СБУ про "справу Татарова": Матеріали від НАБУ не надійшли, термін розслідування минув, Офіс Генпрокурора не передав провадження до суду і не закрив його

Після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Оскільки визначений законом термін розслідування справи під час її перереєстрації майже збіг, навесні цього року слідчі СБУ двічі зверталися до суду про продовження строку досудового розслідування. Обидва звернення були відхилені судом", - зазначили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Татаров - зашкварений чорт Януковича/Захарченка, якого Офіс Президента Зеленського врятував від в'язниці", - Шабунін. ВIДЕО

"В резульаті: після того, як Офіс генерального прокурора ані передав справу до суду, ані закрив її, при цьому термін її розслідування за Законом сплив та після вжиття співробітниками СБУ необхідних заходів щодо його продовження, справа рахується за СБУ, проте суто номінально - слідчі СБУ не наділені повноваженнями щодо прийняття будь-якого процесуального рішення у ній. Без законної можливості її розслідування", - резюмували в СБУ.

Також читайте: ЦПК вимагає притягнути до відповідальності прокурорів Симоненка і Стрелюка, які гуляли на дні народження Татарова

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.