НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. ФОТО (оновлено)
Правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.
Слідчі дії проводяться у кримінальній справі щодо порушень податкового законодавства підприємствами Полтавщини.
У пресслужбі НАБУ зазначили, що САП спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових "скруток", яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", - йдеться у повідомленні.
Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.
Раніше низка ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка.
Керівниця Патронатної служби міністра економіки у Міністерстві економіки України Анастасія Політико повідомила, що ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться.
У пресслужбі СБУ повідомили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.
За попередньою інформацією, схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.
У ході обшуків у різних регіонах України, зокрема і в офісі Держподаткової служби, було виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм. Серед них факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства з категорії ризикових.
Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем). Встановлюються всі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.
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"Ментам выдали автоматы, чтобы у них не отобрали пистолеты..."
В дом к министру ломятся, как в гнездо Алькаиды.
Он оттуда и не вылазил ! Перед министром он сидел на потоках главой налоговой!
Наверное обиходной лист не подписал, они кинулись, а там недостача (гомерический хохот)!!!
Короче, чтобы не спалить малину/скрутку дадут возможность, как и предшественнику по налоговой Верланову (щас в Германии) , чухнуть за бугор.....
"Диви, мама, я тут з автоматом стою та лізу у хату! Крутий в тебе син, егеж?
"Если Владимир Зеленский будет избран президентом и в какой-то момент в его окружении найдут своего топ-коррупционера "Свинарчука", он уйдет в отставку. Об этом кандидат сообщил РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании".
**** це дуже смішно.
Сьогодні обшуки у міністра економіки України, першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченко.
АЛОЕ, Х'ЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА! ЗЄМЛЯ ВИКЛИКАЄ ЗЄЛЮ! ЗЄЛЯ, НЕ СЛИШУ ТЄБЯ, ЗЄЛЯ!
Як так вийшло, що у нас міністр економіки доцарювався до обшуків? Він шо, корупціонер? Міністр економіки? Корупціонер? Та ти шо. Оце діло. Перший віце-прем'єр. Я так розумію, він не бумагу з принтера в кабміні виносив. Там щось мабуть серйозніше було, якщо затримання вимагають спецназ з автоматами, да?
Ну якщо перший віце-прем'єр - це не оточення Зеленського, то я прямо не знаю, хто оточення. Ближче уже лише в ліжку оточення. Тобто або Єрмак, або Олена Зеленська. Пока їх з автоматами не затримають, Зеленський не бачить зла.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1548968472132414&id=100010578281118 Alex Noinets