Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) опрацьовано 100% протоколів - найбільше голосів набирає кандидат "СН" Віталій Войцехівський - 46,95%.

Про це свідчать дані ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) після підрахунку 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцеховський (46,95% або 15 429 голосів). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,44% (8362 голоси).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбулися проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.





