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Новини
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НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. ФОТО (оновлено)

Правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Слідчі дії проводяться у кримінальній справі щодо порушень податкового законодавства підприємствами Полтавщини.

У пресслужбі НАБУ зазначили, що САП спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових "скруток", яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка.

Керівниця Патронатної служби міністра економіки у Міністерстві економіки України Анастасія Політико повідомила, що ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться.

У пресслужбі СБУ повідомили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

За попередньою інформацією, схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

У ході обшуків у різних регіонах України, зокрема і в офісі Держподаткової служби, було виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм. Серед них факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства з категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем). Встановлюються всі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про відставку Любченка: До нього будуть питання і в правоохоронців - з'явилася інформація про обшуки

НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться 01
НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться 02

Автор: 

НАБУ (5114) обшук (1986) СБУ (13052) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+15
А в кого целится из автомата вот то чучело на лестнице?? В кота??
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03.11.2021 12:42 Відповісти
+13
Результат: понять .прастіть, завести нову справу на Порошенка.
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03.11.2021 12:38 Відповісти
+10
ну вот нафига этим клоунам столько оружия при обыске? малину накрыли?
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03.11.2021 12:38 Відповісти
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Навіщо автомати в приміщеннях? Що пістолетів недостатньо?
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03.11.2021 12:38 Відповісти
видать,чувствуют,что артподготовку слабую провели...
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03.11.2021 13:01 Відповісти
Постановачний відос.
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03.11.2021 13:09 Відповісти
Это ж старый анекдот:
"Ментам выдали автоматы, чтобы у них не отобрали пистолеты..."
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03.11.2021 13:25 Відповісти
Потрібно було забрати у ментів пістолети, щоб ******** не відібрали. Зі зброєю в приміщенні проводити слідчі дії, це якийсь цирк. А спецпідрозділам немає чим себе зайняти? Всіх бандитів переловили? Чи за бандитами страшно бігати, краще по офісам бикувати?
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03.11.2021 13:29 Відповісти
Результат: понять .прастіть, завести нову справу на Порошенка.
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03.11.2021 12:38 Відповісти
ну вот нафига этим клоунам столько оружия при обыске? малину накрыли?
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03.11.2021 12:38 Відповісти
Для бандитского форсу!
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03.11.2021 12:40 Відповісти
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03.11.2021 12:44 Відповісти
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03.11.2021 12:53 Відповісти
Може треба було з початку проводити обшуки а потім призначати злодія на посаду міністра. Таке враження що обшуки треба проводити і у всьому кабміні і у раді.
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03.11.2021 12:42 Відповісти
А в кого целится из автомата вот то чучело на лестнице?? В кота??
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03.11.2021 12:42 Відповісти
Такая возможность выдалась у коооператива Баканова пропиариться.
В дом к министру ломятся, как в гнездо Алькаиды.
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03.11.2021 12:45 Відповісти
ты ******* мамкин, есть определенный алгоритм работы, осмотр территории и тд перед тем как куда-то заходить.
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04.11.2021 16:35 Відповісти
За Любченко проголосовали 228 депутатов от «Слуги народа», 18 - от «Батьківщини», 13 - «За майбутнє», 20 - «Довіра» и 11 внефракционных. «Голос» и «Европейская солидарность» воздержались.
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03.11.2021 12:44 Відповісти
У всех проголосовавших провести такие же обыски - явно ведь одна шайка-лейка!!!
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03.11.2021 13:10 Відповісти
Не успел толком побыть министром, а уже влез в коррупцию по горло! Еще и сравнительно молодой человек.
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03.11.2021 12:50 Відповісти
Это что! Вон криворогий шлимазл вовочка не успел еще побыть президентом - а уче поучаствовал в международном отмывании ворованных беней денег через офшоры!
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03.11.2021 12:52 Відповісти

Он оттуда и не вылазил ! Перед министром он сидел на потоках главой налоговой!
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03.11.2021 12:59 Відповісти
Так это обыск или захват?
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03.11.2021 12:51 Відповісти
Это совместили приятное с полезным...
Наверное обиходной лист не подписал, они кинулись, а там недостача (гомерический хохот)!!!
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03.11.2021 13:14 Відповісти
Цікаво,що збирались там знайти ? Чемодани налу ? золоті зливки в пірамідках ? Секретні документи ?
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03.11.2021 12:51 Відповісти
И это тоже
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03.11.2021 13:18 Відповісти
Щойно виступав Гетьманцев в кулуарах, розказував, що їхнє око государеве з їхніми новими законами припинило фальсифікації у сплаті податків і додали держбюджету ₴25млрд...
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03.11.2021 12:51 Відповісти
бтр гранатомёты были
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03.11.2021 12:55 Відповісти
Кто не помнит: Любченко еще при Яныке работал в налоговой и на 18-ти летнего сына переписал авто и хату на 300 тыс. у.е. !
Короче, чтобы не спалить малину/скрутку дадут возможность, как и предшественнику по налоговой Верланову (щас в Германии) , чухнуть за бугор.....
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03.11.2021 12:58 Відповісти
Шо ж так скромно , з пулємьотами? Нада було як Шварценеггер з шестісвольними мініганами по калідорам бігать.
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03.11.2021 13:02 Відповісти
пал жєортвой вовиного рейтингу- у вови падає а других зелені задють
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03.11.2021 13:04 Відповісти
Цирк продолжается...
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03.11.2021 13:09 Відповісти
Старые дела позакрывали, надо же чем то заниматься, еще на пять лет обеспечат себе работу. Так и проживут беззаботно.
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03.11.2021 13:14 Відповісти
Я так понял, что он просто отвальную не выставил, зажал!!!)
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03.11.2021 13:21 Відповісти
Довбо**би з райцентрів повлаштовувались працювати в СБУ, тепер в повній снарязі з арками штурмують хати ботанів та фоткаються для вайберу, щоб підписати

"Диви, мама, я тут з автоматом стою та лізу у хату! Крутий в тебе син, егеж?
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03.11.2021 13:24 Відповісти
Вони самі себе посадять? Поки що нікого до відповідальності не притягнуто.
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03.11.2021 13:29 Відповісти
Вот так запросто СБУ одни флтки убрало, другие вставило и уже никто ничего не проводит.
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03.11.2021 13:44 Відповісти
та це ж сама *чесна* влада за всі роки незалежності. Посада - заробив, посада - заробив і так до збагачення всіх дружбанів *найвеличнішого*.
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03.11.2021 14:24 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27500969.html Зе Команда

"Если Владимир Зеленский будет избран президентом и в какой-то момент в его окружении найдут своего топ-коррупционера "Свинарчука", он уйдет в отставку. Об этом кандидат сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании".

**** це дуже смішно.

Сьогодні обшуки у міністра економіки України, першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченко.

АЛОЕ, Х'ЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА! ЗЄМЛЯ ВИКЛИКАЄ ЗЄЛЮ! ЗЄЛЯ, НЕ СЛИШУ ТЄБЯ, ЗЄЛЯ!

Як так вийшло, що у нас міністр економіки доцарювався до обшуків? Він шо, корупціонер? Міністр економіки? Корупціонер? Та ти шо. Оце діло. Перший віце-прем'єр. Я так розумію, він не бумагу з принтера в кабміні виносив. Там щось мабуть серйозніше було, якщо затримання вимагають спецназ з автоматами, да?

Ну якщо перший віце-прем'єр - це не оточення Зеленського, то я прямо не знаю, хто оточення. Ближче уже лише в ліжку оточення. Тобто або Єрмак, або Олена Зеленська. Пока їх з автоматами не затримають, Зеленський не бачить зла.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1548968472132414&id=100010578281118 Alex Noinets
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03.11.2021 14:34 Відповісти
 
 