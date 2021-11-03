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Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК. ІНФОГРАФІКА

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) опрацьовано 100% протоколів - найбільше голосів набирає кандидат "СН" Віталій Войцехівський - 46,95%.

Про це свідчать дані ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) після підрахунку 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцеховський (46,95% або 15 429 голосів). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,44% (8362 голоси).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбулися проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК 01
Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК 02
Довибори в Раду на Черкащині: Опрацьовано 100% протоколів, Войцехівський - 46,95%, Голуб - 25,44%, Іллєнко - 9,53%, - ЦВК 03

Автор: 

ВР (15073) вибори (6724) Іллєнко (45) ЦВК (1177) Войцехівський Віталій (9) Чернігівська область (963)


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И КМИСа не надо.
Всё и так понятно - кто где.
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03.11.2021 12:44 Відповісти
Щось там чимало "голубів" розвелося, прямо зграя.
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03.11.2021 12:55 Відповісти
Самовыдвиженец на выборах получил 3 голоса избирателей. Жена ему : Вася, сволочь ты такая, ты что имеешь еще и любовницу? Кто третий за тебя голосовал?
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03.11.2021 12:56 Відповісти
З Черкасами асоціація одна в мене. Колишня жінка звідти. Вірила в колдовство, привороти-відвороти, та думала, що Земля більша за Сонце. Впевнений, що голосувала за Зе.
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03.11.2021 12:59 Відповісти
Цікаво було б послухати її версію про Вас
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03.11.2021 13:25 Відповісти
Навряд чи комусь цікава думка тої контуженої.
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03.11.2021 14:26 Відповісти
Ці люди навіть шлунком не голосують!
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03.11.2021 13:05 Відповісти
300 гривень за голос від войцехівського зробили свою справу.
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03.11.2021 14:23 Відповісти
Дурак, что он дурак, никогда не признается. Это видно по голосованию.
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03.11.2021 15:01 Відповісти
 
 