчук про відставку Любченка: До нього будуть питання і в правоохоронців - з'явилася інформація про обшуки
У монобільшості немає індульгенцій щодо міністрів.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Немає вічних міністрів. Дійсно є ті, хто працювали найдовше – по два роки, але рано чи пізно знаходяться менеджери, які сильніші та кращі", - зазначила вона.
За словами Кравчук, якщо хтось із міністрів, яких сьогодні планують відправити у відставку, прийде до сесійної зали, то зможе прозвітувати перед депутатами.
"Але з огляду на те, що у нас сформувався "затор" із законопроєктів, то (навіщо. – Ред.) витрачати часу вдвічі більше на ці обговорення? Вони ж звітують перед комітетами. Взагалі, ми маємо говорити про те, що міністри мають щільніше працювати з комітетами, бо зазвичай звіти у Верховній Раді перетворюються на фарс та політичне шоу з боку опозиційних фракцій, а по суті мають говорити профільні комітети, де абсолютно всі депутати займаються певними напрямками", - підкреслила заступниця голови фракції "СН".
Говорячи про відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, політик розповіла, що про нього говорив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу": "Він розповідав, що змушений зараз спілкуватися з Любченком фактично мовою офіційних документів, що він не виконує розпорядження, гальмує певні питання, якими мав займатися, наприклад, реформу корпоративного управління".
Нардепка вважає, що до Любченка будуть питання і в правоохоронних органів: "З'явилася інформація про обшуки. Тут не має бути політичного "окрасу". Правоохоронці зобов'язані виконувати свою роботу. У нас немає недоторканних".
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної служби Євгена Олейнікова.
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