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Новини
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СБУ про "справу Татарова": Матеріали від НАБУ не надійшли, термін розслідування минув, Офіс Генпрокурора не передав провадження до суду і не закрив його

СБУ про

Після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки визначений законом термін розслідування справи під час її перереєстрації майже збіг, навесні цього року слідчі СБУ двічі зверталися до суду про продовження строку досудового розслідування. Обидва звернення були відхилені судом", - зазначили у відомстві.

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"В резульаті: після того, як Офіс генерального прокурора ані передав справу до суду, ані закрив її, при цьому термін її розслідування за Законом сплив та після вжиття співробітниками СБУ необхідних заходів щодо його продовження, справа рахується за СБУ, проте суто номінально - слідчі СБУ не наділені повноваженнями щодо прийняття будь-якого процесуального рішення у ній. Без законної можливості її розслідування", - резюмували в СБУ.

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Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

НАБУ (5114) розслідування (2281) СБУ (13052) Офіс Президента (2034) Татаров Олег (429) Офіс Генпрокурора (3304)


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Топ коментарі
+23
Уголовное кодло.
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03.11.2021 12:54 Відповісти
+17
Банда! Сметать как овоща!
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03.11.2021 12:56 Відповісти
+15
Новая сказка да на новый лад: передать нельзя закрыть. Зебилье, что выберете?
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03.11.2021 12:55 Відповісти
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03.11.2021 12:54 Відповісти
око государево не совсем чисто и честно...
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03.11.2021 12:54 Відповісти
око не честно, а другое место через "Ч" перед "К"как-то подало признаки страха?
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03.11.2021 12:58 Відповісти
Ха..ну вот результаты реформ кричали вэй вэй низзя продлевать сроки бесконечно вот вам и доказательство под кого писали УК УПК сроки и прочую еврейско криминальную замутиловку..помню когда читал еще до принятия проект УПК и УК имени Витька Шапкокрада и Портнова ххххараса..у меня как адвоката и юриста и человека волосы шевелились эти гниды в 2012 году приняли такое потом его еще Порошенко подчистил теперь зелёная падаль правит правда убрали откровенный произвол и бандитизм когда в УПК всучили право следаку оперативникам проводить негласное проникновение и обыски помещений гаражей автомобилей....мечта многих диктаторско фашистских режимов.... законы писались и пишутся по желанию криминалитета коррупционеров уголовником том уровня... для простого народа посадка на 5 лет за пирожок от голода украденный норма а таким как Бубочка Татаров и прочая шелупонь законы недосягаемы и не доступны... как цыган Солнцем так власть сама себе законами крутит....
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03.11.2021 13:32 Відповісти
а шо за шевеления гадюшника? сколько раз кричал-вопел возмущенный Шабунин 9 про себя правда в тихую) о Татарове... И вот - РЕАКЦИЯ!!!
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03.11.2021 12:55 Відповісти
неужто блинкен животворящий?
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03.11.2021 12:56 Відповісти
Про татарова, Шабунін згадує в кожному пості, та відео, можливо ви з закритими вухами і очима переглядаете інтернет.
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03.11.2021 17:21 Відповісти
Новая сказка да на новый лад: передать нельзя закрыть. Зебилье, что выберете?
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03.11.2021 12:55 Відповісти
Банда! Сметать как овоща!
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03.11.2021 12:56 Відповісти
Уже метешь? Метун.
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03.11.2021 13:41 Відповісти
ви шо там, боти однієї кодли зебілів - не розберетися, хто з вас мете, а хто розвіює?
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03.11.2021 13:49 Відповісти
Вот так все у ЗЕ просто - нужно просто перестать судить преступников.
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03.11.2021 12:57 Відповісти
Правильный вывод один - разогнать весь этот воровской кагал!
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03.11.2021 12:57 Відповісти
Пока что не на что. Был бы выбор, уже давно смели бы.
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03.11.2021 15:27 Відповісти
зе-рафік нє віноват!
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03.11.2021 12:57 Відповісти
А якже інакше, він також "чесний платник податків".
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03.11.2021 12:58 Відповісти
ОГПУ відморозилось.
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03.11.2021 13:00 Відповісти
замяли. ну ожидаемо для зе-мафии...
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03.11.2021 13:00 Відповісти
Це злочинна влада котра покриває злочинців і призначає на посади,виникає одне маленьке питання. Чому минула влада за п"ять років не притягнула татарова до відповідальності а дозволяля йому безкарно красти разом з микитасем. Виходить що і минула влада не менш злочинна?
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03.11.2021 13:01 Відповісти
За то звездеть умеют в турборежиме, а вот дела стоят на месте, даже, шаг вперед, два назад. Да никто не работал тогда и сейчас, Владимир стал Вовочкой и не больше.
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03.11.2021 13:02 Відповісти
Яке воно владімір?! Таке собі вофка хрипатий з під гаража криворогатого! Хоча, в латексі та на підборах в кацабській лазні...
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03.11.2021 13:13 Відповісти
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03.11.2021 13:09 Відповісти
Я не я-корова не моя. Могли бы проще сказать-гавно не тонет. Хоть веслом его лупи,хоть кирпичем.
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03.11.2021 13:09 Відповісти
ох и ловко же срут эти квартальные ослы на головы своих зебилят-избирателей !
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03.11.2021 13:13 Відповісти
замяли
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03.11.2021 13:17 Відповісти
моня сказал... это мои друзья, я им доверяю и пох суд пох законы, я сказал...
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03.11.2021 13:31 Відповісти
Опять ссут в глаза....
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03.11.2021 13:39 Відповісти
Это тотальная 5 колонна(
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03.11.2021 13:40 Відповісти
Еще один- переморгал...
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03.11.2021 13:42 Відповісти
Якби матеріали справи вже передали з НАБУ в СБУ, справу вже б поховали, не має жодного сумніву. Доки НАБУ матеріали не передає - є ще шанс покарати злочинця.
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03.11.2021 14:01 Відповісти
Так НАБУ или генпрокурор Бєнядиктова відмазують Татарова?

"В результате: после того, как Офис Генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, при этом срок его расследования по Закону истек ... "

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03.11.2021 14:03 Відповісти
И этого отмазали
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03.11.2021 14:20 Відповісти
Старая песня, то конь устал, то х.. не встал.
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03.11.2021 14:25 Відповісти
Система. Коррупции нет.
Что то внешнее управление мне очень даже по нраву. Лет на 5, не меньше.
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03.11.2021 15:28 Відповісти
Молодці ! Вмієте вийти сухими з води.
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03.11.2021 15:42 Відповісти
Фіні-таля комедія. Як і було написано у сценарії.
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03.11.2021 16:12 Відповісти
От саме тому треба не слухати брехливі слова влади , а дивитись на їх ДІЇ ! А в діях - це повний саботаж всього українського у всіх гілках влади , контроль над якими тримають кримінально-олігархічні клани-хижаки. А по вічному закону Державотворення повинні Справжні Громадяни, яких за 30 років ми так і створили.
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03.11.2021 16:16 Відповісти
СБУ - це філіал фсб.
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03.11.2021 17:22 Відповісти
Интересно, а если Ермаку предложат сдать Украину, сколько денег он захочет?
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03.11.2021 19:53 Відповісти
 
 