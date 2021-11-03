Другий день поспіль Київ б'є рекорди за новими випадками і добовою смертністю від COVID-19: захворіли 2024 особи, померли - 69. КАРТА

Минулої доби в Києві виявили 2024 хворих на коронавірус, 69 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"2024 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 69 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 6337 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 263 559", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1152 жінки віком від 18 до 92 років і 746 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 61 дівчинка від 16 днів до 17 років і 65 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Серед померлих: 44 жінки від 25 до 87 років, 25 чоловіків від 47 до 92 років.

До лікарень столиці госпіталізували 205 хворих на коронавірус та 298 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 1110 людей. Загалом коронавірус подолали 231 733 мешканці столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 613, у Дарницькому – 338 та в Святошинському районі – 204 випадки", – зазначив Кличко.