НАБУ і СБУ прийшли до офісу Держподаткової служби: У Любченка обшуки не проводяться. ФОТО (оновлено)

Правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерело.

Слідчі дії проводяться у кримінальній справі щодо порушень податкового законодавства підприємствами Полтавщини.

У пресслужбі НАБУ зазначили, що САП спільно з СБУ проводять обшуки у приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють в межах розслідування так званих податкових "скруток", яке розпочато за власними напрацюваннями детективів, публікаціями у ЗМІ та інформацією, зазначеною у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат держбюджету", - йдеться у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Раніше низка ЗМІ повідомляли, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки у міністра економіки України Олексія Любченка.

Керівниця Патронатної служби міністра економіки у Міністерстві економіки України Анастасія Політико повідомила, що ні за місцем роботи, ні за місцем проживання Любченка жодних обшуків не проводиться.

У пресслужбі СБУ повідомили, що викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.

За попередньою інформацією, схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

У ході обшуків у різних регіонах України, зокрема і в офісі Держподаткової служби, було виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм. Серед них факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства з категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем). Встановлюються всі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

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