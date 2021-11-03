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Новини
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"Слуга народу" Кравчук про відставку Любченка: До нього будуть питання і в правоохоронців - з'явилася інформація про обшуки

У монобільшості немає індульгенцій щодо міністрів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповіла в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Немає вічних міністрів. Дійсно є ті, хто працювали найдовше – по два роки, але рано чи пізно знаходяться менеджери, які сильніші та кращі", - зазначила вона.

За словами Кравчук, якщо хтось із міністрів, яких сьогодні планують відправити у відставку, прийде до сесійної зали, то зможе прозвітувати перед депутатами.

"Але з огляду на те, що у нас сформувався "затор" із законопроєктів, то (навіщо. – Ред.) витрачати часу вдвічі більше на ці обговорення? Вони ж звітують перед комітетами. Взагалі, ми маємо говорити про те, що міністри мають щільніше працювати з комітетами, бо зазвичай звіти у Верховній Раді перетворюються на фарс та політичне шоу з боку опозиційних фракцій, а по суті мають говорити профільні комітети, де абсолютно всі депутати займаються певними напрямками", - підкреслила заступниця голови фракції "СН".

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Говорячи про відставку першого віцепрем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, політик розповіла, що про нього говорив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні фракції "Слуги народу": "Він розповідав, що змушений зараз спілкуватися з Любченком фактично мовою офіційних документів, що він не виконує розпорядження, гальмує певні питання, якими мав займатися, наприклад, реформу корпоративного управління".

Нардепка вважає, що до Любченка будуть питання і в правоохоронних органів: "З'явилася інформація про обшуки. Тут не має бути політичного "окрасу". Правоохоронці зобов'язані виконувати свою роботу. У нас немає недоторканних".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що сьогодні правоохоронці проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної служби Євгена Олейнікова.

Автор: 

Кабмін (14181) обшук (1986) відставка (1473) Кравчук Євгенія (375) Любченко Олексій (114)


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А до этого вы не знали что там скрутки? Со всех сторон , все СМИ об этом говорили, а ваши слуги уроды говорили что ОНО прохфессионал и Чесдный очень!
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03.11.2021 11:58 Відповісти
перестал заносить дерьмаку сумки с баблом ...
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03.11.2021 12:18 Відповісти
Реформи в Україні: Не своїх вигнати, своїх поставити, результат значення не має.
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03.11.2021 12:29 Відповісти
Ясен пень что тормозил и не занимался прямыми обязанностями!
А вы попробуйте быть министром и продолжать руководить потоками налоговой - скрутки, обналы, откаты.....
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03.11.2021 12:42 Відповісти
я щось пропустив,небачу? агов ,зебіли, хоть щось корисне ваш осляра зробив за половину каденції?
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03.11.2021 12:51 Відповісти
Ну, до чего мерзкая эта власть, с ихней подготовкой к войне, пандемии, энергетическому кризису, и т. д. Назначение Верещук это апофеоз идиотизма.
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03.11.2021 13:08 Відповісти
 
 