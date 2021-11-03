Другий день поспіль Київ б'є рекорди за новими випадками і добовою смертністю від COVID-19: захворіли 2024 особи, померли - 69. КАРТА
Минулої доби в Києві виявили 2024 хворих на коронавірус, 69 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"2024 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 263 559", – повідомив Кличко.
Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Серед померлих: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 613, у Дарницькому – 338 та в Святошинському районі – 204 випадки", – зазначив Кличко.
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У Києві виявили за минулу добу 2024 хворих на коронавірус. 69 людей померли.
Про це мер Києва Віталій Кличко написав https://www.facebook.com/merkieva/posts/6921307307880157 на своїй сторінці у Facebook.
«2024 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 263 559», - повідомив Віталій Кличко.
Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Серед тих, хто померли: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.
До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 613, у Дарницькому - 338 та в Святошинському районі - 204 випадки», - зазначив Віталій Кличко.