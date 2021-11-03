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Новини Коронавірус і карантин
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Другий день поспіль Київ б'є рекорди за новими випадками і добовою смертністю від COVID-19: захворіли 2024 особи, померли - 69. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 2024 хворих на коронавірус, 69 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"2024 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 263 559", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед померлих: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 613, у Дарницькому – 338 та в Святошинському районі – 204 випадки", – зазначив Кличко.

Другий день поспіль Київ бє рекорди за новими випадками і добовою смертністю від COVID-19: захворіли 2024 особи, померли - 69 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19791) Кличко Віталій (3536) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Левый берег, как обычно.
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03.11.2021 12:10 Відповісти
то ли дело Борщага... или Шулявка или Святошин...
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03.11.2021 12:31 Відповісти
А скільки в Києві помирало на добу до коронавірусу?
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03.11.2021 12:37 Відповісти
Сдать тест в поликлинике надо 3 часа, медицины нет.
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03.11.2021 12:14 Відповісти
небреши брехло. говорят на сколько прийти и сдаешь спокойно.
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03.11.2021 12:32 Відповісти
А драка на днях была в Праге?
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03.11.2021 13:04 Відповісти
Фейсбук-официальный источник? а в инсте есть?
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03.11.2021 12:20 Відповісти
зачем тебе инста? Источник - мэр Киева. Что не так?

У Києві виявили за минулу добу 2024 хворих на коронавірус. 69 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав https://www.facebook.com/merkieva/posts/6921307307880157 на своїй сторінці у Facebook.

«2024 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 263 559», - повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 613, у Дарницькому - 338 та в Святошинському районі - 204 випадки», - зазначив Віталій Кличко.
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03.11.2021 12:33 Відповісти
бляха..
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03.11.2021 12:30 Відповісти
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03.11.2021 12:58 Відповісти
Дуже б хотілось від цих сраних статистів отримати довідку, якою була природна смертність в Києві в цей час в 2018 році.
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03.11.2021 14:35 Відповісти
Количество заболевших будет пропорционально длине очередей на вакцинацию минус 2 или 3 дня на развитие инфекции.
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03.11.2021 16:24 Відповісти
 
 